SDP:n Kim Berg: Ruotsin eläkeratkaisu nostaa Suomen kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille uudelleen arvioitavaksi

– Tämä ratkaisu tekee entistä tärkeämmäksi sen, että hallituksen päätös lopettaa Suomen kansaneläkkeen maksaminen ulkomaille ja sen EU-oikeudellinen perusta arvioidaan perusteellisesti uudelleen. Sote-valiokunnassa varoitimme jo lain käsittelyn yhteydessä, ettei hallituksen EU-oikeudellisesta tulkinnasta ollut saatu riittävää selvitystä ja kuultu EU-oikeuteen erikoistuneita riippumattomia asiantuntijoita. Jätimme silloin vastalauseen asiasta, jossa esitimme lakiehdotuksen hylkäämistä, sanoo SDP:n kansanedustaja Kim Berg.

SDP:n sote-valiokunnassa jättämässä vastalauseessa nostettiin esiin, ettei ollut selvää, salliiko hallituksen esityksessä perusteluna käytetty EU-tuomioistuimen vuonna 2017 antama ratkaisu Suomen kansaneläkelain muuttamisen hallituksen esittämällä tavalla. Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, ettei ollut täysin selvää, oliko hallituksen esittämä ratkaisu EU-oikeuden mukainen.

– Hallitus teki oikeusratkaisusta oman tulkintansa ja käytti sitä kansaneläkkeen ulkomaille maksamisen lopettamisen perusteena. Me sanoimme jo silloin, että EU-oikeudellinen tulkinta pitää varmistaa huolellisesti ennen kuin eläkeläisten etuuksia leikataan. Näin ei ole tehty ja nyt Ruotsista tulee oikeusratkaisu, joka osoittaa, ettei kysymystä voi kuitata loppuun käsiteltynä. Suomen pitää selvittää oma tilanteensa perusteellisesti, Berg sanoo.

Berg nostaa esiin myös Ahvenanmaan tilanteen, joka osoittaa, ettei ulkomaille maksettavan kansaneläkkeen kysymys ole aina yksinkertaisesti kiinni siitä, missä ihminen asuu.

– Kansaneläkkeen maksamisen lopettaminen on vaikuttanut Ahvenanmaalla esimerkiksi henkilöihin, jotka on sijoitettu Ruotsiin hoitoon tai erityishuoltoon siksi, ettei heidän tarvitsemaansa palvelua ole ollut saatavilla Ahvenanmaalla. Kyse ei tällöin ole henkilön vapaaehtoisesta muutosta ulkomaille, vaan Ahvenanmaan sosiaalihuollon järjestämästä hoidosta.

– Tässä on kysymys ihmisistä, jotka on sijoitettu Ruotsiin siksi, että heidän tarvitsemansa hoiva ja erityishuolto voidaan siellä järjestää. Lainsäädäntö ei saa johtaa tilanteeseen, jossa ihminen joutuu taloudellisesti vaikeampaan asemaan sen vuoksi, että hänen tarvitsemansa hoito tai palvelu on järjestetty toisessa Pohjoismaassa. Ahvenanmaan erityistilanne on otettava tässä jatkossa asianmukaisesti huomioon, Berg jatkaa.

SDP esitti vaihtoehtobudjetissaan vuodelle 2025, että ulkomaille maksettavat kansaneläkkeet palautetaan. Kustannusvaikutukseksi arvioitiin silloin 35 miljoonaa euroa.

– Kyse on pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta. Kun lain oikeudellinen perusta on nyt noussut uudelleen keskusteluun ja Suomessa asiaa käsitellään vakuutusoikeudessa, hallituksen pitäisi olla valmis myös arvioimaan omaa ratkaisuaan uudelleen, Berg päättää.