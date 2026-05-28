Ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden työurat ja kokemus taidekentälle kuulumisesta vaihtelevat suuresti

Tutkimukseen osallistui 20 eri taustoista ja taiteenaloilta tulevaa Suomen ulkopuolella syntynyttä taiteilijaa.

Ulkomaalaistaustaisuus ei ollut haastatelluille yksiselitteisesti etu tai haitta. Monille oma tausta, kansainväliset kokemukset ja monikielisyys olivat taiteellisen työn voimavaroja.

Osa taiteilijoista kuitenkin koki syntyperänsä vaikuttavan työmahdollisuuksiin Suomessa sekä siihen, millaisia teoksia heiltä odotetaan ja miten heidän taidettaan tulkitaan.

Verkostot, alan hiljainen tieto ja luottamus vaikuttavat mahdollisuuksiin toimia taidekentällä. Kielitaidon merkitys työmahdollisuuksille ja verkostoihin pääsylle vaihtelee taiteenalan ja työtehtävien mukaan, ja erityisen vahvana se näyttäytyy teatterin ja kirjallisuuden aloilla. Haastateltavat kuvasivat myös tilanteita, joissa heidän osaamistaan ja kansainvälistä kokemustaan ei aina tunnistettu tai tunnustettu.

”Ulkomaalaistaustaiset taiteilijat eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. Taustan merkitys vaihtelee elämäntilanteen, taiteenalan ja toimintaympäristön mukaan ja kietoutuu esimerkiksi kieleen, ihonväriin, sukupuoleen ja Suomessa vietettyyn aikaan. Samallakin ihmisellä voi olla hyvin erilaisia kokemuksia kuulumisesta eri tilanteissa”, erikoistutkija Sari Karttunen sanoo.

Kokemukset suoranaisesta rasismista sijoittuivat useammin muualle yhteiskuntaan kuin taidekentälle. Taidekentällä eriarvoisuus ilmeni esimerkiksi toiseuttamisena ja taustaan liitettyinä oletuksina.

Monet haastateltavat näkivät taidekentän muuttuneen aiempaa avoimemmaksi ja monimuotoisemmaksi, vaikka esiin nousi myös kokemuksia sulkeutuneesta toimintaympäristöstä, jossa kansallisesti rakentuneet käytännöt ovat edelleen vahvoja.

Cupore julkaisi vuonna 2023 ensimmäisen moninaisuusraportin, jossa tarkasteltiin ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden asemaa Suomessa olemassa olevien tilasto- ja tutkimusaineistojen pohjalta. Raportti osoitti tietopohjan puutteita ja antoi viitteitä syntyperään liittyvästä eriarvoisuudesta taidealalla. Uusi tutkimus syventää tarkastelua haastattelujen avulla.

Lue tutkimus: Ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden työurat ja toimintaedellytykset Suomessa: Haastattelututkimus

Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta osana Cuporen moninaisuusraportointia. Raportoinnin taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän raportti (2021) sekä sen pohjalta laadittu toimenpideohjelma (2023).

Moninaisuusraportointia voi seurata Cuporen verkkosivuilla sekä tilaamalla Cuporen uutiskirjeen.