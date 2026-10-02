Päällystystyöt viikolla 41 Kanta-Hämeessä
5.10.2026 08:31:09 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 41 Hämeenlinnassa, Hattulassa, Lopella, Humppilassa, Forssassa ja Jokioisilla. Valmistelevia töitä tehdään Jokioisilla ja Hausjärvellä. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Päällystystyöt 5.–11.10.2026
- Hämeenlinna: valtatie 3, Rannikko–Iittala
- Hattula: maantie 130, Liekonen–Nihattula
- Loppi: maantie 132, Loppi–Läyliäinen
- Humppila: valtatie 9, Varsinais-Suomen raja–valtatie 2
- Forssa: maantie 284, Parkkiaro-Koijärvi
- Jokioinen: kantatie 52, Rehumäki
Valmistelevat työt:
- Jokioinen: kantatie 52, Rehumäki
- Hausjärvi: maantie 2896, Turkhauta
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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