Kokoomuksen puoluevaltuusto käsitteli 232 puoluekokousaloitetta

Petteri Orpo Kansallisen Kokoomuksen puoluevaltuustossa: Pessimismi on parhaan tulevaisuuden pahin vihollinen 3.10.2026 13:01:47 EEST | Tiedote

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo kannusti puoluevaltuuston syyskokouksessa suomalaisia kääntämään katseen ongelmista ratkaisuihin ja uskomaan jälleen Suomen mahdollisuuksiin. Orpon mukaan yhteiskunnallinen kyynisyys ja jatkuva epäusko tulevaan ovat esteitä menestykselle aikana, jolloin taloudesta ja työllisyydestä saadaan yhä enemmän rohkaisevia viestejä.