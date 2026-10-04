Kokoomuksen Partanen: SDP heikentäisi eläkeläisten ostovoimaa - lupaukset arvaamatonta sumutusta

Kokoomus julkaisi keskiviikkona parlamentaarisen velkajarrusopimuksen mukaisen ohjelman julkisen talouden sopeuttamiseksi ensi kaudella. Myös SDP on puolueiden velkajarrusovussa mukana.

SDP:n omaa ratkaisua vielä odotetaan, mutta puolueen talousvaikuttaja Joona Räsänen antoi siitä lauantaina esimakua väläyttämällä eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Partasen mukaan SDP:n kritiikki maksussa olevien eläkkeiden leikkaamisesta ei ole uskottavaa, jos puolue on itse valmis kiristämään eläkkeiden verotusta ja heikentämään eläkeläisten ostovoimaa.

”Se, että lupaa olla leikkaamatta suoraan jo maksussa olevia eläkkeitä, on äänestäjän sumuttamista. Ihmisten itselleen kerryttämät eläkkeet nauttivat perustuslain nojalla yksityisomaisuuden suojaa. Niitä ei edes voi leikata. SDP ei siis lupaa mitään muuta kuin noudattavansa perustuslakia. Sitä toki arvostan”, ministeri Partanen toteaa.

Partanen nostaa esiin SDP:n jo julkaisemat kannat arvonlisäveron kiristämisestä.

”Demarit rokottaisivat eläkeläisten ostovoimaa korottamalla arvonlisäveroa. Tämän he ovat ihan avoimesti kertoneet. Sähkö- ja polttoainekulujen kasvaessa he siis maksattaisivat ihmisillä enemmän veroja ja kiillottaisivat oman kruununsa vetoamalla siihen, että eivät leikkaisi maksussa olevista eläkkeistä. Tämä on arvaamatonta ihmisten harhauttamista.”

Partasen mukaan kokoomus pyrkii sopeutustoimissaan avoimuuteen ja rehellisyyteen. Kokoomus esitti julkista taloutta kahdella miljardilla eurolla vahvistavaa eläkeuudistusta, josta neuvoteltaisiin ensisijaisesti kolmikantaisesti. Partanen kertoo luottavansa työmarkkinajärjestöihin.

”Tässä maassa on vahva perinne eläkeuudistusten tekemisestä kolmikantaisesti niin, että sekä työnantajien että työntekijöiden edustajat istuvat neuvottelemassa. Pidän tätä arvokkaana. On todella ikävää, jos SDP ei luota työmarkkinajärjestöihin!”

”Tälläkin hallituskaudella tehty eläkeuudistus on tehty tällä samalla tavalla ja se vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä peräti kahdella miljardilla eurolla.”, Partanen avaa.

Eläkejärjestelmää on Partasen mukaan uudistettava vastuullisesti ja kokonaisuutena. Olennaisinta on hänen mukaansa julkisen talouden vahvistaminen ja se, että ihmisten ei tarvitse pelätä eläkkeidensä puolesta.

”Vahva eläkejärjestelmä perustuu ihmisten työhön ja siihen, että uudistuksissa kannetaan vastuuta. Eläke on vakuutus, jota jokainen maksaa itselleen työtä tekemällä ja tuloja ansaitsemalla. Siksi pidämme kokoomuksessa perusteltuna esimerkiksi opiskelusta tai työttömyysjaksoilta tulevien eläkekertymien arvioimista kriittisesti, kun eläkejärjestelmästä haetaan säästöjä”, Partanen jatkaa.

Partanen muistuttaa, että eläkkeiden verotuksen kiristysten lisäksi SDP on valmis ensi kaudella korottamaan suomalaisten valmiiksi korkeaa verotaakkaa 5 miljardilla eurolla.

”SDP on arvonlisäveron korotuksen lisäksi esittänyt 5 miljardin euron veromoukaria, joka iskisi jokaiseen suomalaiseen pienempänä palkkapussina ja kasvaneina arjen kustannuksina. Ruoan ja tavaroiden hinnat nousisivat ja ihmisten rahaa sipaistaisiin valtion kassaan entistäkin enemmän niin, että he eivät ehdi itse niitä euroja edes näkemään. Tämäkö sitten on sitä ’reilumpaa’ politiikkaa?”, Partanen kysyy.