Komissio hyväksyy viidennen maksupyynnön – Suomelle 229,2 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä

Komissio ehdottaa eurooppalaista kriittisen viestinnän järjestelmää hätätilanteiden ammattilaisten avuksi 30.9.2026 12:10:44 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on tänään ehdottanut uutta eurooppalaista kriittisen viestinnän järjestelmää (EUCCS), joka tarjoaa Euroopan hätätilanteiden ammattilaisille, kuten poliisille, pelastajille ja ensihoitohenkilöstölle, turvallisia ja häiriönsietokykyisiä viestintäkanavia kriisitilanteisiin. Uusi järjestelmä perustuu eurooppalaisten yritysten tuottamiin kriittisiin komponentteihin sekä mahdollistaa saumattoman ja vakaan reaaliaikaisen viestinnän pelastustyöntekijöiden välillä kaikissa tilanteissa ja maiden rajojen yli. Tulipalot, tulvat, myrskyt, kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat drooniuhat tai terrori-iskut edellyttävät poliisilta, pelastajilta, ensihoitohenkilöstöltä ja pelastuspalvelulta tehokkaita ja hyvin koordinoituja toimia. Nykyään heidän kommunikointimahdollisuutensa ovat rajalliset, koska viestintäjärjestelmät eivät ole yhteydessä toisiinsa ja ne eivät toimi rajojen yli. Tämä vaikeuttaa ihmisten pelastamista sekä yleisen turvallisuuden palauttamista kriiseissä ja hätätil