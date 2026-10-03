Kokoomuksen puoluevaltuusto valitsi varapuheenjohtajiston kaksivuotiskaudelle 2026–2028

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä: SDP näkee yrittäjässä veronmaksajan, kokoomus työpaikkojen tekijän 5.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä näkee puolueiden talouspolitiikassa selvän linjaeron: siinä missä kokoomus vahvistaa kasvun edellytyksiä keventämällä työn ja yrittämisen verotusta, alentamalla yhteisöveroa ja kannustamalla investointeihin, SDP tarjoaa Aalto-Setälän mukaan kerta toisensa jälkeen samaa lääkettä: lisää veroja yrittäjille, sijoittajille ja omistajille.