SDP:n Riitta Kaarisalo: Kokoomus lupaa taas kuuta taivaalta – faktat kertovat toista
4.10.2026 13:22:33 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo lupaa suomalaisille jälleen talouskasvua, työllisyyttä ja miljardien säästöjä. SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalon mukaan kokoomuksen puheita kannattaa verrata siihen, mitä faktat kertovat.
– Kokoomus lupasi laittaa Suomen talouden kuntoon, nostaa työllisyyttä ja pysäyttää velkaantumisen. Mitä saatiin? Velka kasvaa, työttömyys on Euroopan korkeinta ja julkiset menot suhteessa talouden kokoon ovat nousseet EU kärkitasolle. Kokoomuksen puheet ja politiikan tulokset ovat pahasti eri maailmoista, Kaarisalo sanoo.
Myös Orpon tuoreet puheet talouskasvusta menevät faktantarkistuksessa mönkään. Orpo väitti kokoomuksen puoluevaltuustossa Suomen talouden kasvavan Euroopan nopeimmin. Ylen faktantarkistuksen mukaan väite ei pidä paikkaansa: Suomen talouskasvu ei ole Euroopan nopeinta, vaan useat Euroopan maat kasvavat Suomea nopeammin.
– Orpo sanoo, että Suomen talous kasvaa Euroopan nopeimmin. Yle tarkisti puheen ja faktat kertovat toista. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miksi kokoomuksen uusiin lupauksiin pitää suhtautua kriittisesti, Kaarisalo alleviivaa.
Myös Orpon puheet kahden miljardin euron eläkeleikkauksista kaipaavat faktantarkistusta. Orpo väittää, että eläkejärjestelmästä voidaan leikata kaksi miljardia euroa koskematta maksussa oleviin eläkkeisiin.
– No mitä faktat tästä sanovat? Jälleen menee mönkään. Orpo myy suomalaisille mahdotonta eläkeyhtälöä: luvataan kahden miljardin leikkauksia eläkkeistä, mutta samaan aikaan vakuutetaan, ettei maksussa oleviin eläkkeisiin kosketa, Kaarisalo korostaa.
– Kokoomus heittää ilmoille miljardilukuja, mutta suomalaisille ei kerrota uskottavasti, mistä rahat tulevat. Ennen uusia miljardiluokan leikkauslupauksia kokoomuksen pitäisi kertoa suomalaisille suoraan, keneltä leikkaukset otetaan. SDP:n linja on selvä: maksussa oleviin eläkkeisiin ei tulla koskemaan, Kaarisalo jatkaa.
– Kokoomus on saanut tällä kaudella näyttää, mitä sen politiikka käytännössä tarkoittaa. Talous piti laittaa kuntoon, velka piti saada kuriin ja työllisyyden piti nousta. Nyt Orpo on jo kiirehtimässä uusien lupausten pariin, vaikka vanhatkin ovat osoittautuneet tyhjiksi, Kaarisalo päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Suhonen: Kokoomuksen väite kolmikannan hylkäämisestä on härskiyden huippu – Pääministeri on kerta toisensa jälkeen kieltäytynyt palaamasta kolmikantaan4.10.2026 13:05:35 EEST | Tiedote
Kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen syyttää SDP:tä sosiaalisessa mediassa siitä, ettei puolue enää luottaisi kolmikantaan. Väite on SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen mukaan härskiyden huippu.
SDP:n Saku Nikkanen: Nuorten äärioikeistolainen radikalisoituminen on pysäytettävä4.10.2026 10:02:10 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on vakavasti huolissaan siitä, että nuoret radikalisoituvat äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ajatteluun.
SDP:n Aki Lindén: Hyvinvointialueiden yhdistämisen aika ei ole nyt4.10.2026 09:17:56 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Aki Lindén torjuu ajatuksen hyvinvointialueiden määrän vähentämisestä ensi vaalikaudella. Lindénin mukaan alueiden yhdistämiseen ei ole tässä vaiheessa perusteita. Parlamentaarisessa valmistelussa enemmistö eduskuntapuolueista on suhtautunut nihkeästi hyvinvointialueiden yhdistämisiin.
SDP:n Helena Marttila: Hallitus on omilla toimillaan hankaloittanut yksinhuoltajien työllistymistä ja syventänyt lapsiperheiden köyhyyttä4.10.2026 09:12:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Helena Marttila vaatii hallitukselta konkreettisia toimia yksinhuoltajien työllistymisen tukemiseksi. Marttila kommentoi perhevapaalla olevan ministeri Sanni Grahn-Laasosen haastattelua (HS 2.10.), jossa ministeri korosti vanhempien työllistymistä ratkaisuna perheiden köyhyyden vähentämiseen. Marttilan mukaan hallituksen tähänastiset päätökset ovat päinvastoin hankaloittaneet etenkin yksinhuoltajien työllistymistä.
SDP:n Lauri Lyly: Kokoomuksen epäinhimillinen leikkauslinja jatkuu3.10.2026 13:30:00 EEST | Tiedote
Kokoomus julkaisi tällä viikolla tulevan hallituskauden leikkauslistansa. Se aikoo jatkaa nykyisen hallituksen leikkauskaavalla kautta linjan. Kokoomuksen uudistettu leikkausmoukari rapauttaisi jälleen laajasti hyvinvointivaltion palveluita ja leikkaisi eläkkeistä sekä turvasta, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme