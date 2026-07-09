Loimua vauhdittaa kasvuaan ja ostaa Leppäkosken Lämmön
5.10.2026 09:00:00 EEST | Loimua Oy | Tiedote
Loimua ja Leppäkoski Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Loimua ostaa kaukolämpöyhtiö Leppäkosken Lämmön.
Yrityskauppa laajentaa Loimuan toimintaa Pirkanmaalla sekä Satakuntaan ja kasvattaa yhtiön vuosittaisen kaukolämmön myyntivolyymin noin 1,2 terawattituntiin ja kaukolämmön loppukäyttäjien määrän yli sataantuhanteen.
Yrityskaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisia viranomaislupia.
- Olemme tyytyväisiä Loimuan kanssa saavutettuun neuvottelutulokseen. Leppäkosken Lämmön uutena omistajana Loimualla on investointi- ja kasvukykyä sekä nykyistä enemmän resursseja meneillään olevassa energiamurroksessa. Loimua on pitkäjänteinen ja valtakunnallinen toimija, jonka tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja luoda hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle myös tulevaisuudessa, sanoo Leppäkoski Groupin toimitusjohtaja Juha Koskinen.
Leppäkosken Lämmön liiketoiminta koostuu kaukolämpötoiminnasta ja maakaasun jakelusta. Yhtiö tarjoaa kaukolämpöä Nokialla, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Parkanossa, Ylöjärvellä ja Ulvilassa. Yhtiön liikevaihto oli 26 miljoonaa euroa ja kaukolämmön myynti noin 250 gigawattituntia vuonna 2025.
– Leppäkosken Lämmön liiketoiminta on hyvin linjassa Loimuan oman toiminnan kanssa, mikä mahdollistaa toimintamallien ja teknisten ratkaisujen tehokkaan monistamisen. Tämä luo edellytyksiä toimia kaupunkien, liike-elämän ja kuntalaisten pitkäaikaisena kumppanina myös energiamurroksen keskellä, Loimuan toimitusjohtaja Timo Piispa sanoo.
Kaupan toteutuessa Leppäkosken Lämmön lämpölaitokset liitetään osaksi Loimuan ympärivuorokautista etäohjausta ja tekoälyavusteista tuotannon ohjausjärjestelmää. Järjestelmä ennustaa ja optimoi reaaliaikaisesti kymmenien laitosten tuotantotehokkuutta yhtenä kokonaisuutena.
– Kaukolämpötuotannon sähköistyminen on kytkenyt tuotannon tiiviisti sähkö- ja energiamarkkinoihin samalla, kun tuotannonohjaus on digitalisoitunut. Loimua hyödyntää tätä nykyä aktiivisesti sähkömarkkinoita osana tuotannon optimointia. Tämä näkyy asiakkaillemme vakaana hintana ja toimintavarmana energiapalveluna, Piispa sanoo.
Leppäkosken Lämmön kauppa on Loimuan toinen yritysosto tänä vuonna. Yhtiö osti keväällä Oriveden kaupungin osuuden kaukolämpöyhtiö Oriveden Aluelämmöstä.
Valikoitujen yritysostojen lisäksi Loimua hakee kasvua myös teollisuuden energiapalveluista. Yhtiö tarjoaa teollisuuteen höyryn, lämmön ja kylmän toimituksia, energialaitosten operointia, valvontaa ja kunnossapitoa sekä teollisten hukkalämpöjen talteenottoa ja hyödyntämistä.
- Kaukolämpöverkot voivat toimia laajamittaisina energiankierrätysjärjestelminä, joissa varastoidaan, uudelleen hyödynnetään ja jalostetaan muun muassa yhdyskuntien ja teollisuuden prosessilämpöjä. Tästä Loimualla on hyviä kokemuksia esimerkiksi Hämeenlinnassa, ja näemme potentiaalia myös Leppäkosken Lämmön toiminta-alueilla, Piispa sanoo.
Osapuolet odottavat kaupan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Kauppahintaa ei julkisteta. Leppäkosken Lämmön nykyisten asiakkaiden palvelut ja sopimukset jatkuvat ennallaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toimitusjohtaja Timo Piispa, Loimua Oy
puh. 050 4532 758
timo.piispa@loimua.fi
Toimitusjohtaja Juha Koskinen, Leppäkoski Group Oy
lisätietopyynnöt sähköpostitse: juha.koskinen@leppakoski.fi (cc. tiina.mononen@leppakoski.fi)
Kuvat
Loimua Oy
Loimua Oy tuottaa kaukolämpöä sekä myy ja jakelee kaukolämpöä ja maakaasua. Näiden lisäksi tarjoamme energia-, valvomo-, käyttö- sekä kunnossapitoratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Loimualla on 85 000 lämmitys- ja jäähdytyspalvelujen loppuasiakasta Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa.
Leppäkosken Lämpö Oy
Leppäkosken Lämpö Oy on Leppäkoski Group Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Leppäkosken Lämpö Oy:n liiketoimintaan kuuluvat kaukolämmön ja maakaasun siirron ja myynnin lisäksi myös kaukolämmön tuotanto sekä käyttö- ja kunnossapitopalveluiden myynti. Leppäkosken Lämpö Oy työllistää 15 alan ammattilaista. Yhtiöllä on kaukolämpöverkkoja Parkanossa, Ikaalisissa, Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä, Nokialla sekä Ulvilassa. www.leppakoski.fi
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