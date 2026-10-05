Omankielinen Digikaveri on vuoden 2026 Digitukiteko

Vuoden 2026 Digitukiteko-tunnustuksessa etsittiin tekoja, jotka vahvistavat ihmisten luottamusta omiin digitaitoihinsa, julkisiin palveluihin ja yhteiskuntaan. Tunnustuksen valinnut raati kiittää Omankielinen Digikaveri -toimintaa turvallisesta ja käytännönläheisestä tavasta tarjota tukea sitä tarvitseville.



Tunnustuksen yhteydessä jaettiin kaksi kunniamainintaa. Ne saivat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen AI-asiakaspalvelija sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kesäyliopiston Digibuusti!-hankkeen digitietoiskut.

Omalla kielellä saatu tuki antaa varmuutta digitaaliseen asiointiin

Omankielinen Digikaveri on Helsingin kaupungin digituen toimintamalli ikääntyneille maahan muuttaneille. Ukrainankielisille osallistujille suunnatussa pilotissa digitaitoja on saanut harjoitella omalla kielellä. Toiminnassa yhdistyvät kaupungin tarjoama digituki, omankieliset vapaaehtoiset ja vertaistuki.



Digipalvelujen käyttämisen lisäksi osallistujat tutustuvat julkisiin palveluihin, viranomaisten toimintaan ja turvalliseen digitaaliseen asiointiin. Toiminta vahvistaa sekä käytännön digitaitoja että ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta. Raati piti toimintamallia osallistujalähtöisenä ja käytännönläheisenä. Se näki mallissa myös mahdollisuuksia laajempaan käyttöön.

– Kohtaaminen kasvattaa luottamusta. Kun ihminen saa tukea omalla kielellään ja mahdollisuuden kysyä ja harjoitella rauhassa, ymmärrys kasvaa ja kynnys käyttää digitaalisia palveluja madaltuu. Samalla vahvistuu tunne siitä, että minäkin osaan ja pärjään, sanoo Marja Säikkä Helsingin kaupungilta.

Kunniamaininnat uudenlaisille tavoille tarjota digitukea

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen AI-asiakaspalvelija tarjoaa ajasta riippumatonta, matalan kynnyksen digitukea osana hyvinvointialueen verkkosivustoa ja Päijät-Sote-sovellusta. Asiakas voi perehtyä digitaaliseen asiointiin rauhassa ja hakea tukea omaan tahtiinsa. Raati kiitti tekoälyn ennakkoluulotonta ja asiakaslähtöistä hyödyntämistä sekä toimintamallin mahdollisuuksia laajentua.



Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kesäyliopiston Digibuusti!-hankkeen digitietoiskuissa yhdistyvät ajankohtainen tieto, asiantuntijoiden puheenvuorot ja henkilökohtainen opastus. Hankkeessa on järjestetty 39 digitietoiskua, jotka ovat tavoittaneet yli 2 400 osallistujaa. Raati kiitti toiminnan laajaa yhteistyötä ja helposti lähestyttävää tapaa vahvistaa ihmisten digiosaamista.



Vuoden palkitut teot osoittavat, että digitukea voidaan tarjota monella tavalla. Tuki voi perustua kasvokkaiseen kohtaamiseen ja yhteiseen kieleen, tekoälyn hyödyntämiseen tai suurelle yleisölle suunnattuihin tietoiskuihin.

Digitukiteko-tunnustus jaettiin Oulussa

Digitukiteko-tunnustus myönnetään vuosittain oivaltavasta ja asiakaslähtöisestä digituen ja digiosaamisen kehittämisestä. Vuonna 2026 tunnustuksen teemana oli luottamus.



Tunnustuksen saajan ja kunniamaininnat valitsi raati, johon kuuluivat Digi- ja väestötietoviraston viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Mikkonen ja HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sirpa Hirvonen.



Tunnustus ja kunniamaininnat jaettiin Digituen antajien verkostoitumispäivässä Oulussa 7. lokakuuta 2026.