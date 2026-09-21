Kaupan ja yrittäjyyden konkari Anne Niemi ehdolla Suomen Yrittäjien puheen-johtajaksi
5.10.2026 08:30:09 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote
Fashion Finlandin hallituksen puheenjohtaja ja Erikoiskaupan liiton hallituksen jäsen Anne Niemi on ehdolla Suomen suurimman yrittäjäjärjestön puheenjohtajaksi. Valinta tehdään Suomen Yrittäjien liittokokouksessa lokakuussa.
Muotikauppa Idanne Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Anne Niemi on ehdolla Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi. Yrittäjien toimialajärjestö Erikoiskaupan liitto ETU ry tukee Niemen ehdokkuutta.
Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Jenni Homer pitää Niemeä loistavana ehdokkaana Suomen Yrittäjien johtopaikalle.
”Anne Niemellä on huikea kokemus yrittäjyydestä ja kaupasta. Anne on pitkään puolustanut yrittäjiä monilla eri foorumeilla ja useissa eri luottamustehtävissä. Erikoiskaupan liitto tukee Annen valintaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi.”
Niemen mielestä Suomen Yrittäjien tehtävä tulee auttaa kaikenkokoisia ja eri tilanteissa olevia yrittäjiä onnistumaan omissa tavoitteissaan. Suomen suurimman yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä on hänen mukaansa olla mukana rakentamassa vahvempia yrittäjiä, yritystoiminnan eri vaiheissa. Niemi korostaa yrittäjien arvostuksen merkitystä.
Vimpelistä kotoisin olevalla Niemellä on pitkä tausta eri toimialojen yrittäjyydestä ja järjestötoiminnasta. Hän on ollut mukana rakentamassa yritystoimintaa perunanviljelyn, elintarviketeollisuuden, metalliteollisuuden ja vaatekaupan parissa. Oman yritystoiminnan lisäksi Niemi on ollut puhumassa yrittäjyyden puolesta useissa eri luottamustoimissa.
Tällä hetkellä Niemi toimii muun muassa Fashion Finlandin puheenjohtajana, Erikoiskaupan liiton hallituksen jäsenenä, työ- ja elinkeinoministeriön Yrittäjyyden neuvottelukunnan jäsenenä sekä Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenenä. Vuosina 2021–2022 hän oli Suomen Yrittäjien ensimmäinen varapuheenjohtaja.
Seinäjoen keskustassa sijaitsevan muotikauppa Idannen pyörittämisen lisäksi Anne Niemi toimii usean eri toimialoilla toimivan yrityksen hallituksessa.
Suomen Yrittäjien seuraava puheenjohtaja valitaan järjestön liittokokouksessa 16–17.10. Lahdessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni Homertoimitusjohtaja
fi, sv, en
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Erikoiskaupan liitto Etu ry
Kivijalka kuuluu suomalaisten arkeen – alle 30-vuotiaat käyvät erikoiskaupassa muita useammin21.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kuusi kymmenestä suomalaisesta aikuisesta asioi fyysisessä erikoiskaupassa vähintään kuukausittain. Aktiivisimpia asiakkaita ovat alle 30-vuotiaat aikuiset, joista lähes neljä viidestä käy erikoiskaupassa kuukausittain. Erikoiskaupan liiton tuore tutkimus osoittaa, ettei digitaalinen ostaminen ole syrjäyttänyt myymälää: kuluttaja liikkuu sujuvasti verkon ja kivijalan välillä.
Erikoiskaupan liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia – kuluttajien luottamus tuo toiveikkuutta loppuvuoteen9.9.2026 10:10:11 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan yritysten liikevaihto kasvoi kesäkuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden alusta kesäkuuhun asti liikevaihdon kumulatiivinen kausimuutos on +1,6 prosenttia, ja samalle tasolle asettuu myös koko vuoden 2026 tuorein liikevaihtoarvio. Samalla kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut merkittävästi kesän jälkeen, mikä luo aiempaa vahvempaa pohjaa loppuvuoden kaupalle.
Kiertotalous muuttaa erikoiskauppaa – ovatko kauppa ja kuluttajat valmiita samaan aikaan?31.8.2026 09:06:52 EEST | Tiedote
Kestävä liiketoiminta 2036 -skenaariot hahmottavat neljä vaihtoehtoista tulevaisuutta kiertotalouden ja vastuullisuuden kehityksestä erikoiskaupassa. Ratkaisevaa on, muuttuvatko kaupan tarjonta ja kuluttajien kysyntä samaan tahtiin.
Erikoiskaupan kasvu jatkuu – kuluttajien luottamus yhä koetuksella6.8.2026 07:09:00 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan yritysten liikevaihto kasvoi toukokuussa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta. Toukokuun kasvuluvut olivat selkeästi paremmat kuin sitä edeltävät kuukaudet. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 1,34 prosenttia tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna.
Ostovoima, kasvu ja tasapuoliset toimintaedellytykset – Erikoiskaupan liitto julkaisi tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle10.6.2026 07:49:00 EEST | Tiedote
Suomen talouteen tarvitaan uutta vauhtia. Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa ensi vaalikaudella toimia, jotka vahvistavat työllisyyttä, ostovoimaa ja kuluttajien luottamusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme