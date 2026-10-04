SDP:n Suhonen: Kokoomuksen väite kolmikannan hylkäämisestä on härskiyden huippu – Pääministeri on kerta toisensa jälkeen kieltäytynyt palaamasta kolmikantaan

– Kokoomus yrittää nyt kirjoittaa historiaa uusiksi. Tällä kaudella hallitus on runnonut työelämää koskevat lakinsa läpi välittämättä kolmikannasta käytännössä tippaakaan. Ja nyt kokoomus kehtaa syyttää SDP:tä siitä, ettei kolmikantaan luoteta, Suhonen sanoo.

Suhosen mukaan hallitus lähti koko vaalikauteen asetelmalla, jossa työmarkkinajärjestöille ei haluttu antaa aitoa roolia päätösten valmistelussa. Näin on kirjoittanut kokoomuksen kansanedustaja ja entinen työministeri Arto Satonen omassa kirjassaan.

– Kokoomuksen ex-ministeri on itse kirjoittanut, että ovat valmiita päättämään työelämäheikennyksistä ilman kolmikantaa. Nyt sama puolue yrittää esiintyä kolmikannan puolustajana. Kokoomus yrittää pestä omaa historiaansa ennen vaaleja, Suhonen sanoo.

Suhonen muistuttaa kysyneensä pääministeriltä eduskunnan täysistunnoissa useaan otteeseen, voisiko hallitus palata kolmikantaisiin neuvotteluihin.

– Olen kysynyt pääministeriltä tämän kauden aikana moneen kertaan, eikö hallitus voisi palata kolmikantaisiin neuvotteluihin. Vastaus on joka kerta ollut sama: ei ole mahdollista. Pääministeri on myös todennut, ettei hallitus peräänny linjastaan.

– Nyt kun kokoomus tarvitsee työmarkkinajärjestöjä pöytään omien kahden miljardin eläkeleikkaustensa kanssa, kolmikanta kelpaakin yhtäkkiä taas hyvin. Ensin palkansaajajärjestöjä kohdellaan koko vaalikausi hallituksen päätösten vastustajina ja sitten heitä pyydetään kantamaan vastuu kokoomuksen eläkeleikkauksista. Onhan tämä nyt härskiyden huippu, Suhonen päättää.