Meri-Rastila uudistuu pala kerrallaan – suunnitteilla uusia kerros- ja pientaloja
5.10.2026 12:21:59 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Meri-Rastilaan suunnitellaan uusia kerros- ja pientaloasuntoja, joilla monipuolistetaan alueen asuntokantaa. Kaupunki edistää rakentamista nyt aiempaa pienempinä kokonaisuuksina.
Meri-Rastilassa on käynnistymässä kaksi asemakaavamuutosta, jotka mahdollistaisivat uusia koteja noin 770 asukkaalle. Alueen laajempaa uudistamista on suunniteltu pitkään, mutta hankkeet eivät ole käynnistyneet suunnitellusti. Siksi kaupunki etsii nyt ratkaisuja, joilla uutta rakentamista voidaan toteuttaa aiempaa pienempinä kokonaisuuksina ja vaiheittain.
Meri-Rastilan nykyinen asuntokanta on vuokra-asuntovaltaista, minkä vuoksi kaupunki pyrkii edistämään omistusasumista.
Uusia kerros- ja pientaloasuntoja Meri-Rastilantien ympäristöön
Meri-Rastilan tien varteen, Ison Kallahdenpuiston reunalle suunnitellaan neljää asuinkerrostaloa. Prammikujan ja Harbonkadun läheisyydessä sijaitseville rakentamattomille tonteille suunnitellaan pientaloja ja kerrostaloja.
Meri-Rastilantien varrella olevat Hekan vuokratalot on tarkoitus purkaa ja rakentaa niiden tilalle kerrostaloja omistusasumiseen. Hekan talot purettaisiin aikaisintaan 2040-luvulla. Uudet pientalot voisivat rakentua 2030-luvun vaihteessa ja uudet kerrostalot purettavien talojen tilalle 2040-luvulla.
Kaupunkiuudistus tuo uusia investointeja alueelle
Meri-Rastilassa kehitetään lähivuosina palveluita, puistoja, katuja ja muita julkisia tiloja osana kaupunkiuudistusta.
Alueen isoin puisto Haruspuisto peruskorjataan. Puiston teemaksi tulee Itämeri ja vedenalainen elämä, ja siellä on valmistuttuaan muun muassa kiipeilyseinä, kuntoilupaikka sekä alueet katukoripallolle ja vesileikeille. Paikalle on jo rakennettu uusi skeittipaikka ja koirapuisto. Haruspuiston peruskorjaus valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2028.
Meri-Rastilan uusi monitoimitalo otetaan käyttöön syksyllä 2029. Koulu peruskorjataan ja nuorisotalo saa uudistetut tilat entisestä kappelista. Uuteen laajennusosaan tulee päiväkoti, liikuntahalli, leikkipuisto sekä kaikille avoin yhteisötalo. Lisäksi Harbonkadulle on valmistunut uusi päiväkoti.
Rastilan metroaseman ympäristöä ja läheisiä katuja parannetaan uusilla pintamateriaaleilla ja kalusteilla, sekä istutuksilla ja valaistuksella. Meri-Rastilantielle toteutetaan yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt.
Suunnittelijat tavattavissa loka–marraskuussa
Kaava-aineistoon voi tutustua hel.fi -verkkosivulla 5.10.-30.10.2026. Kaavoittajia voi tavata Vuosaaren kirjastossa 21.10. klo 17–19 ja Kulttuuritila Meri-Rastissa 23.10. klo 16–18.
Meri-Rastilassa järjestetään asukastilaisuus 10.11. klo 17-19 kulttuuritila Merirastissa. Tapahtumassa käsitellään kaavoituksen lisäksi alueen muita ajankohtaisia, kuten puisto- ja katu-urakoita sekä monitoimitalon käynnistyvää työmaata.
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Yhteyshenkilöt
Johanna Coniglio
arkkitehti
asemakaavoitus, Helsingin kaupunki
09 310 56880
johanna.coniglio@hel.fi
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