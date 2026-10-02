Teollisuuskadun tunneli sekä Veturitie Triplan kohdalla suljettu autoliikenteeltä yöaikaan 6.–9. lokakuuta
5.10.2026 08:35:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Teollisuuskadun tunneli ja Veturitie Triplan kohdalla on suljettu autoliikenteeltä huoltotöiden ja pesujen vuoksi.
Autoliikenteen kiertotie kulkee Pasilankadun, Pasilansillan, Ratapihantien ja Savonkadun kautta. Huoltotöillä ei ole vaikutuksia jalankulun tai pyöräliikenteen yhteyksiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsija
Jarmo Sillanpää
projektipäällikkö, Caverion Suomi Oy
p. 050 5393491
jarmo.sillanpaa@caverion.com
Tilaaja
Ari-Pekka Muilu
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 310 39657
ari-pekka.muilu@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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