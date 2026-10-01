Suomen ympäristökeskus julkaisi ehdotuksensa seuraavaan hallitusohjelmaan

Hallitusohjelmaratkaisut kohdistuvat energiajärjestelmään, ruokajärjestelmään, kiertotalouteen sekä alueidenkäyttöön ja rakennettuun ympäristöön. Niissä korostuvat luonnon ja ilmaston merkitys taloudelle, huoltovarmuudelle ja turvallisuudelle sekä mahdollisuudet ratkoa useampia haasteita samanaikaisesti oikein valituilla toimenpiteillä.

”Syken monitieteinen ja systeemisiä ympäristöongelmia ratkaiseva tutkimus tarjoaa jo lähtökohtaisesti päätöksentekoon paljon konkretiaa. Toivon ja uskon, että luonnon ja ympäristön merkitys näkyy tulevan hallituksen työssä konkreettisemmin kuin koskaan aiemmin”, sanoo Syken pääjohtaja Leif Schulman.

Syken ratkaisut perustuvat siihen, että ne ovat taloudellisesti kestäviä ja oikeudenmukaisia. Niiden tavoite on tarjota päättäjille työkaluja, joilla voidaan samanaikaisesti vahvistaa luonnon tilaa sekä tukea kestävää taloutta ja yhteiskunnan resilienssiä.