Komissio hyväksyy viidennen maksupyynnön – Suomelle 229,2 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä
5.10.2026 13:22:21 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on tänään antanut myönteisen arvion Suomen viidennestä maksupyynnöstä, joka koskee 229,2 miljoonan euron avustuksia elpymis- ja palautumistukivälineestä.
Komissio on arvioinut maksupyynnön ja todennut, että Suomi on saavuttanut viidennen maksupyynnön ehtona olevat 10 välitavoitetta ja 12 tavoitetta komission hyväksymällä tavalla. Kyseiset välitavoitteet ja tavoitteet on esitetty neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä.
Maksupyyntö kattaa muun muassa seuraavat keskeiset toimet:
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Vihreän siirtymän tutkimus ja kehitys: avataan uusia mahdollisuuksia muun muassa sähkön varastoinnin, puhtaan energian, energiatehokkuuden, teollisuuden vähähiilistämisten ja uusiutuvan vedyn tutkimukseen.
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Kilpailukyky: tuetaan hankkeita, joilla autetaan innovatiivisia yrityksiä kasvamaan kansainvälisesti, ja vahvistetaan siten Suomen strategista erikoistumista ja vientivetoista taloudellista perustaa.
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Ympäristökestävyys: parannetaan maaperän laatua käsittelemällä yli 50 000 hehtaaria peltoalaa kipsillä.
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Nuorisokeskukset: osoitetaan nuorisokeskuksiin 100 uutta ammattilaista tarjoamaan terveys-, koulutus- ja sosiaalipalveluja.
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Jatkuvan oppimisen digitalisointi: tarjotaan uusia jatkuvan oppimisen palveluja ja mahdollisuuksia, jotka vastaavat nykypäivän koulutustarpeisiin ja tukevat ohjausta, osaamisen kehittämistä ja urasuunnittelua.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2068
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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