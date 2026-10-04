Kokoomuksen puoluevaltuusto käsitteli 232 puoluekokousaloitetta
4.10.2026 14:26:38 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokous on käsitellyt kaikki 232 puoluekokousaloitetta, joita puoluekokous ei ehtinyt käsitellä 5.–7.6.2026. Syyskokous järjestettiin Pikkuparlamentissa 3.-4.10.2026.
“Hyväksytyt aloitteet heijastavat kokoomuksen arvomaailmaa, jossa korostuvat ihmisten turvallisuus, tasa-arvo, vastuu sekä jokaisen oikeus elää omannäköistä elämää”, puoluevaltuuston puheenjohtaja Arto Satonen sanoo.
Syyskokous hyväksyi useita suomalaisten turvallisuuteen, yksikönvapauteen ja tasa-arvoon liittyviä aloitteita. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa pakottavan kontrollin kriminalisointiin, naisten asunnottomuuden vähentämiseen, serkusavioliittojen kieltämiseen ja deepfake-pornografian kriminalisointiin liittyvät aloitteet.
“Kokoomus on sitoutunut puolustamaan jokaisen suomalaisen oikeutta elää ilman väkivallan ja alistamisen pelkoa. Hyväksytyt aloitteet osoittavat, että kokoomus tunnistaa myös uudenlaiset väkivallan muodot ja puuttua niihin määrätietoisesti”, puoluesihteeri Maggie Keskinen sanoo.
Puolueen jäsenyhdistyksillä, eduskuntaryhmällä ja europarlamenttiryhmällä on oikeus tehdä aloitteita puoluekokoukselle. Puoluekokous voi päättää sille tehdyn aloitteen siirtämisestä puoluevaltuuston käsiteltäväksi. Puoluekokous ehti käsitellä 55 aloitetta 287 sille osoitetusta aloitteesta.
Yhteyshenkilöt
Maggie KeskinenPuoluesihteerimaggie.keskinen@kokoomus.fi
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