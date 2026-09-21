Kaupan ja yrittäjyyden konkari Anne Niemi ehdolla Suomen Yrittäjien puheen-johtajaksi

Muotikauppa Idanne Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Anne Niemi on ehdolla Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi. Yrittäjien toimialajärjestö Erikoiskaupan liitto ETU ry tukee Niemen ehdokkuutta.

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Jenni Homer pitää Niemeä loistavana ehdokkaana Suomen Yrittäjien johtopaikalle.

”Anne Niemellä on huikea kokemus yrittäjyydestä ja kaupasta. Anne on pitkään puolustanut yrittäjiä monilla eri foorumeilla ja useissa eri luottamustehtävissä. Erikoiskaupan liitto tukee Annen valintaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi.”

Niemen mielestä Suomen Yrittäjien tehtävä tulee auttaa kaikenkokoisia ja eri tilanteissa olevia yrittäjiä onnistumaan omissa tavoitteissaan. Suomen suurimman yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä on hänen mukaansa olla mukana rakentamassa vahvempia yrittäjiä, yritystoiminnan eri vaiheissa. Niemi korostaa yrittäjien arvostuksen merkitystä.

Vimpelistä kotoisin olevalla Niemellä on pitkä tausta eri toimialojen yrittäjyydestä ja järjestötoiminnasta. Hän on ollut mukana rakentamassa yritystoimintaa perunanviljelyn, elintarviketeollisuuden, metalliteollisuuden ja vaatekaupan parissa. Oman yritystoiminnan lisäksi Niemi on ollut puhumassa yrittäjyyden puolesta useissa eri luottamustoimissa.

Tällä hetkellä Niemi toimii muun muassa Fashion Finlandin puheenjohtajana, Erikoiskaupan liiton hallituksen jäsenenä, työ- ja elinkeinoministeriön Yrittäjyyden neuvottelukunnan jäsenenä sekä Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenenä. Vuosina 2021–2022 hän oli Suomen Yrittäjien ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Seinäjoen keskustassa sijaitsevan muotikauppa Idannen pyörittämisen lisäksi Anne Niemi toimii usean eri toimialoilla toimivan yrityksen hallituksessa.

Suomen Yrittäjien seuraava puheenjohtaja valitaan järjestön liittokokouksessa 16–17.10. Lahdessa.