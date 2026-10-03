Kokoomuksen puoluevaltuusto valitsi varapuheenjohtajiston kaksivuotiskaudelle 2026–2028
3.10.2026 16:59:26 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen puoluevaltuusto on koolla Helsingissä eduskunnan Pikkuparlamentissa. Asialistalla on muun muassa puoluevaltuuston varapuheenjohtajien valinta ja kesän puoluekokouksessa käsittelemättä jääneiden aloitteiden käsittely.
Kokoomuksen puoluevaltuuston varapuheenjohtajiksi on valittu Venla Kalmi sekä Arvi Tolvanen. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksivuotinen.
"Olen erittäin tyytyväinen tehtyihin valintoihin. Puheenjohtajistossa yhdistyy vankka kokemus puolueen jalkatyöstä, pitkäaikaisesta vaikuttamistyöstä sekä vahva halu uudistua ja katsoa rohkeasti eteenpäin. Puoluevaltuustolla on edessään tärkeä vuosi. Kevään eduskuntavaalit häämöttävät jo aivan nurkan takana. Edessä on paljon työtä, sillä tavoittelemme tietenkin vaalien ykköspaikkaa. Minulla on täysi luotto siihen, että puoluevaltuusto on valmis tekemään osansa vaalivoiton saavuttamiseksi", sanoo puoluevaltuuston puheenjohtaja Arto Satonen.
Satonen valittiin tehtävään kesän puoluekokouksessa Jyväskylässä. Puoluevaltuuston toimikausi kestää seuraavan puoluekokoukseen asti,
Samalla kokoomuksen puoluevaltuusto valitsi puoluesihteeri Maggie Keskisen jatkokaudelle yksimielisesti ilman vastaehdokkaita.
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
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