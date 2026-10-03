Nousija nipisti pisteen mestareilta: F-liigassa trillerien ilta

Nokialla mentiin kahden erän jälkeen tasalukemissa 2-2, ja kolmannessa KrP näytti jo karkaavan, kun Aapo Kilpeläinen, Niklas Äijälä ja Joonatan Inkinen takoivat taululle 5–2-kotijohdon. Isäntien pelin viimeiselle kympille hamstraamat kahdeksan jäähyminuuttia kuitenkin pohjustivat Väinö Pulkkisen sekä Mikko Santasen ylivoimalla laukomat kavennukset, ja kirin kruunasi Matias Vaajalan tasoitus vain 51 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päätöstä isäntien Nico Jonaesonin menetettyä pallon oman maalin kulmalla. Rangaistuslaukauskisassa O2-Jyväskylä käväisi jo 2–0-johdossa, mutta KrP kiri rinnalle ja voitti jatkopalloilla, kun Mikko Laakso upotti kisan toisen pallonsa ja Matias Vaajalan yritys karkasi leveäksi.

Kolme voittoa alla Seinäjoelle saapunut EräViikingit taisteli makoisan kirin nousten lopussa kolmen maalin takaa tasalukemiin 4-4, mutta heti kuudella viittä vastaan taistellun tasoituksen jälkeen SPV:n Juuso Keskinen pilasi yllätyksen iskemällä Peliveljien 5–4-voittomaalin. Karri Vaarala, Santeri Uusi-Laitila ja Joona Kajaala muuttivat toisen erän toisella puolikkaalla 1–1-tilanteen 4–1-kotijohdoksi, mutta vierasjoukkue ei alistunut. Elmeri Haveri kavensi heri erän alussa, Axel Telkki nosti vieraat ylivoimalla maalin päähän ja runsaat puolitoista minuuttia ennen loppusummeria keskelle vapaaksi jäänyt Eero Karjanlahti tasoitti pelin Roni Tammen syötöstä. Ilo kesti kuitenkin vain 14 sekuntia: pallon oikeaan laitaan saanut Juuso Keskinen kiskaisi isäntien illan voittomaalin etuyläkulmaan.

Ruudun sunnuntain studio-ottelu katseltiin Oulusta, jossa OLS:n syksyn toinenkin kotipeli jäi suutariksi Oilersin vietyä kaikki pisteet Espooseen lukemin 3-4. OLS kävi avauserässä johdossa ensin Kalle Lintalan ja sitten Eemil Ylitalon maaleilla, mutta Miska Mäkinen ja Elias Pekari nostivat Öljymiehet taas rinnalle. Oilers repi eroa toisen erän toisella puolikkaalla Santeri Lindforsin ja Miska Mäkisen maaleilla, jotka riittivät lopulta voittoon asti. OLS:n loppurynnistys ilman maalivahtia tuotti 21 sekuntia ennen täyttä aikaa Eetu Ijäksen Luukas Hyvärisen poikkipassista naulaaman kavennuksen, mutta tasoitus ei ollut lopulta lähelläkään.

– Oli vaiherikas peli, jossa pari ekaa erää mentiin päästä päähän ja läpiajoja syntyi molempiin päihin, Oilersin Santeri Lindfors analysoi Ruudun haastattelussa.

– Vikassa erässä laitettiin vähän pakkaa alemmas ja otettiin tempoa pois pelistä. Vielä ei missään nimessä nähty parasta Oilersia, vaan päästettiin kaveria liikaa läpiajoihin eikä puolustuspeli ollut ihan parasta.

Sarja jatkuu ensi perjantaina otteluilla Westend Indians–TPS ja EräViikingit-Classic.

F-liigan naisten sarjassa pelattiin sunnuntaina yksi ottelu, jossa SSRA otti kolmannen perättäisen voittonsa kaatamalla vieraissa nousija SBS Wirmon 7-1. Oululaiset ovat voittaneet syksyn viidestä ottelustaan neljä.

Rankat Ankat teki pelin selväsi heti avauserässä, kun eilen neljä pistettä takonut Sanni Uimarihuhta iski kaksi maalia ja vielä Elli Kylmäluoma taukotilanteeksi 0-3. Kylmäluoma ja Liinu Koivisto kasvattivat eroa toisessa erässä ja vielä Josefiina Nissilä päätösjakson avausvaihdossa. Kotijoukkueen ainoan maalin nosti rangaistuslaukauksesta Sara Laaksonen tilanteessa 0-6.

Liinu Koivisto oli päivän pistehai tehtyään yhden maalin ja syötettyään neljä.

SBS Wirmo hakee vielä PSS:n ja SPV:n tavoin avauspisteitään.

F-liigan naisten sarja jatkuu keskiviikkona ottelulla EräViikingit–FBC Loisto.