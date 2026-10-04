SDP:n Aki Lindén: Hyvinvointialueiden yhdistämisen aika ei ole nyt

– Yhdistymiset seuraavan vaalikauden aikana on parlamentaarisessa ryhmässä käytännössä tyrmätty kaikkien puolueiden toimesta, kokoomus kaikkein lievemmin. Asiaan voidaan palata 2030-luvulla, mutta nyt se ei ole ajankohtaista eikä järkevää. Karttoja olisi helppo piirtää ja vaihtoehtoja olisi useita, mutta tällainen harjoitus pysäyttäisi sote-palveluiden kehittämisen kuin seinään, Lindén alleviivaa.

– Nyt tätä kehitystyötä ei pidä pysäyttää piirtämällä alueiden rajoja uudelleen. Jos tähän käytetään seuraava vaalikausi, energia menee jälleen organisaatioiden rakentamiseen sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, miten suomalaiset pääsevät hoitoon ja miten palvelut järjestetään nykyistä paremmin, Lindén sanoo.

Lindénin mukaan hyvinvointialueiden yhdistämisestä ei syntyisi itsestään säästöjä. Päinvastoin uusien organisaatioiden rakentaminen aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia esimerkiksi palkkojen harmonisoinnin ja hallinnollisten muutosten kautta.

– Yhdistäminen ei itsessään tuota säästöjä ja tämän ovat hyvinvointialueiden johtajat selkeästi ilmaisseet. Päinvastoin uudistaminen aiheuttaisi lisää kustannuksia samaan tapaan kuin hyvinvointialueuudistuksen alussakin. Jos yhdistämisiä tehtäisiin laajasti, koko Suomen lasku voisi olla miljardiluokkaa, Lindén linjaa.

Lindénin mukaan hyvinvointialueiden talousongelmia ei pidä selittää ensisijaisesti alueiden lukumäärällä.

– Alueiden talousongelmat eivät johdu siitä, että kartalla on liikaa alueita. Keskeinen ongelma on ollut se, etteivät rahoituksen määräytymisperusteet ole alkuvaiheessakaan vastanneet toteutunutta palvelutarpeen ja kustannusten kehitystä. Palveluvelvoitteiden ja rahoituksen tason pitää olla keskenään tasapainossa ja kehittyä samassa suhteessa, Lindén painottaa.

Lindénin mukaan alueiden yhdistäminen tässä vaiheessa olisi ennen kaikkea merkki siitä, ettei sote-palveluiden kehittämiseen löydetä muita ratkaisuja.