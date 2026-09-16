SDP Oulun piiri

SDP:n Oulun piiri; Eduskuntavaalien ehdokaslista täynnä

3.10.2026 16:19:13 EEST | SDP Oulun piiri | Tiedote

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Oulun piirin sosialidemokraatit nimesivät ylimääräisessä piirikokouksessaan täydet 18 eduskuntavaaliehdokasta. Sosialidemokraattien tavoitteena on saada kevään vaaleissa neljä kansanedustajan paikkaa Oulun vaalipiiriin.

”Ilman talouskasvua ja työllisyyden nousua hyvinvointivaltiomme murentuu, eikä edes peruspalveluita pystytä tarjoamaan. Nyt tarvitaan oikeita ja oikeudenmukaisia keinoja suunnan muuttamiseksi, eikä sellaisia arvovalintoja kuin esimerkiksi veronkevennyksiä jo valmiiksi rikkaille”, sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja Jari Männikkö linjaa.     

SDP:n Oulun piirin ehdokaslistalla on mukana molemmat nykyiset kansanedustajat ja kokonaisuus on kattava. ”Loimme kunta- ja aluevaaleissa pohjaa eduskuntavaaleihin, ja osasin odottaa paljon ehdokasasettelultamme. Silti odotukset jopa ylittyivät. Ehdokasjoukkomme on monipuolinen, ja kaikki ehdokkaat ovat mukana täysillä ja suurella sydämellä”, piirin toiminnanjohtaja Sanna Husa sanoo. ”Töitä tehdään vaalipäivään asti hartia voimin, jotta pääsemme pääministeripuolueeksi ensi kaudelle. Liian monen suomalaisen elämä on muuttunut kestämättömäksi”, hän lisää.    

Oulun piirin sosialidemokraattien ehdokaslista:

Ahvenainen Anna-Maarit; englannin lehtori, filosofian maisteri, 41, Ylivieska 

Alasalmi Asko; aluetoimitsija, 42, Kempele 

Heikkinen Pasi; pääluottamusmies, 59, Oulu 

Heiskanen Miina-Anniina; kauppatieteiden maisteri, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, 40, Oulu 

Hiltunen Pia; kansanedustaja, luokanopettaja, 35, Oulu 

Hokkanen Inka; sairaanhoitaja (AMK), 40, Kuusamo 

Iivonen Päivi; työllisyysasiantuntija, yrittäjä, 38, Sievi 

Kangasharju Marjo; sairaanhoitaja, palvelussuhdeasiantuntija, 53, Kajaani 

Laine Sanna; palveluvastaava, hallintotieteiden maisteri, 49, Kempele 

Lehtinen Taru; lääkäri, 46, Oulu 

Minkkinen Harri; pelastaja, 48, Oulu 

Männikkö Jari; kalibrointityöntekijä, 57, Oulainen 

Rasi Saga; opiskelija, tarjoilija, 19, Oulu 

Salmela Marko; koordinoiva asiantuntija, 59, Raahe 

Seppänen Riikka; sairaanhoitaja, 47, Kuhmo 

Snicker Miika; näytteenkäsittelijä, 33, Kajaani 

Tuppurainen Tytti; kansanedustaja, 50, Oulu 

Ulkuniemi Lasse; opiskelija, 21, Rovaniemi/Oulu 

Yhteyshenkilöt

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