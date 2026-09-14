Keiden ääni ei kuulu yhteiskunnassa? Sananvapausverkosto kiertää Suomen kirjamessuja

Kenen ääni kuuluu – ja kuka jää kuulematta? Sananvapausverkosto vie syksyllä Kertomuksia hiljaisuudesta -keskustelusarjan neljille kirjamessuille. Tutkijat, taiteilijat, journalistit ja muut asiantuntijat keskustelevat siitä, mikä saa ihmiset vaikenemaan ja millaiset rakenteet vaikuttavat siihen, ketkä pääsevät yhteiskunnassa ääneen.

Sanan- ja ilmaisunvapaus ovat tutkijoiden, taiteilijoiden ja toimittajien työn keskeisiä edellytyksiä. Heidän työnsä perustuu mahdollisuuteen tuottaa, tulkita ja jakaa tietoa, ajatuksia ja näkökulmia vapaasti myös silloin, kun ne haastavat totuttuja käsityksiä tai herättävät yhteiskunnallista keskustelua.

Sananvapausverkosto kokoaa yhteen tutkijoiden, taiteilijoiden ja toimittajien organisaatioita sekä muita sanan- ja ilmaisunvapauden parissa toimivia tahoja ja henkilöitä. Avoimen ja vapaamuotoisen verkoston ytimessä ovat tiedon ja kokemusten vaihtaminen, yhteinen keskustelu sekä yhteistyö yli ammatti- ja organisaatiorajojen.

– Tutkijoita, taiteilijoita ja toimittajia yhdistää tarve kyseenalaistaa, kysyä ja kertoa myös vaikeista asioista. Monet sanan- ja ilmaisunvapauden haasteet ovat yhteisiä, sanoo sananvapausverkostoa koordinoiva Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen.

Kettunen muistuttaa, etteivät sananvapauden kysymykset rajaudu vain näihin ammattiryhmiin, vaan koskettavat monia muitakin toimijoita.

Verkoston tavoitteena on vahvistaa sanan- ja ilmaisunvapauden edellytyksiä Suomessa ja lisätä ymmärrystä niihin kohdistuvista haasteista.

Sanan- ja ilmaisunvapaus esillä neljillä kirjamessuilla

Kertomuksia hiljaisuudesta -lavaohjelmissa kuullaan kokemuksia ilmaisunvapauden merkityksestä ja siihen kohdistuvista paineista tutkimuksen, taiteen ja journalismin kentillä. Esiin nousevat vaikeat ja vaietut aiheet sekä kysymys siitä, keiden ääni yhteiskunnassa kuuluu ja kuka jää kuulematta.

Kirjamessukiertueella verkosto pyrkii lisäämään keskustelua sanan- ja ilmaisunvapaudesta sekä vahvistamaan eri alojen välistä yhteistyötä.

Verkosto kirjamessuilla syksyllä 2026

Pohjoinen on täynnä varjoon jääneitä tarinoita ja kuulemattomia ääniä. Lauantaina 10. lokakuuta Oulun kirjamessuilla kuullaan kaksi puheenvuoroa vaietuista kokemuksista. YTT Anni-Siiri Länsman nostaa esiin Saamelaisten totuus- ja sovintokomission keräämää tietoa. Tietokirjailija, tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä kertoo, miten puolikas arktisesta maailmasta on nykyisin vaiennettu.

Mitä tapahtuu, kun kieli tai oikeus ilmaista itseään viedään? Helsingin kirjamessuilla lauantaina 24. lokakuuta pureudutaan sananvapauden ja kielen välisiin yhteyksiin. Tilaisuuden juontaa kirjailija, Suomen PENin puheenjohtaja Laura Lindstedt. Esiintyjinä nähdään muun muassa viittomakielen tulkki Elin Westerlund.

Jyväskylän kirjamessujen (21.–22.11.2026) ja Tampereen Kirjafestareiden (28.–29.11.2026) ohjelmat julkaistaan myöhemmin.

Vapaamuotoiseen sananvapausverkostoon kuuluu useita sanan- ja ilmaisunvapauden parissa toimivia tahoja ja henkilöitä. Vuoden 2026 kirjamessuohjelman tuottavat yhteistyössä Nuorten Tiedeakatemia, Suomen PEN, Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis, Taide- ja kulttuurivirasto (Kuvi), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes. Messukiertueen toteutumista tukee Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES.