SDP:n Saku Nikkanen: Nuorten äärioikeistolainen radikalisoituminen on pysäytettävä

Sisä-Suomen poliisi kertoi tällä viikolla, että Pirkanmaalla on tehty väkivaltarikoksia rasistisella tai ideologisella motiivilla. Poliisin mukaan ilmiö koskee erityisesti 15–25-vuotiaita. Väkivaltaa ihannoivat nuorisoryhmät houkuttelevat mukaan yhä nuorempia lapsia. SDP:n hallintovaliokuntaryhmän vetäjä ja puolueen sisäisen turvallisuuden työryhmän puheenjohtaja Saku Nikkanen pitää kehitystä hyvin vakavana asiana.

Nuoret saavat poliisin mukaan vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkomateriaalista.

Myös valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteko varoittaa asiasta. Sen mukaan väkivaltainen radikalisoituminen koskee lähiaikoina todennäköisesti yhä useammin alaikäisiä.

Selonteko arvioi terrorismin uhan Suomessa kohonneeksi: se on viisiportaisella asteikolla tasolla kolme. Todennäköisin uhka tulee selonteon mukaan äärioikeistolaisista tai radikaali-islamistisista yksittäisistä henkilöistä tai pienryhmistä. Äärioikeistolaisen väkivallan uhka kohdistuu erityisesti etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin sekä poliittisiin vastustajiksi koettuihin ihmisiin.

– Viranomaiset ovat varoittaneet tästä kehityksestä jo pitkään. Nyt se alkaa näkyä yhä useammin myös suomalaisten nuorten keskuudessa. Äärioikeistolainen radikalisoituminen on vakava asia, ja siihen on vastattava ennen kuin tilanne pahenee, Nikkanen sanoo.

Poliisi neuvoo aikuisia seuraamaan, mitä nuoret tekevät netissä, vapaa-ajalla ja koulussa. Jos aikuinen on huolissaan, hänen pitää puhua nuoren kanssa suoraan ja syyttelemättä. Nikkanen pitää vanhempien vastuuta oleellisena asiana, mutta tunnistaa myös yhteiskunnallisen muutoksen ilmiön taustalla.

– Vanhemmilla on ensisijainen vastuu, mutta yhteiskunnan pitää tukea heitä tarjoamalla nuorille mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään. Syrjäytyminen lisää riskiä radikalisoitumiseen, Nikkanen sanoo.

Poliisin mukaan radikalisoitumisen merkkejä on vaikea erottaa tavallisesta nuoruusiän myllerryksestä, joten nuoren tuntevia aikuisia tarvitaan. SDP on esittänyt tähän ratkaisuja nuorten turvalliseen arkeen tähtäävässä toimenpidepaketissa.

Nikkasen mukaan myös sosiaalisen median yhtiöillä on vastuu puuttua asiaan.

– Nuoret näkevät liian nuorina sisältöjä, jotka voivat kannustaa väkivaltaan. Somejättien on kannettava vastuunsa siitä, että tämä kehitys pysähtyy. Siksi Suomen pitää ajaa EU:ssa ikärajoja ja niiden valvontaa mahdollistavaa vahvempaa tunnistautumista, jolla pystyttäisiin noudattamaan asetettuja ikärajoja sekä poistamaan muitakin rikollisia ja haitallisia ilmiöitä sosiaalisessa mediassa, Nikkanen päättää.