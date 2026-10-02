Virta Orpolle: Viisi vinkkiä, jos todella haluat jokaiselle lapselle vahvan alun – ja yksi jokeri

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan moni suomalainen jää puhetta kuunnellessaan hämmentyneeksi.

– Kun puheet ja teot eivät kohtaa, ihmisille jää ihan ymmärrettävä kysymys: mitä tässä oikein tapahtuu? Kun ensin pääministeri Orpo on kolme ja puoli vuotta leikannut lapsilta ja nuorilta, ei ole kovin reilua ilmestyä puoli vuotta ennen vaaleja Kokoomuksen puheenjohtaja Orpona kertomaan miten tärkeää on panostaa lapsiin ja nuoriin. Se on lähinnä kaksinaamaista, Virta sanoo.

Virta antaa Orpolle viisi vinkkiä viitaten Orpon puheessa esittämiin tavoitteisiin:

1. Jos haluat jokaiselle lapselle vahvan alun, älä syvennä lapsiperheköyhyyttä. Älä leikkaa perheiden toimeentulosta, varhaisesta tuesta tai lapsia ja perheitä auttavilta järjestöiltä. Vihreät ovat esittäneet toimia lapsiköyhyyden vähentämiseksi ja tavoite pitäisi olla lapsiköyhyyden poistaminen kokonaan.

2. Jos haluat laadukkaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulun, älä leikkaa koulutuksesta – äläkä kierrä sitä leikkaamalla kunnilta. Pidetään pienenevistä ikäluokista vapautuvat rahat kasvatuksessa ja koulutuksessa mahdollistaen esimerkiksi pienemmän päiväkoti- ja kouluryhmät, kuten vihreät ovat esittäneet.

3. Jos haluat, että lapsi saa apua silloin kun oppiminen tai elämä on vaikeaa, varmista että oppimisen tuen uudistus toimii myös käytännössä. Hyvä uudistus tarvitsee riittävät rahat, eikä koulu elä tyhjiössä: lapsiköyhyys, sote-palvelujen saatavuus, mielenterveysongelmat, rasismi ja syrjintä näkyvät myös koulussa.

4. Jos sanot, ettei lapsen tulevaisuus saa riippua vanhempien lompakosta tai kotiosoitteesta, tee siitä totta koko kasvun ajan. Älä syvennä lapsiperheköyhyyttä, älä lukitse naisvaltaisia aloja palkkakuoppaan ja turvaa opiskelijoille mahdollisuus maksaa vuokra, syödä ja opiskella.

5. Jos haluat pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan tuleville sukupolville, älä laita sitä tauolle tämän päivän lasten kohdalla.

– Meille sanotaan, että nyt on pakko leikata, jotta tulevaisuuden lapsille jäisi hyvinvointiyhteiskunta. Mutta onko hyvinvointiyhteiskunta siis tällä hetkellä tauolla? Juuri se, minkä Orpo sanoo haluavansa tulevaisuudessa estää, tapahtuu tämän päivän lapsille ja nuorille hallituksen toimesta: perheitä putoaa köyhyyteen, ihmisiä jää palveluiden ulkopuolelle ja kasvatuksesta ja koulutuksesta tingitään. Jos tämän päivän lapset maksavat laskun, mitä hyvinvointiyhteiskuntaa heille silloin ollaan pelastamassa? Virta kysyy.

Ja jokeri:

– Kuten kohdat 1–5 osoittavat, Orpon hallitus on mokannut ne kaikki. Lisäksi Orpo on juuri tällä viikolla esitellyt yhdeksän miljardin leikkausmoukaria, joka iskee lujaa juuri lapsiin ja nuoriin. Joten yksi vinkki vielä: jos haluat lasten asemaa vahvistavan hallituksen, kaada omasi, Virta päättää.