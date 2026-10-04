SDP:n Riitta Kaarisalo: Kokoomus lupaa taas kuuta taivaalta – faktat kertovat toista

– Kokoomus lupasi laittaa Suomen talouden kuntoon, nostaa työllisyyttä ja pysäyttää velkaantumisen. Mitä saatiin? Velka kasvaa, työttömyys on Euroopan korkeinta ja julkiset menot suhteessa talouden kokoon ovat nousseet EU kärkitasolle. Kokoomuksen puheet ja politiikan tulokset ovat pahasti eri maailmoista, Kaarisalo sanoo.

Myös Orpon tuoreet puheet talouskasvusta menevät faktantarkistuksessa mönkään. Orpo väitti kokoomuksen puoluevaltuustossa Suomen talouden kasvavan Euroopan nopeimmin. Ylen faktantarkistuksen mukaan väite ei pidä paikkaansa: Suomen talouskasvu ei ole Euroopan nopeinta, vaan useat Euroopan maat kasvavat Suomea nopeammin.

– Orpo sanoo, että Suomen talous kasvaa Euroopan nopeimmin. Yle tarkisti puheen ja faktat kertovat toista. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miksi kokoomuksen uusiin lupauksiin pitää suhtautua kriittisesti, Kaarisalo alleviivaa.

Myös Orpon puheet kahden miljardin euron eläkeleikkauksista kaipaavat faktantarkistusta. Orpo väittää, että eläkejärjestelmästä voidaan leikata kaksi miljardia euroa koskematta maksussa oleviin eläkkeisiin.

– No mitä faktat tästä sanovat? Jälleen menee mönkään. Orpo myy suomalaisille mahdotonta eläkeyhtälöä: luvataan kahden miljardin leikkauksia eläkkeistä, mutta samaan aikaan vakuutetaan, ettei maksussa oleviin eläkkeisiin kosketa, Kaarisalo korostaa.

– Kokoomus heittää ilmoille miljardilukuja, mutta suomalaisille ei kerrota uskottavasti, mistä rahat tulevat. Ennen uusia miljardiluokan leikkauslupauksia kokoomuksen pitäisi kertoa suomalaisille suoraan, keneltä leikkaukset otetaan. SDP:n linja on selvä: maksussa oleviin eläkkeisiin ei tulla koskemaan, Kaarisalo jatkaa.

– Kokoomus on saanut tällä kaudella näyttää, mitä sen politiikka käytännössä tarkoittaa. Talous piti laittaa kuntoon, velka piti saada kuriin ja työllisyyden piti nousta. Nyt Orpo on jo kiirehtimässä uusien lupausten pariin, vaikka vanhatkin ovat osoittautuneet tyhjiksi, Kaarisalo päättää.