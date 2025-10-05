Niina Malm Nuorten Kotkien puheenjohtajaksi, Helena Marttila jatkaa
3.10.2026 19:08:21 EEST | Nuoret Kotkat | Tiedote
"Paikka jossa jokainen lapsi voi loistaa omana itsenään”, sanoo tuore puheenjohtaja Malm.
Valtakunnallisen lapsijärjestö Nuorten Kotkien puheenjohtajaksi valittiin vuosille 2027 ja 2028 kansanedustaja Niina Malm Imatralta. Malm (s. 1982) on myös SDP:n varapuheenjohtaja ja Imatran kaupunginvaltuutettu. Aiemmin hän on toiminut muun muassa pääluottamusmiehenä. ”Nuoret Kotkat merkitsee minulle paikkaa, jossa jokainen lapsi voi loistaa omana itsenään ja kuulua porukkaan”, toteaa Malm.
Malm on itsekin lapsena ja nuorena ollut mukana Nuorten Kotkien toiminnassa. ”Oma tieni tähän upeaan järjestöön alkoi Imatran Nuorten Kotkien kuviskerhosta 90-luvun alussa. Sieltä sitten jatkettiin elämäni ensimmäiselle leirille kokemaan Lapin luonnon voima”, muistelee Malm.
Nuorten Kotkien varapuheenjohtajana vuosina 2027–2028 jatkaa kansanedustaja Helena Marttila Espoosta. Ensimmäisellä kaudellaan varapuheenjohtajana Marttila (s. 1984) on vahvistanut Nuorten Kotkien roolia vaikuttajajärjestönä. Taustaltaan Marttila on valtiotieteiden maisteri ja sosionomi, joka on aiemmin työskennellyt lastensuojelun tehtävissä. ”On tärkeää, että lasten oma ääni ja omat kokemukset kuuluvat, kun päätetään mihin suuntaan yhteiskuntaa viedään,” sanoo Marttila. ”Tulevina vuosina Suomessa täytyy pystyä kääntämään köyhyydessä elävien lasten määrä jälleen laskuun”.
Valinnat teki Nuorten Kotkien Keskusliiton edustajisto, joka on kokoontunut syyskokoukseensa Kouvolaan 3.–4.10.
Yhteyshenkilöt
Antti HyttiToiminnanjohtajaPuh:0401547572antti.hytti@nuoretkotkat.fi
Helena Marttilavarapuheenjohtajahelena.marttila@eduskunta.fi
Niina Malmpuheenjohtajaniina.malm@eduskunta.fi
Kuvat
Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lapsi- ja nuorisojärjestö, joka järjestää muun muassa leirejä, retkiä ja kerhoja eri puolilla Suomea. Lisäksi järjestö vaikuttaa yhteiskunnassa lasten ja perheiden hyvinvoinnille tärkeisiin kysymyksiin.
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