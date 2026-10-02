Huuhkajien mediaohjelma 5.–6.10.
5.10.2026 08:30:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa Valko-Venäjän UEFA Nations League -ottelussa tiistaina Budapestissa.
Lauantaina Olympiastadionilla Albanian voittanut miesten A-maajoukkue matkusti sunnuntaina Unkariin. Joukkue järjestää Budapestissa maanantaina Teams-infon sekä mediatilaisuuksia paikan päälle matkustaneille median edustajille.
Illovszky Rudolf Stadionilla paikallista aikaa kello 11.30 järjestettävässä kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa paikalla ovat päävalmentaja Jacob Friis ja laitapuolustaja Juho Lähteenmäki.
Suomen aikaa kello 16.30 käynnistyvässä Teams-infossa haastateltavissa ovat valmentaja Jonatan Johansson ja keskikenttäpelaaja Doni Arifi.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Teams-infoon tämän lomakkeen kautta >>
Suomi kohtaa Valko-Venäjän suljettujen ovien takana tiistaina Budapestissa Illovszky Rudolf Stadionilla kello 21.45. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä kello 21.15 alkaen.
Huuhkajien mediaohjelma
Muutokset ohjelmaan mahdollisia
Maanantai 5.10.
11.30 Suomen joukkueen kansainvälinen lehdistötilaisuus, Illovszky Rudolf Stadion
Friis, Lähteenmäki
12.30 Suomen joukkueen harjoitus, Illovszky Rudolf Stadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.30 (Suomen aikaa 16.30) Teams-info
Johansson, Arifi
Liity infoon klikkaamalla tästä
Tiistai 6.10.
20.45 (Suomen aikaa 21.45) Valko-Venäjä – Suomi, Illovszky Rudolf Stadion
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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