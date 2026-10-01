Suomen ympäristökeskus julkaisi ehdotuksensa seuraavaan hallitusohjelmaan
5.10.2026 09:00:00 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut tutkimukseen perustuvat ratkaisunsa seuraavaan hallitusohjelmaan. Syken ratkaisuissa ympäristö- ja luontokysymykset kytkeytyvät Suomen talouteen, turvallisuuteen ja yhteiskunnan kestävyyteen.
Hallitusohjelmaratkaisut kohdistuvat energiajärjestelmään, ruokajärjestelmään, kiertotalouteen sekä alueidenkäyttöön ja rakennettuun ympäristöön. Niissä korostuvat luonnon ja ilmaston merkitys taloudelle, huoltovarmuudelle ja turvallisuudelle sekä mahdollisuudet ratkoa useampia haasteita samanaikaisesti oikein valituilla toimenpiteillä.
”Syken monitieteinen ja systeemisiä ympäristöongelmia ratkaiseva tutkimus tarjoaa jo lähtökohtaisesti päätöksentekoon paljon konkretiaa. Toivon ja uskon, että luonnon ja ympäristön merkitys näkyy tulevan hallituksen työssä konkreettisemmin kuin koskaan aiemmin”, sanoo Syken pääjohtaja Leif Schulman.
Syken ratkaisut perustuvat siihen, että ne ovat taloudellisesti kestäviä ja oikeudenmukaisia. Niiden tavoite on tarjota päättäjille työkaluja, joilla voidaan samanaikaisesti vahvistaa luonnon tilaa sekä tukea kestävää taloutta ja yhteiskunnan resilienssiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leif SchulmanPääjohtajaSuomen ympäristökeskus
Puhelimeen vastaa johdon assistentti Laura Hautalampi numerossa 029 525 1129.
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On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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