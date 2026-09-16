SDP:n Oulun piiri; Eduskuntavaalien ehdokaslista täynnä

”Ilman talouskasvua ja työllisyyden nousua hyvinvointivaltiomme murentuu, eikä edes peruspalveluita pystytä tarjoamaan. Nyt tarvitaan oikeita ja oikeudenmukaisia keinoja suunnan muuttamiseksi, eikä sellaisia arvovalintoja kuin esimerkiksi veronkevennyksiä jo valmiiksi rikkaille”, sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja Jari Männikkö linjaa.

SDP:n Oulun piirin ehdokaslistalla on mukana molemmat nykyiset kansanedustajat ja kokonaisuus on kattava. ”Loimme kunta- ja aluevaaleissa pohjaa eduskuntavaaleihin, ja osasin odottaa paljon ehdokasasettelultamme. Silti odotukset jopa ylittyivät. Ehdokasjoukkomme on monipuolinen, ja kaikki ehdokkaat ovat mukana täysillä ja suurella sydämellä”, piirin toiminnanjohtaja Sanna Husa sanoo. ”Töitä tehdään vaalipäivään asti hartia voimin, jotta pääsemme pääministeripuolueeksi ensi kaudelle. Liian monen suomalaisen elämä on muuttunut kestämättömäksi”, hän lisää.

Oulun piirin sosialidemokraattien ehdokaslista:

Ahvenainen Anna-Maarit; englannin lehtori, filosofian maisteri, 41, Ylivieska

Alasalmi Asko; aluetoimitsija, 42, Kempele

Heikkinen Pasi; pääluottamusmies, 59, Oulu

Heiskanen Miina-Anniina; kauppatieteiden maisteri, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, 40, Oulu

Hiltunen Pia; kansanedustaja, luokanopettaja, 35, Oulu

Hokkanen Inka; sairaanhoitaja (AMK), 40, Kuusamo

Iivonen Päivi; työllisyysasiantuntija, yrittäjä, 38, Sievi

Kangasharju Marjo; sairaanhoitaja, palvelussuhdeasiantuntija, 53, Kajaani

Laine Sanna; palveluvastaava, hallintotieteiden maisteri, 49, Kempele

Lehtinen Taru; lääkäri, 46, Oulu

Minkkinen Harri; pelastaja, 48, Oulu

Männikkö Jari; kalibrointityöntekijä, 57, Oulainen

Rasi Saga; opiskelija, tarjoilija, 19, Oulu

Salmela Marko; koordinoiva asiantuntija, 59, Raahe

Seppänen Riikka; sairaanhoitaja, 47, Kuhmo

Snicker Miika; näytteenkäsittelijä, 33, Kajaani

Tuppurainen Tytti; kansanedustaja, 50, Oulu

Ulkuniemi Lasse; opiskelija, 21, Rovaniemi/Oulu