Ouluun valmistuu uusi Attendo-koti Pateniemenrantaan

Kaksikerroksisessa hoivakodissa on 60 asukaspaikkaa. Molemmissa kerroksissa on oleskelutilat, ruokailutilat ja keittiö. Lisäksi kodista löytyvät sauna- ja pesutilat sekä henkilökunnan tilat. Piha-alue on suunniteltu turvalliseksi ja se tarjoaa virkistäviä hetkiä ulkoilun pariin.

Hankkeen kehittäjänä ja omistajana toimii Plus Hoivakodit Oy ja urakoinnista vastaa Pajala Pohjois-Suomi Oy. Kooltaan noin 2 600 neliömetrin koti on suunniteltu yhteistyössä Attendon, Plus Hoivakotien ja Pajalan kanssa, ja yhteistyö näkyy tiloissa, jotka tukevat sujuvaa arkea kodissa. Uusi koti kuuluu energialuokkaan A ja hyödyntää maalämpöä sekä aurinkopaneeleja.

“Olemme iloisia, että Ouluun valmistuu uusi koti ikäihmisille. Tarve laadukkaille hoivapaikoille on suuri ja tämä uusi Attendo-koti vastaa siihen. Tavoitteenamme on luoda asukkaille viihtyisä ja turvallinen koti, jossa he voivat elää mieleistä ja omannäköistä arkea”, kertoo Attendon aluejohtaja Minna Hirvaskoski.

”Pateniemeen rakennettava Attendon hoivakoti vahvistaa edelleen rooliamme kasvukeskusten hoivakoti-investointien mahdollistajana ja pitkäaikaisena kumppanina vuokralaisillemme. Kiitämme luottamuksesta Attendoa ja hankkeen kehitykseenkin osallistunutta urakoitsijaa Pajalaa”, kertoo Plus Hoivakodeilta Alex Gullichsen.

Maatyöt ovat jo käynnistyneet tontilla ja hoivakodin arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027.





Yhteystiedot:

Minna Hirvaskoski, aluejohtaja, Attendo

minna.hirvaskoski@attendo.fi

p. 045 138 0933

Alex Gullichsen, hankekehitys & myynti, Plus Hoivakodit Oy

alex.gullichsen@plushoiva.fi

p. 044 514 9551