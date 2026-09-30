Fingrid-lehti 2/2026: Sähkönkulutus kasvaa sittenkin

Fingrid-lehden 2/2026 pääkirjoituksessa yhteiskuntasuhteet- ja viestintäyksikön päällikkö Mikko Heikkilä nimeää alkaneen talouskasvun vahvistamisen seuraavan hallituksen tärkeimpiin tehtäviin. ”Puhdas sähkö on Suomen öljy. Kysymys on siitä, miten hyödynnämme kilpailuetuamme parhaalla tavoin ja luomme vaurautta kaikille suomalaisille”, hän kirjoittaa.

Kantaverkkopalvelumaksujen rakenneuudistuksen tavoitteena on jakaa maksut nykyistä tarkemmin Fingridille aiheutuneiden kustannusten perusteella. Samalla asiakkaita kannustetaan käyttämään verkkoa tehokkaasti. Tehokkaassa käytössä verkko pystyy palvelemaan useampia asiakkaita, mikä vähentää uusien investointien tarvetta.

Asiakastapaamiset vievät Fingridin asiakaspäällikköjä ympäri Suomea, alueittain jaettujen vastuiden mukaan. Kaakkois-Suomessa asiakkuuksia hoitaa asiakaspäällikkö Jarno Sederlund (kannessa), jonka matkaan Fingrid-lehti lähti mukaan. Alueen kehittäjät ja sähköverkkoyhtiöt kokoontuvat pari kertaa vuodessa arvioimaan alueen kehittymistä ja vaateita sähköverkoille.

Fingrid-lehdessä 2/2026 myös muiden muassa:

Varautumisen tarve kasvaa - Ukraina opettaa

Sähkökattila - tasapainottava tekijä sähköntuotannossa

Voimajohto valmistuu vuosien työn tuloksena

Anturit kertovat, milloin laite tarvitsee huoltoa

Käyttövarmuus ei ole sattumankauppaa

Vauhtia EU:n sähköverkkojen kehittämiseen



Tässä numerossa asiakkaistamme ja sidosryhmistämme esiintyvät Anna Pasma / Oulun Energia Sähköverkko, Kosti Rautiainen / Caruna, Maija Ruska / UPM Energy, Johannes Brunila / OX2, Jari Nykänen / Paikallisvoima, Mikko Lepistö / SSAB, Anni Mikkonen /Suomen uusiutuvat, Juha Hietaoja / Gasum, Arttu Hämäläinen /NSC, Heli Ala-Poikela / Cursor, Jouni Pylvänäinen / Kymenlaakson Sähköverkko, Mari Kekki / TEM, Valerii Osadchuk / Ukrenergo, Viktoria Neimane /SvK sekä Jussi Tuovinen / Puolustusvoimat.

Fingrid-lehden painettu versio julkaistaan asiakkaille sekä lehden tilanneille. Lehden voi lukea myös pdf-versiona Fingridin verkkosivuilla, ja lisäksi artikkelit julkaistaan vaiheittain Fingridin verkkolehdessä osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti julkaistaan myös englanniksi.

Fingrid-lehti 2/2026 (pdf) >

Fingrid Magazine 2/2026 (pdf) >

Fingrid-lehden liitteenä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Turvallisilla linjoilla -työturvallisuusjulkaisu.

Lisätiedot:

Marjut Määttänen, viestintä

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