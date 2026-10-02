Keski-Uudellamaalla harjoiteltiin väestönsiirtoja laajassa yhteistyössä
5.10.2026 09:05:23 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos osallistui viime viikolla valtakunnalliseen LVV26-valmiusharjoitukseen, jossa harjoiteltiin väestön suojaamista ja siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Lupa- ja valvontaviraston järjestämään harjoitukseen osallistui yli 10 000 henkilöä lähes 500 organisaatiosta.
Harjoituksen tavoitteena oli kehittää organisaatioiden valmiutta toimia poikkeusoloissa sekä parantaa erityisesti evakuointeihin ja väestönsiirtoihin liittyviä valmiuksia. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Antti Vähäjylkän mukaan harjoituksesta saatiin konkreettista hyötyä alueen varautumiseen.
”Harjoitusviikon aikana saimme arvokkaita havaintoja suunnitelmistamme ja kehitimme niitä edelleen”, Vähäjylkkä kertoo.
Harjoittelussa painottuivat muun muassa johtaminen, tilannekuvan muodostaminen ja välittäminen, poikkeusolojen viestintä sekä organisaatioiden välinen yhteistyö.
Keski-Uudellamaalla testattiin väestönsiirtojen suunnitelmia
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on suunnitellut väestönsiirtoja osana väestönsuojelun ja varautumisen tehtäviään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelutyötä on tehty alueella aktiivisesti viime vuosina yhdessä hyvinvointialueiden, kuntien, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
LVV26-harjoituksessa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos johti väestönsiirtojen suunnittelua ja toimeenpanoa toiminta-alueellaan yleisjohtovastuussa olevana viranomaisena. Harjoituksen aikana testattiin jo olemassa olevia evakuointisuunnitelmia, tunnistettiin niiden kehittämistarpeita ja selkeytettiin eri toimijoiden tehtäviä ja vastuita.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lisäksi alueen harjoitteluun osallistuivat Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet, Vantaan, Keravan, Järvenpään, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kunnat sekä muita yhteistoimintaviranomaisia ja järjestöjä, kuten Suomen Punainen Risti.
Yhteistyöstä saatiin arvokkaita havaintoja jatkosuunnitteluun
Vaikka LVV26 oli valtakunnallinen harjoitus, Keski-Uudellamaalla keskeiset onnistumiset ja kokemukset toiminnan kehittämiseksi saatiin alueellisesta yhteistyöstä. Pelastuslaitos, hyvinvointialueet, kunnat, muut viranomaiset ja järjestöt harjoittelivat tiiviisti yhdessä.
Valmiuspäällikkö Antti Vähäjylkkä piti erityisen myönteisenä hyvinvointialueiden ja kuntien vahvaa sitoutumista väestönsiirtojen suunnitteluun ja niiden toimeenpanon harjoitteluun.
”Harjoitus kirkasti eri toimijoiden rooleja ja vastuita sekä evakuointioperaation yleisjohtamista. Väestönsiirtojen suunnittelu ja toimeenpanovalmius ovat alueellamme hyvällä tasolla myös valtakunnallisesti tarkasteltuna, vaikka yksityiskohtien suunnittelua on vielä jatkettava”, Vähäjylkkä sanoo.
Harjoittelun yhteydessä tunnistettiin yksityiskohtia, joiden suunnittelua on vielä jatkettava. Saadut havainnot antavat pohjaa väestönsiirtoihin varautumisen ja alueellisen yhteistyön kehittämiselle myös jatkossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti VähäjylkkävalmiuspäällikköKeski-Uudenmaan pelastuslaitosPuh:09 41 9140antti.vahajylkka@vakehyva.fi
Linkit
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Inbjudan till media: Välfärdsområdesdirektören publicerar budgetförslaget 21.10.20262.10.2026 09:43:22 EEST | Pressinbjudan
Bästa representant för media, Vanda och Kervo välfärdsområdets budgetförslag för 2027 publiceras på en presskonferens, som hålls onsdagen 21.10.2026 kl. 15.00–15.30 i Teams. Vänligen vidarebefordra inbjudan vid behov. Anslut till evenemanget med Teams-länken. Välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö presenterar först budgetförslaget och efter detta har man reserverat tid för frågor. Välkommen med! Anmälan: Evenemanget kräver ingen anmälan. Bilder: Det finns bilder på Timo Aronkytö i vår mediebank som fritt får publiceras: Mediapankki | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Mer information: viestinta@vakehyva.fi
Kutsu medialle: Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 21.10.20262.10.2026 09:43:22 EEST | Kutsu
Hyvä median edustaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2027 julkistetaan tiedotustilaisuudessa, joka pidetään keskiviikkona 21.10.2026 klo 15.00–15.30 Teamsissä. Välitäthän kutsun tarvittaessa eteenpäin. Liity tilaisuuteen Teams-linkistä. Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö esittelee aluksi talousarvioesityksen, ja tämän jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen: Tilaisuus ei vaadi ilmoittautumista. Valokuvat: Timo Aronkydöstä löytyy julkaisuvapaita kuvia mediapankistamme: Mediapankki | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Lisätietoja: viestinta@vakehyva.fi
Områdesstyrelsen beslöt att grunda en tillnyktringsstation och en avgiftningsavdelning29.9.2026 15:08:11 EEST | Pressmeddelande
Områdesstyrelsen för Vanda och Kervo välfärdsområde sammanträdde den 29 september 2026. Vid sammanträdet beslöt styrelsen bland annat om grundandet av en tillnyktringsstation och avgiftningsavdelning i Björkhagen i Vanda.
Aluehallitus päätti perustaa selviämishoitoaseman ja päihdevieroitusosaston29.9.2026 15:08:11 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 29. syyskuuta 2026. Kokouksessa päätettiin muun muassa selviämishoitoaseman ja päihdevieroitusosaston perustamisesta Vantaan Koivuhakaan.
VAKEn monikieliset palvelut madaltavat kynnystä hakea apua15.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) jatkaa syksyllä 2026 suosittuja monikielisiä infoja lapsiperheille. Lisäksi VAKE on alkanut järjestää omaa neuvolan perhevalmennusryhmää monikielisille vanhemmille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme