SDP luottaa kolmikantaan – kokoomuksen toiminta ei herätä luottamusta
4.10.2026 12:29:20 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar torjuu sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen sosiaalisessa mediassa esittämät väitteen, ettei SDP luottaisi kolmikantaan.
– SDP luottaa kolmikantaan. Sen sijaan emme luota siihen, että kokoomus toimii kolmikannan valtio-osapuolena palkansaajien etua kunnioittaen. Kokoomus on neljä vuotta lyönyt palkansaajia ja heidän järjestöjään. Nyt samat järjestöt halutaan pöytään, kun kokoomus ei saa omia epärealistisia eläkesäästöjään muuten kasaan, Razmyar sanoo.
Razmyarin mukaan kokoomuksen eläkelinjauksissa on perustavanlaatuinen ristiriita.
– Kokoomus puhuu maksussa olevien eläkkeiden leikkaamisesta kuin kyse olisi vain yhdestä mahdollisesta leikkauskeinosta. Myös indeksijäädytys heikentää eläkkeensaajien ostovoimaa. Samalla kokoomus tavoittelee kahden miljardin euron leikkauksia tulevista eläkekarttumista jo neljässä vuodessa. Se on epärealistinen tavoite, Razmyar sanoo.
– Käytännössä kokoomus on valmis leikkaamaan nuorten ja palkansaajien tulevia eläkkeitä ja haluaa lisäksi pidentää työuria eläkeikää nostamalla. Ei tämä luottamusta työmarkkinaosapuolten eikä tavallisten suomalaisten silmissä lisää.
Razmyar pitää hyvänä, että puolueet tuovat politiikkaan erilaisia vaihtoehtoja ja kantoja. Kokoomuksen linjassa on kuitenkin hänen mukaansa räikeä ristiriita puheiden ja tekojen välillä.
– Totta kai kaikilta puolueilta pitää vaatia kantoja ja on hyvä, että politiikassa on erilaisia vaihtoehtoja. Mutta on aika härskiä, että ensin velkajarrusta tehdään kynnyskysymys ja sitä vannotaan ennen vaaleja, ja sen jälkeen pöytään tuodaan täysin epärealistinen yhdeksän miljardin leikkauslista. Ensin luvataan vastuullista talouspolitiikkaa ja sitten muiden pitäisi siivota jäljet.
– Luottamus kolmikantaan syntyy sillä, että valtio-osapuoli toimii ennakoitavasti, pitää kiinni yhteistyöstä ja kantaa vastuunsa omista päätöksistään. Sitä kokoomuksen pitäisi nyt itseltään kysyä, Razmyar päättää.
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Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
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SDP
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