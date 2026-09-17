Puuilon ja Rustan liikerakennus valmistui Raaseporiin – toinen Tekovan ja Prisma Propertiesin yhteishanke kuukauden sisällä

Raaseporin Karjaalle, Helsingin ja Hangon välisen vilkasliikenteisen valtatie 25:n varrelle valmistui syyskuussa Tekovan kehittämä reilun 5 000 neliömetrin liikerakennus. Kiinteistö siirtyi 1.10.2026 ruotsalaisen kiinteistöyhtiö Prisma Propertiesin omistukseen, kun marraskuussa 2025 sovittu kauppa toteutui.

Vähittäiskauppaketjut Puuilo ja Rusta avaavat myymälänsä uuteen liikerakennukseen loppusyksyn aikana. Liikerakennus sijaitsee Karjaan keskeisellä paikalla kahden valtatien risteyksessä, joten myymälät ovat helposti saavutettavissa koko Raaseporin alueelta.

Raaseporin hanke jatkaa Tekovan ja Prisma Propertiesin yhteistyötä. Yhtiöiden ensimmäinen yhteishanke, Iisalmen liikerakennus, valmistui elokuussa 2026 ja kolmas hanke on parhaillaan käynnissä Lahdessa.

”Raasepori on jo kuukauden sisällä toinen Prisma Propertiesin kanssa valmistunut hanke. Se osoittaa, että hankekehitysmallimme toimii: kehitämme kiinteistön käyttäjien tarpeisiin, löydämme sille pitkäaikaisen omistajan ja viemme hankkeen sovitusti valmiiksi. Puuilo ja Rusta ovat meille tuttuja kumppaneita, ja on hienoa nähdä molempien ketjujen laajentuvan nyt Karjaalle”, kertoo Tekova Oyj:n liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.

”Raaseporin kiinteistö on tärkeä lisä kasvavaan salkkuumme Suomessa. Kohde on vuokrattu kokonaisuudessaan Rustalle ja Puuilolle pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Kiitämme Tekovaa jälleen onnistuneesta yhteistyöstä”, kommentoi Prisma Propertiesin Head of Transactions Tom Hagen.