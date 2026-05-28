Ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden työurat ja kokemus taidekentälle kuulumisesta vaihtelevat suuresti
5.10.2026 15:05:51 EEST | Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore | Tiedote
Ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden työmahdollisuuksiin ja kokemukseen suomalaiselle taidekentälle kuulumisesta vaikuttavat monet toisiinsa kietoutuvat tekijät. Cuporen uusi haastattelututkimus tuo esiin sekä vahvaa kiinnittymistä suomalaiselle taidekentälle että kokemuksia eriarvoisuudesta ja ulossulkemisesta.
Tutkimukseen osallistui 20 eri taustoista ja taiteenaloilta tulevaa Suomen ulkopuolella syntynyttä taiteilijaa.
Ulkomaalaistaustaisuus ei ollut haastatelluille yksiselitteisesti etu tai haitta. Monille oma tausta, kansainväliset kokemukset ja monikielisyys olivat taiteellisen työn voimavaroja.
Osa taiteilijoista kuitenkin koki syntyperänsä vaikuttavan työmahdollisuuksiin Suomessa sekä siihen, millaisia teoksia heiltä odotetaan ja miten heidän taidettaan tulkitaan.
Verkostot, alan hiljainen tieto ja luottamus vaikuttavat mahdollisuuksiin toimia taidekentällä. Kielitaidon merkitys työmahdollisuuksille ja verkostoihin pääsylle vaihtelee taiteenalan ja työtehtävien mukaan, ja erityisen vahvana se näyttäytyy teatterin ja kirjallisuuden aloilla. Haastateltavat kuvasivat myös tilanteita, joissa heidän osaamistaan ja kansainvälistä kokemustaan ei aina tunnistettu tai tunnustettu.
”Ulkomaalaistaustaiset taiteilijat eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. Taustan merkitys vaihtelee elämäntilanteen, taiteenalan ja toimintaympäristön mukaan ja kietoutuu esimerkiksi kieleen, ihonväriin, sukupuoleen ja Suomessa vietettyyn aikaan. Samallakin ihmisellä voi olla hyvin erilaisia kokemuksia kuulumisesta eri tilanteissa”, erikoistutkija Sari Karttunen sanoo.
Kokemukset suoranaisesta rasismista sijoittuivat useammin muualle yhteiskuntaan kuin taidekentälle. Taidekentällä eriarvoisuus ilmeni esimerkiksi toiseuttamisena ja taustaan liitettyinä oletuksina.
Monet haastateltavat näkivät taidekentän muuttuneen aiempaa avoimemmaksi ja monimuotoisemmaksi, vaikka esiin nousi myös kokemuksia sulkeutuneesta toimintaympäristöstä, jossa kansallisesti rakentuneet käytännöt ovat edelleen vahvoja.
Cupore julkaisi vuonna 2023 ensimmäisen moninaisuusraportin, jossa tarkasteltiin ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden asemaa Suomessa olemassa olevien tilasto- ja tutkimusaineistojen pohjalta. Raportti osoitti tietopohjan puutteita ja antoi viitteitä syntyperään liittyvästä eriarvoisuudesta taidealalla. Uusi tutkimus syventää tarkastelua haastattelujen avulla.
Lue tutkimus: Ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden työurat ja toimintaedellytykset Suomessa: Haastattelututkimus
Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta osana Cuporen moninaisuusraportointia. Raportoinnin taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän raportti (2021) sekä sen pohjalta laadittu toimenpideohjelma (2023).
Moninaisuusraportointia voi seurata Cuporen verkkosivuilla sekä tilaamalla Cuporen uutiskirjeen.
Yhteyshenkilöt
Sari KarttunenErikoistutkijaPuh:+358 50 327 1414sari.karttunen@cupore.fi
Emmi LahtinenTutkijaPuh:+358 50 556 0414emmi.lahtinen@cupore.fi
Linkit
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Tutkimuskeskusta ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
Ny rapport ger för första gången en samlad bild av den finländska kulturpolitikens tillstånd – den offentliga sektorns mål och handlingar står i konflikt med varandra28.5.2026 16:59:48 EEST | Nyheter
En ny publikation sammanfattar nuläget för den finländska kulturpolitiken i åtta centrala observationer. Rapporten presenterades vid evenemanget Kulturpolitikens tillstånd, som ordnades för första gången och som nådde över 600 deltagare.
Tuore raportti kokoaa ensi kertaa yhteen suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilan: julkisen sektorin tavoitteet ja teot ristiriidassa28.5.2026 16:59:48 EEST | Uutinen
Uusi julkaisu kiteyttää suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilan kahdeksaan keskeiseen havaintoon. Raportti julkaistiin ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kulttuuripolitiikan tila -tapahtumassa, joka tavoitti yli 600 osallistujaa.
Kulturpolitiken behöver ett diskussionsforum – evenemanget Kulturpolitikens tillstånd den 25 maj 2026 i Helsingfors8.4.2026 14:47:03 EEST | Pressmeddelande
Cupore arrangerar för första gången evenemanget Kulturpolitikens tillstånd, som syftar till att främja en forskningsbaserad, flerstämmig och respektfull diskussion om nuläget och framtida riktningar för den finländska kulturpolitiken. Evenemangets program ochtalare publiceras i dag den 8 april, och anmälan öppnar den 15 april på Cupores webbplats.
Kulttuuripolitiikka tarvitsee tilaa keskustelulle – Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuma 25.5.2026 Helsingissä8.4.2026 14:47:03 EEST | Tiedote
Cupore järjestää Lasipalatsin Bio Rexissä Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuman, joka edistää tutkimustietoon pohjautuvaa, moniäänistä ja eri osapuolia arvostavaa keskustelua suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista. Tapahtuman ohjelma ja puhujat on julkaistu tänään 8.4., ilmoittautuminen avautuu 15.4. Cuporen verkkosivuilla.
Cultural policy needs space for discussion and the discussion needs structures - the State of Cultural Policy event, may 25 in Helsinki8.4.2026 14:47:03 EEST | Press release
Cupore is organising the State of Cultural Policy event at Bio Rex, Lasipalatsi, 25.5.2026 The event brings together multiple perspectives and actors of the field, while promoting research‑based, pluralistic and respectful dialogue on Finnish cultural policy's current situation and future directions. The programme and speakers for the event are now published, registration will open on 15 April at Cupore’s website.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme