Loton potti kohoaa seitsemään miljoonaan euroon - Porukkapeliin 285 000 euron potti

Loton lauantain oikea rivi on 12, 29, 32, 33, 34, 36 ja 40. Lisänumero 27. Plusnumero 22.



Lotossa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee seitsemään miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi yksi 6+1 -oikein rivi, jolla voitti 285 278 euroa. Voitto osui viiden osuuden porukkapeliin. Porukkapelivoiton jakavat Veikkauksen sovelluksessa pelannut helsinkiläinen asiakas, nettipelaaja Pudasjärveltä, nettipelaaja Imatralta, Veikkauksen sovelluksessa pelannut asiakas Nousiaisista ja nettipelaaja Vuokatista.



Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 5 4 5 2 1 3 4.



Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Jokerista löytyi kaksi tuplattua kuusi oikein -riviä, joilla voitti 40 000 euroa. Voitot osuivat Veikkauksen sovelluksessa Jokeri-rivinsä pelanneelle asiakkaalle Kemiin sekä Mikkelin Urpolan S-marketin asiakkaalle.



Lisäksi Jokeri-pelistä meni jakoon yksi tuplaamaton kuusi oikein -voitto, joka oli 20 000 euroa.



Lauantain Milli-pelin oikea rivi on 3, 5, 6, 12, 15 ja 17. Lisänumero 31. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Lontoo 28. Lomatonneja meni jakoon yhdeksän kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.