Eläinten hyvinvointi on sivistyneen yhteiskunnan mitta – Kokoomuksen 6 keinoa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi

Suomalaisen yhteiskunnan moraalinen taso näkyy siinä, miten se kohtelee puolustuskyvyttömiä ja miten se kantaa vastuuta niistä, jotka eivät itse voi puolustaa oikeuksiaan. Eläinten hyvinvointi on oleellinen osa sivistynyttä, vastuullista ja välittävää yhteiskuntaa.

"Suomi on eläinten hyvinvoinnissa monella mittarilla edelläkävijä, mutta emme saa tyytyä nykytilaan. Olen iloinen hallituksen eläinsuojelurikoksia koskevasta lakimuutoksesta, joka puuttuu eläinrääkkäykseen tiukasti. Työtä eläinten hyvinvoinnin eteen on jatkettava määrätietoisesti niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin", sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Kokoomus uskoo yhteiskuntaan, joka ei sulje silmiään eläinten kärsimykseltä ja kantaa vastuuta heikomman puolustamisesta. Meidän tehtävämme on jättää jälkeemme maa, jossa elävän elämän kunnioitus siirtyy sukupolvelta toiselle, suomalaisen luonnon monimuotoisuutta vaalitaan ja sen hyvinvointia rakennetaan pitkäjänteisillä teoilla.

"Eläimet ovat paitsi rakkaita perheenjäseniä kodeissamme, myös osa maaseudun elinvoimaa ja korvaamaton osa luonnon monimuotoisuutta. Eläinten hyvinvointi ja luonnon hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Sivistyneessä yhteiskunnassa eläimiä kohdellaan kunnioittaen ja niiden hyvinvoinnista kannetaan vastuuta”, sanoo kansallisten luonnonsuojelijoiden puheenjohtaja, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä.

Kokoomuksen 6 keinoa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi:

1. Kaltoinkohtelun rangaistukset todellisiksi

Eläinsuojelurikoksista on seurattava todellisia seurauksia. Vahvistamme eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanoa, yhdenmukaistamme valvontaa koko Suomessa ja varmistamme viranomaisten riittävät resurssit. Vakavat eläinsuojelurikokset on käsiteltävä nopeasti, ja eläintenpitokieltojen määräämistä sekä valvontaa on tehostettava. Eläinten kaltoinkohtelu ei saa jäädä huomaamatta eikä ilman seuraamuksia.

2. Huolenpitoa tuotantoeläimille

Eläinten hyvinvointi ja kannattava maatalous eivät ole vastakohtia keskenään. Tuotantoeläimillä tulee olla mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen, riittävään liikkumiseen ja jatkuvaan vedensaantiin. Haluamme luopua häkkikanaloista ja edistää sikojen porsitus- ja tiineytyshäkkien kieltoa koko Euroopassa. Samalla tuemme suomalaisia maatiloja investoimaan entistä parempiin eläinten oloihin.

3. Vastuullisuutta lemmikkien hankkimiseen

Jokainen lemmikki ansaitsee turvallisen ja laadukkaan elinympäristön, suojaa ja hyvän elämän. Torjumme pentutehtailua, laitonta eläinkauppaa ja vastuutonta kasvatustoimintaa. Vahvistamme lemmikkieläinten kasvatuksen vastuullisuutta ja edistämme eläinlääkäripalveluiden kohtuuhintaisuutta. Lemmikki ei ole kertakäyttöinen tavara, vaan perheenjäsen, jonka hyvinvoinnista on huolehdittava koko sen elämän ajan.

4. Suojelua saimaannorpalle ja raakulle

Suomen ainutlaatuisimmat eläinlajit eivät saa kadota. Sitoudumme kasvattamaan saimaannorppakannan 700 yksilöön vuoteen 2030 mennessä, rajoittamaan vaarallisia kalanpyydyksiä ja turvaamaan norpan pesimärauhan. Samalla käynnistämme määrätietoiset toimet jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi kartoittamalla raakkujokia ja vahvistamalla kantoja laitoskasvatuksen avulla. Meillä on vastuu jättää nämä lajit myös tuleville sukupolville.

5. Vaalimista luonnon monimuotoisuuteen

Ilman elinympäristöjä ei ole eläimiä ja siksi eläinsuojelu alkaa luonnonsuojelusta. Turvaamme pölyttäjien elinolosuhteita, vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja kannustamme maanomistajia lisäämään niittyjä, kukkivia peltoja ja monimuotoisia pientareita. Torjumme vieraslajeja, jotka uhkaavat Suomen alkuperäistä lajistoa.

6. Reilut säännöt koko Eurooppaan

Eläinten hyvinvointi ei saa päättyä Suomen rajalle. Vaikutamme aktiivisesti Euroopan unionissa eläinten olojen parantamiseksi. Haluamme lopettaa kukkotipujen murskaamisen, laajentaa häkkikasvatuksen kiellot ja puuttua sellaisiin käytäntöihin, jotka Suomessa on jo jätetty taakse. Samalla vaadimme, että EU:n ulkopuolelta tuotavilta eläinperäisiltä tuotteilta edellytetään samoja hyvinvointikriteerejä kuin eurooppalaiselta tuotannolta. Reilu kilpailu edellyttää reiluja sääntöjä myös eläimille.