Palkittu tietokirjailija Bea Uusma tulee Helsingin Kirjamessuille – uusin teos Valkosaari on huikea jatko rakastetulle Naparetki-kirjalle

Kauhurockin isä Alice Cooper oli vähällä tuhoutua luomansa hirviön mukana 29.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Shokeeraava kauhurockin kuningas vai syvästi uskonnollinen perheenisä, bisnesmies ja golffari? Muistelmateoksessaan Paholaisen riivaama rocklegenda Alice Cooper käy keskustelua itsensä ja luomansa hirviön kanssa. Kirja julkaistaan Suomessa ja kansainvälisesti 8.10.2026.