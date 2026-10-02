Keski-Uudellamaalla harjoiteltiin väestönsiirtoja laajassa yhteistyössä

Harjoituksen tavoitteena oli kehittää organisaatioiden valmiutta toimia poikkeusoloissa sekä parantaa erityisesti evakuointeihin ja väestönsiirtoihin liittyviä valmiuksia. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Antti Vähäjylkän mukaan harjoituksesta saatiin konkreettista hyötyä alueen varautumiseen.

”Harjoitusviikon aikana saimme arvokkaita havaintoja suunnitelmistamme ja kehitimme niitä edelleen”, Vähäjylkkä kertoo.

Harjoittelussa painottuivat muun muassa johtaminen, tilannekuvan muodostaminen ja välittäminen, poikkeusolojen viestintä sekä organisaatioiden välinen yhteistyö.

Keski-Uudellamaalla testattiin väestönsiirtojen suunnitelmia

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on suunnitellut väestönsiirtoja osana väestönsuojelun ja varautumisen tehtäviään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelutyötä on tehty alueella aktiivisesti viime vuosina yhdessä hyvinvointialueiden, kuntien, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

LVV26-harjoituksessa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos johti väestönsiirtojen suunnittelua ja toimeenpanoa toiminta-alueellaan yleisjohtovastuussa olevana viranomaisena. Harjoituksen aikana testattiin jo olemassa olevia evakuointisuunnitelmia, tunnistettiin niiden kehittämistarpeita ja selkeytettiin eri toimijoiden tehtäviä ja vastuita.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lisäksi alueen harjoitteluun osallistuivat Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet, Vantaan, Keravan, Järvenpään, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kunnat sekä muita yhteistoimintaviranomaisia ja järjestöjä, kuten Suomen Punainen Risti.

Yhteistyöstä saatiin arvokkaita havaintoja jatkosuunnitteluun

Vaikka LVV26 oli valtakunnallinen harjoitus, Keski-Uudellamaalla keskeiset onnistumiset ja kokemukset toiminnan kehittämiseksi saatiin alueellisesta yhteistyöstä. Pelastuslaitos, hyvinvointialueet, kunnat, muut viranomaiset ja järjestöt harjoittelivat tiiviisti yhdessä.

Valmiuspäällikkö Antti Vähäjylkkä piti erityisen myönteisenä hyvinvointialueiden ja kuntien vahvaa sitoutumista väestönsiirtojen suunnitteluun ja niiden toimeenpanon harjoitteluun.

”Harjoitus kirkasti eri toimijoiden rooleja ja vastuita sekä evakuointioperaation yleisjohtamista. Väestönsiirtojen suunnittelu ja toimeenpanovalmius ovat alueellamme hyvällä tasolla myös valtakunnallisesti tarkasteltuna, vaikka yksityiskohtien suunnittelua on vielä jatkettava”, Vähäjylkkä sanoo.

Harjoittelun yhteydessä tunnistettiin yksityiskohtia, joiden suunnittelua on vielä jatkettava. Saadut havainnot antavat pohjaa väestönsiirtoihin varautumisen ja alueellisen yhteistyön kehittämiselle myös jatkossa.