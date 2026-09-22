Ouluun valmistuu uusi Attendo-koti Pateniemenrantaan
5.10.2026 09:00:00 EEST | Attendo | Tiedote
Oulun Pateniemeen valmistuu uusi hoivakoti, joka tarjoaa kodin 60 ikäihmiselle. Kodin arvioidaan valmistuvan syksyn 2027 aikana.
Kaksikerroksisessa hoivakodissa on 60 asukaspaikkaa. Molemmissa kerroksissa on oleskelutilat, ruokailutilat ja keittiö. Lisäksi kodista löytyvät sauna- ja pesutilat sekä henkilökunnan tilat. Piha-alue on suunniteltu turvalliseksi ja se tarjoaa virkistäviä hetkiä ulkoilun pariin.
Hankkeen kehittäjänä ja omistajana toimii Plus Hoivakodit Oy ja urakoinnista vastaa Pajala Pohjois-Suomi Oy. Kooltaan noin 2 600 neliömetrin koti on suunniteltu yhteistyössä Attendon, Plus Hoivakotien ja Pajalan kanssa, ja yhteistyö näkyy tiloissa, jotka tukevat sujuvaa arkea kodissa. Uusi koti kuuluu energialuokkaan A ja hyödyntää maalämpöä sekä aurinkopaneeleja.
“Olemme iloisia, että Ouluun valmistuu uusi koti ikäihmisille. Tarve laadukkaille hoivapaikoille on suuri ja tämä uusi Attendo-koti vastaa siihen. Tavoitteenamme on luoda asukkaille viihtyisä ja turvallinen koti, jossa he voivat elää mieleistä ja omannäköistä arkea”, kertoo Attendon aluejohtaja Minna Hirvaskoski.
”Pateniemeen rakennettava Attendon hoivakoti vahvistaa edelleen rooliamme kasvukeskusten hoivakoti-investointien mahdollistajana ja pitkäaikaisena kumppanina vuokralaisillemme. Kiitämme luottamuksesta Attendoa ja hankkeen kehitykseenkin osallistunutta urakoitsijaa Pajalaa”, kertoo Plus Hoivakodeilta Alex Gullichsen.
Maatyöt ovat jo käynnistyneet tontilla ja hoivakodin arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027.
Yhteystiedot:
Minna Hirvaskoski, aluejohtaja, Attendo
minna.hirvaskoski@attendo.fi
p. 045 138 0933
Alex Gullichsen, hankekehitys & myynti, Plus Hoivakodit Oy
alex.gullichsen@plushoiva.fi
p. 044 514 9551
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Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
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