Kahden maalin takaa rinnalle ja ohi: SPV jatkaa voittoputkessa

Vasta kaksi ottelua pelannut ja ne voittanut Indians johti kahden erän jälkeen 3-1, mutta sitten alkoi SPV:n kiri. Karri Vaarala kavensi, ja seitsemän minuuttia ennen loppua Santeri Laitila nosti rangaistuslaukauksesta tasoituksen. Kotijoukkue tarrasi vielä kerran kolmeen pisteeseen Niko Einiön laukoessa kaksi ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa ylivoimalla kotijohdoksi 4-3, mutta Peliveljien riskipeli kannatti, kun Alpo Laitila tinttasi kuudella viittä vastaan pienestä kulmasta pelin taas tasoihin. Indiansin kestettyä jatkoajalla alivoiman haettiin voittaja rangaistuslaukauskisasta, jossa isännät jäivät kokonaan ilman onnistumisia Eemeli Karjanlahden ja Aaro Tammirannan maalien riittäessä SPV:lle lisäpisteeseen.

Lauantain toisessa ottelussa Hawks katkaisi neljän ottelun tappioputkensa kaatamalla kotonaan LASBin 3-0. Avausmaali nähtiin vasta toisessa erässä, kun Luka Kuuselan ohjus pikkukantista viuhui takatolppaa nuollen ohi LASB-vahti Touko Ojalan. Maali oli 2006 syntyneen Kuuselan ensimmäinen liigassa. Toisen maalin kieputti kolmannen erän puolivälissä Aaro Pohjanmaa rangaistuslaukauksesta, ja päätöslukemat sijoitti Sakari Kataja-Rahko tyhjiin. Toni Wuorenjuuren nollapeli irtosi 14 torjunnalla.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla SPV–EräViikingit, Nokian KrP–O2-Jyväskylä ja OLS–Oilers.

F-liigan naisten sarjassa Laura Hietamäki iski uransa 200. runkosarjamaalin, kun SB-Pro otti syksyn kolmannen voittonsa kukistamalla kotonaan SPV:n 6-1.

Illan avausmaalin nosti rystyltä sarjanousija SPV:n Sara Luikku, mutta sitten oli Laura Hietamäen juhlaosuman vuoro, kun vahva nousu vasenta laitaa päättyi näyttävään tasoitukseen. Vielä päätöserän puolivälissä SB-Pro johti vasta 3-1, ja sitten nappasi tahtipuikon Aada Isometsä. Hän laukoi kolme perättäistä osumaa, joista viimeinen syntyi vieraiden tyhjään verkkoon.

Ennakkosuosikit pöllyttivät altavastaajia myös lauantain muissa otteluissa, kun SSRA kaatoi Porvoossa PSS:n 8-1 ja mestari TPS Pirkkalassa Pirkat peräti 15-2.

Porvoossa mentiin vielä avauserän jälkeen tasalukemissa 1-1 PSS:n maalivahti Emmi Hokkisen torjuttua 11 palloa kollega Aino-Kaisa Lyttisen kolmea vastaan. Toisessa Josefiina Nissilä, Sanni Uimarihuhta ja Nea Pirttilä sitten laukoivat oululaiset karkuun, ja päätöserässä kotijoukkueen verkko räpsyi vielä neljästi. Sanni Uimarihuhta oli saldollaan 2+2 illan tehotar, ja vieraiden ylivoimasta kielivät myös maalivahtien torjuntalukemat 37-8.

Pirkkalan ottelu muistetaan pitkäaikaisesta loukkaantumisesta toipuneen TPS:n huippuvahvistus Miisa Turusen paluusta kaukaloon. SaiPasta siirtynyt hyökkääjä avasi kautensa heti tehoilla 1+2 syötettyään Milla Nordlundin avausmaalin, lauottuaan itse 9–1-osuman toisessa erässä ja pohjustettuaan vielä ylivoimalla Olivia Pietilän 12–1-maalin kolmannessa. Milla Nordlund (3+1) ja Meri-Helmi Höynälä (1+3) olivat ottelun pisterohmut.

F-liigan naisten sarja jatkuu sunnuntaina ottelulla SBS Wirmo–SSRA.