Virta Orpolle: Viisi vinkkiä, jos todella haluat jokaiselle lapselle vahvan alun – ja yksi jokeri
3.10.2026 18:30:21 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina haluavansa jokaiselle lapselle vahvan alun, laadukkaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulun sekä mahdollisuuden tavoitella unelmiaan. Samalla hän nimesi velkajarrun Kokoomuksen kynnyskysymykseksi seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan moni suomalainen jää puhetta kuunnellessaan hämmentyneeksi.
– Kun puheet ja teot eivät kohtaa, ihmisille jää ihan ymmärrettävä kysymys: mitä tässä oikein tapahtuu? Kun ensin pääministeri Orpo on kolme ja puoli vuotta leikannut lapsilta ja nuorilta, ei ole kovin reilua ilmestyä puoli vuotta ennen vaaleja Kokoomuksen puheenjohtaja Orpona kertomaan miten tärkeää on panostaa lapsiin ja nuoriin. Se on lähinnä kaksinaamaista, Virta sanoo.
Virta antaa Orpolle viisi vinkkiä viitaten Orpon puheessa esittämiin tavoitteisiin:
1. Jos haluat jokaiselle lapselle vahvan alun, älä syvennä lapsiperheköyhyyttä. Älä leikkaa perheiden toimeentulosta, varhaisesta tuesta tai lapsia ja perheitä auttavilta järjestöiltä. Vihreät ovat esittäneet toimia lapsiköyhyyden vähentämiseksi ja tavoite pitäisi olla lapsiköyhyyden poistaminen kokonaan.
2. Jos haluat laadukkaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulun, älä leikkaa koulutuksesta – äläkä kierrä sitä leikkaamalla kunnilta. Pidetään pienenevistä ikäluokista vapautuvat rahat kasvatuksessa ja koulutuksessa mahdollistaen esimerkiksi pienemmän päiväkoti- ja kouluryhmät, kuten vihreät ovat esittäneet.
3. Jos haluat, että lapsi saa apua silloin kun oppiminen tai elämä on vaikeaa, varmista että oppimisen tuen uudistus toimii myös käytännössä. Hyvä uudistus tarvitsee riittävät rahat, eikä koulu elä tyhjiössä: lapsiköyhyys, sote-palvelujen saatavuus, mielenterveysongelmat, rasismi ja syrjintä näkyvät myös koulussa.
4. Jos sanot, ettei lapsen tulevaisuus saa riippua vanhempien lompakosta tai kotiosoitteesta, tee siitä totta koko kasvun ajan. Älä syvennä lapsiperheköyhyyttä, älä lukitse naisvaltaisia aloja palkkakuoppaan ja turvaa opiskelijoille mahdollisuus maksaa vuokra, syödä ja opiskella.
5. Jos haluat pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan tuleville sukupolville, älä laita sitä tauolle tämän päivän lasten kohdalla.
– Meille sanotaan, että nyt on pakko leikata, jotta tulevaisuuden lapsille jäisi hyvinvointiyhteiskunta. Mutta onko hyvinvointiyhteiskunta siis tällä hetkellä tauolla? Juuri se, minkä Orpo sanoo haluavansa tulevaisuudessa estää, tapahtuu tämän päivän lapsille ja nuorille hallituksen toimesta: perheitä putoaa köyhyyteen, ihmisiä jää palveluiden ulkopuolelle ja kasvatuksesta ja koulutuksesta tingitään. Jos tämän päivän lapset maksavat laskun, mitä hyvinvointiyhteiskuntaa heille silloin ollaan pelastamassa? Virta kysyy.
Ja jokeri:
– Kuten kohdat 1–5 osoittavat, Orpon hallitus on mokannut ne kaikki. Lisäksi Orpo on juuri tällä viikolla esitellyt yhdeksän miljardin leikkausmoukaria, joka iskee lujaa juuri lapsiin ja nuoriin. Joten yksi vinkki vielä: jos haluat lasten asemaa vahvistavan hallituksen, kaada omasi, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Diarra esittää työllistämisvelvoitetta: Yritysten kannettava vastuunsa vammaisten työelämäosallisuudesta2.10.2026 16:09:36 EEST | Tiedote
Suomessa näkee työpaikoilla yhä harvoin vammaisia ihmisiä. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra esittää lakialoitetta, joka velvoittaisi suuret työnantajat palkkaamaan osatyökykyisiä ja vammaisia ihmisiä. Monissa Keski-Euroopan maissa vastaava velvoite on jo käytössä.
Vihreiden Virta: Kokoomus lupaa olla koskematta kukkaroon, mutta hakee rahat pienituloisten kukkarosta30.9.2026 14:25:47 EEST | Tiedote
Kokoomuksen tänään julkistama yhdeksän miljardin euron leikkauslista ei sisällä ainuttakaan veronkorotusta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan pääministeri Petteri Orpon lupaus siitä, ettei kokoomus koske ihmisten toimeentuloon, ei pidä paikkansa. Listalla leikataan esimerkiksi sosiaaliturvaa, yritystukiin kajotaan vain varovasti ja verotus jätetään kokonaan sopeutustoimien ulkopuolelle.
Vihreiden Hyrkkö: Kattaako kokoomus jatkossakin parhaiten pärjääville notkuvan noutopöydän?30.9.2026 14:23:49 EEST | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän sekä valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pitää Kokoomuksen juuri julkaistua leikkauslistaa epäoikeudenmukaisena ja epäuskottavana.
Kansanedustaja Mari Holopainen: Tekoälyn vallasta ei saa päättää muutaman teknologiajätin ehdoilla30.9.2026 13:38:29 EEST | Tiedote
Tekoälyn kehitys keskittää taloudellista ja poliittista valtaa harvoille teknologiayrityksille. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaati keskiviikon täysistunnossa pidetyssä ryhmäpuheenvuorossaan, että tekoälyn pelisäännöistä päätetään demokraattisesti ja sitovin säännöin ja että Suomi ottaa vallanjaon vakavasti myös omissa päätöksissään.
Vihreät purkaisi Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikkan kiristykset – tavoitteena Suomi, jossa jokainen voi rakentaa elämäänsä30.9.2026 10:24:36 EEST | Tiedote
Vihreät purkaisi suurelta osin Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan tekemät kiristykset ja rakentaisi tilalle Suomen, jossa tänne muuttanut voi tehdä töitä, elää perheensä kanssa ja tuntea maan kodikseen. Puoluevaltuuston sunnuntaina 27.9. hyväksymä uusi maahanmuuttopoliittinen ohjelma palauttaisi mahdollisuuden vaihtaa oleskeluluvan perustetta Suomessa, kumoaisi käännytyslain, irrottaisi työluvan yksittäisestä työnantajasta ja takaisi jokaiselle oikeuden suomen tai ruotsin opetukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme