Tutkimus: Telialla on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat

EPSI Rating 2026 -tutkimuksesta käy ilmi, että Telialla on Suomessa toimivista mobiilioperaattoreista kaikista tyytyväisimmät yritysasiakkaat puhelinliittymien osalta. Telia onnistuu säilyttämään vahvan asiakastyytyväisyyden 73,4 pisteellä, kun operaattoreiden yritysasiakasmarkkinan tulos heikkenee 68,0 pisteeseen.

”Otamme tämän uutisen vastaan ilolla. Sijoittuminen kärkipaikalle kertoo kovasta työstä, jota teemme yritysasiakkaidemme eteen joka ikinen päivä”, Telian yritysliiketoiminnasta vastaava johtaja Olli Pirttijärvi sanoo.

Telian vahvuus yritysasiakkaiden silmissä ei perustu vain yhteen osa-alueeseen. Vertailun mukaan asiakkaiden arvioissa korostuvat verkon toimivuus, turvallisuus, luottamus ja vahva asiakassuhde.

”Telia onnistuu yritysasiakkaissa juuri siinä, missä koko toimialalla on nyt vaikeuksia: asiakkaan pitämisessä tyytyväisenä ja sitoutuneena. Kun toimialan kokonaisarvio laskee, mutta Telia säilyttää vahvan tasonsa, tulos kertoo yhtiön onnistuneen asiakassuhteen hoitamisessa”, EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen summaa.

Tutkimuksen mukaan Telia saa vertailun parhaat arviot imagossa ja tuotelaadussa. Operaattori onnistuu myös erottautumaan hieman aiempaa enemmän. Telia sijoittuu kärkeen yritysasiakkaiden turvallisuuden kokemuksessa vakuuttavalla 79,1 pisteellä.

”Turvallisuus on strategiamme ytimessä. On upeaa nähdä, että yritysasiakkaamme arvostavat työmme turvallisten digitaalisten palveluiden ja kyberturvallisuuden eteen näin korkealle”, Pirttijärvi sanoo.

Telia sitouttaa yritysasiakkaat vahvalla asiakaskokemuksella

Telian yritysasiakkaat ovat myös sitoutuneimmat, sillä Telian yritysasiakkaista noin puolet vähemmän harkitsee vaihtoa kuin toimialalla keskimäärin. Toimialalla operaattorin vaihtoa harkitsee 18 prosenttia yrityksistä, kun Telialla luku on vain 9 prosenttia.

”Yritysasiakkaat arvioivat vahvaksi niin verkon toimivuuden, turvallisuuden kuin luottamuksenkin. Kun nämä yhdistyvät vertailun parhaaseen kokonaisasiakastyytyväisyyteen ja erittäin vähäiseen vaihtohalukkuuteen, kyse on poikkeuksellisen vahvasta yritysasiakassuhteesta”, Laitinen sanoo.

Telian asiakasuskollisuus on niin ikään operaattoreissa parhaan tuloksen 74,0 pisteellä, kun toimialan keskiarvo on 67,3 pistettä. Pirttijärvi näkee tulokselle selvän syyn.

”Asiakaskokemus on meille kunnia-asia ja teemme kaikkemme sen eteen, että Telialla on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat myös jatkossa”, Pirttijärvi lupaa.

EPSI Ratingista

EPSI Rating on voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio, jonka omistaa Swedish Instiute for Quality (SIQ), jonka puolestaan omistaa Ruotsin valtio.

EPSI Rating perustettiin EU-tutkimushankkeena Tukholman kauppakorkeakoulussa vuonna 1989, ja organisaatio on toteuttanut Suomessa kansallisia laatuindeksejä mittaavia toimialatutkimuksia vuodesta 1999 asti.

Organisaation toiminta keskittyy Pohjoismaihin, mutta tutkimuksia tehdään myös esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Suomessa EPSI Rating tunnetaan erityisesti toimialatutkimuksistaan (pankki ja rahoitus, vakuutus, sähkön vähittäismyynti, kaukolämpö, sähkönsiirto, sähköautojen latauspisteet, telekommunikaatio, uudisasuntorakentaminen, henkilöliikenne) mutta yhteistyötä tehdään myös useiden muiden eri toimijoiden kanssa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

https://www.epsi-finland.org/

Tutkimuksesta

EPSI Data Collection Services haastatteli tutkimukseen yli 2196 kuluttaja- ja yritysasiakasta puhelinliittymien osalta syyskuussa 2026. EPSI Ratingin mobiilialan tutkimuksessa selvitetään suomalaisten kuluttaja- ja yritysasiakkaiden kokemuksia omista mobiilioperaattoreistaan.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan kansainvälisesti vertailukelpoisella EPSI-indeksillä, joka muodostuu asiakkaiden kokonaisarviosta, odotusten täyttymisestä sekä siitä, kuinka lähelle heidän käyttämänsä toimija pääsee heidän mielikuvaansa täydellisestä mobiilioperaattorista.

Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 0–60 on tyytymätön, 60–75 on tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen.

Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat yleisesti haarukassa n. +/- 2–3 indeksipistettä asteikolla 0–100.

EPSI Rating 2026 -tutkimus: https://www.epsi-finland.org/toimialatutkimukset/telekommunikaatio/#raportti-puhelinliittymaet-ja-laajakaista