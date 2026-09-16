SDP:n Oulun piiri; Eduskuntavaalien ehdokaslista täynnä
3.10.2026 16:19:13 EEST | SDP Oulun piiri | Tiedote
Oulun piirin sosialidemokraatit nimesivät ylimääräisessä piirikokouksessaan täydet 18 eduskuntavaaliehdokasta. Sosialidemokraattien tavoitteena on saada kevään vaaleissa neljä kansanedustajan paikkaa Oulun vaalipiiriin.
”Ilman talouskasvua ja työllisyyden nousua hyvinvointivaltiomme murentuu, eikä edes peruspalveluita pystytä tarjoamaan. Nyt tarvitaan oikeita ja oikeudenmukaisia keinoja suunnan muuttamiseksi, eikä sellaisia arvovalintoja kuin esimerkiksi veronkevennyksiä jo valmiiksi rikkaille”, sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja Jari Männikkö linjaa.
SDP:n Oulun piirin ehdokaslistalla on mukana molemmat nykyiset kansanedustajat ja kokonaisuus on kattava. ”Loimme kunta- ja aluevaaleissa pohjaa eduskuntavaaleihin, ja osasin odottaa paljon ehdokasasettelultamme. Silti odotukset jopa ylittyivät. Ehdokasjoukkomme on monipuolinen, ja kaikki ehdokkaat ovat mukana täysillä ja suurella sydämellä”, piirin toiminnanjohtaja Sanna Husa sanoo. ”Töitä tehdään vaalipäivään asti hartia voimin, jotta pääsemme pääministeripuolueeksi ensi kaudelle. Liian monen suomalaisen elämä on muuttunut kestämättömäksi”, hän lisää.
Oulun piirin sosialidemokraattien ehdokaslista:
Ahvenainen Anna-Maarit; englannin lehtori, filosofian maisteri, 41, Ylivieska
Alasalmi Asko; aluetoimitsija, 42, Kempele
Heikkinen Pasi; pääluottamusmies, 59, Oulu
Heiskanen Miina-Anniina; kauppatieteiden maisteri, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, 40, Oulu
Hiltunen Pia; kansanedustaja, luokanopettaja, 35, Oulu
Hokkanen Inka; sairaanhoitaja (AMK), 40, Kuusamo
Iivonen Päivi; työllisyysasiantuntija, yrittäjä, 38, Sievi
Kangasharju Marjo; sairaanhoitaja, palvelussuhdeasiantuntija, 53, Kajaani
Laine Sanna; palveluvastaava, hallintotieteiden maisteri, 49, Kempele
Lehtinen Taru; lääkäri, 46, Oulu
Minkkinen Harri; pelastaja, 48, Oulu
Männikkö Jari; kalibrointityöntekijä, 57, Oulainen
Rasi Saga; opiskelija, tarjoilija, 19, Oulu
Salmela Marko; koordinoiva asiantuntija, 59, Raahe
Seppänen Riikka; sairaanhoitaja, 47, Kuhmo
Snicker Miika; näytteenkäsittelijä, 33, Kajaani
Tuppurainen Tytti; kansanedustaja, 50, Oulu
Ulkuniemi Lasse; opiskelija, 21, Rovaniemi/Oulu
Yhteyshenkilöt
Sanna HusaOulun piirin sosialidemokraatitPuh:050 5927 444sanna.husa@sdp.fi
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