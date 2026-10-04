Helsinki Rockettes voitti muodostelmaluistelun lyhytohjelmakilpailun

Hallitseva MM-pronssimitalisti Helsinki Rockettes avasi kilpailukautensa vauhdikkaalla Club Noir -lyhytohjelmalla. Onnistunut suoritus toi Helsingin Taitoluisteluklubia edustavalle joukkueelle 79,36 pistettä ja kilpailun voiton. Helsinki Rockettesin kapteeni Eveliina Tikkinen kertoi suorituksen sujuneen yhtä rennosti kuin harjoituksissa.

– Ei lähdetty yrittämään mitään liikaa. Suorituksessa oli hyvä energia. Meillä on ollut joukkueen kanssa todella hauska päivä, mikä näkyi varmasti myös tuolla jäällä, Tikkinen kommentoi.

Toiseksi tiukassa kilpailussa sijoittui kevään MM-jäillä neljänneksi luistellut Team Unique. Helsingfors Skridskoklubbin joukkue keräsi Over Troubled Water -ohjelmallaan 78,61 pistettä. Helsingin luistelijoiden Marigold Ice Unity oli kolmas 69,69 pisteellä ja Espoo Synchronized Skatersin Lumineers neljäs pistein 68,37.

Muodostelmaluistelun kilpailukausi jatkuu loka-marraskuun vaihteessa järjestettävässä SM-sarjojen 1. valintakilpailussa Helsingissä.

Janna Jyrkinen voittoon yksinluistelussa

Yksinluistelun 1. SM-valintakilpailussa kilpailtiin paikoista joulukuun Suomen mestaruuskilpailuihin. Edustuspaikat SM-kilpailuihin ratkeavat marraskuussa 2. valintakilpailun jälkeen.

Janna Jyrkinen voitti naisten kilpailun tuloksella 148,76. Kauniaisten Taitoluisteluklubin luistelija kertoi käyttäneensä tänä syksynä paljon aikaa ylioppilaskirjoituksiin, mistä syystä kilpailuun valmistautuminen ei ollut täysin optimaalista. Jyrkinen oli kuitenkin kokonaisuuteen tyytyväinen, ja kertoi nauttineensa viikonlopusta.

– Tämä oli hyvä kilpailu tähän väliin. Pystyin olemaan läsnä sekä nauttimaan, Jyrkinen sanoi.

Jyrkinen nähdään myös 21.–22. marraskuuta luisteltavassa Finlandia Trophyssa.

Toiseksi luisteli Espoon jäätaitureiden Lotta Artimo pistein 144,01. Kolmas oli Espoon Taitoluisteluklubin Selma Välitalo 134,75 pisteellä.

Miesten kilpailun voitti VG-62:n Severi Varpio pistein 125,73. Toiseksi sijoittui Helsingin Taitoluisteluakatemian Max Sene 113,07 pisteellä ja kolmanneksi Haminan Taitoluistelijoiden Toivo Kokk pistein 112,91.