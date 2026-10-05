Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Meri-Rastila uudistuu pala kerrallaan – suunnitteilla uusia kerros- ja pientaloja

5.10.2026 12:21:59 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Meri-Rastilaan suunnitellaan uusia kerros- ja pientaloasuntoja, joilla monipuolistetaan alueen asuntokantaa. Kaupunki edistää rakentamista nyt aiempaa pienempinä kokonaisuuksina.

Havainnekuva suunnitellusta rakentamisesta. Kuvassa näkyy pienkerrotaloja kallioisessa maastossa.
Havainnekuva Ison Kallahdenpuiston reunalle suunnitellusta rakentamisesta. Alueelle suunnitellaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta monipuolista perheasumista sekä pienimittakaavaista ja vaihtelevaa rakentamista. Arkkitehtitoimisto Muuan Oy

Meri-Rastilassa on käynnistymässä kaksi asemakaavamuutosta, jotka mahdollistaisivat uusia koteja noin 770 asukkaalle. Alueen laajempaa uudistamista on suunniteltu pitkään, mutta hankkeet eivät ole käynnistyneet suunnitellusti. Siksi kaupunki etsii nyt ratkaisuja, joilla uutta rakentamista voidaan toteuttaa aiempaa pienempinä kokonaisuuksina ja vaiheittain. 

Meri-Rastilan nykyinen asuntokanta on vuokra-asuntovaltaista, minkä vuoksi kaupunki pyrkii edistämään omistusasumista.  

Uusia kerros- ja pientaloasuntoja Meri-Rastilantien ympäristöön 

Meri-Rastilan tien varteen, Ison Kallahdenpuiston reunalle suunnitellaan neljää asuinkerrostaloa. Prammikujan ja Harbonkadun läheisyydessä sijaitseville rakentamattomille tonteille suunnitellaan pientaloja ja kerrostaloja.  

Meri-Rastilantien varrella olevat Hekan vuokratalot on tarkoitus purkaa ja rakentaa niiden tilalle kerrostaloja omistusasumiseen. Hekan talot purettaisiin aikaisintaan 2040-luvulla. Uudet pientalot voisivat rakentua 2030-luvun vaihteessa ja uudet kerrostalot purettavien talojen tilalle 2040-luvulla.  

Kaupunkiuudistus tuo uusia investointeja alueelle 

Meri-Rastilassa kehitetään lähivuosina palveluita, puistoja, katuja ja muita julkisia tiloja osana kaupunkiuudistusta.  

Alueen isoin puisto Haruspuisto peruskorjataan. Puiston teemaksi tulee Itämeri ja vedenalainen elämä, ja siellä on valmistuttuaan muun muassa kiipeilyseinä, kuntoilupaikka sekä alueet katukoripallolle ja vesileikeille.  Paikalle on jo rakennettu uusi skeittipaikka ja koirapuisto. Haruspuiston peruskorjaus valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2028. 

Meri-Rastilan uusi monitoimitalo otetaan käyttöön syksyllä 2029. Koulu peruskorjataan ja nuorisotalo saa uudistetut tilat entisestä kappelista. Uuteen laajennusosaan tulee päiväkoti, liikuntahalli, leikkipuisto sekä kaikille avoin yhteisötalo. Lisäksi Harbonkadulle on valmistunut uusi päiväkoti. 

Rastilan metroaseman ympäristöä ja läheisiä katuja parannetaan uusilla pintamateriaaleilla ja kalusteilla, sekä istutuksilla ja valaistuksella. Meri-Rastilantielle toteutetaan yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt.  

Suunnittelijat tavattavissa loka–marraskuussa

Kaava-aineistoon voi tutustua hel.fi -verkkosivulla 5.10.-30.10.2026. Kaavoittajia voi tavata Vuosaaren kirjastossa 21.10. klo 17–19 ja Kulttuuritila Meri-Rastissa 23.10. klo 16–18.   

Meri-Rastilassa järjestetään asukastilaisuus 10.11. klo 17-19 kulttuuritila Merirastissa. Tapahtumassa käsitellään kaavoituksen lisäksi alueen muita ajankohtaisia, kuten puisto- ja katu-urakoita sekä monitoimitalon käynnistyvää työmaata. 

Avainsanat

helsinkimeri-rastilakaavoituskaupunkiuudistus

Yhteyshenkilöt

Johanna Coniglio
arkkitehti
asemakaavoitus, Helsingin kaupunki
09 310 56880
johanna.coniglio@hel.fi

Kuvat

Havainnekuva suunnitellusta rakentamisesta. Kuvassa näkyy pienkerrotaloja kallioisessa maastossa.
Havainnekuva Ison Kallahdenpuiston reunalle suunnitellusta rakentamisesta. Alueelle suunnitellaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta monipuolista perheasumista sekä pienimittakaavaista ja vaihtelevaa rakentamista.
Arkkitehtitoimisto Muuan Oy
Lataa

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye