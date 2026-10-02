Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Teollisuuskadun tunneli sekä Veturitie Triplan kohdalla suljettu autoliikenteeltä yöaikaan 6.–9. lokakuuta

5.10.2026 08:35:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Teollisuuskadun tunneli ja Veturitie Triplan kohdalla on suljettu autoliikenteeltä huoltotöiden ja pesujen vuoksi.

Autoliikenteen kiertotie kulkee Pasilankadun, Pasilansillan, Ratapihantien ja Savonkadun kautta. Huoltotöillä ei ole vaikutuksia jalankulun tai pyöräliikenteen yhteyksiin.

Avainsanat

helsinki

Yhteyshenkilöt

Urakoitsija
Jarmo Sillanpää
projektipäällikkö, Caverion Suomi Oy
p. 050 5393491
jarmo.sillanpaa@caverion.com

Tilaaja
Ari-Pekka Muilu
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 310 39657
ari-pekka.muilu@hel.fi

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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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