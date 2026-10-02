Päällystystyöt viikolla 41 Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 5.–11.10.2026

Hämeenlinna: valtatie 3, Rannikko–Iittala

Hattula: maantie 130, Liekonen–Nihattula

Loppi: maantie 132, Loppi–Läyliäinen

Humppila: valtatie 9, Varsinais-Suomen raja–valtatie 2

Forssa: maantie 284, Parkkiaro-Koijärvi

Jokioinen: kantatie 52, Rehumäki

Valmistelevat työt:

Jokioinen: kantatie 52, Rehumäki

Hausjärvi: maantie 2896, Turkhauta

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi