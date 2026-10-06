Ennennäkemättömän suuri kampanja vaatii Suomen luonnon turvaamista lailla

Eduskuntavaaleihin on reilu puoli vuotta aikaa, ja vaalien keskeisiä teemoja linjataan jo politiikan kulisseissa. Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja Koneen Säätiö tuovat yhteisen panoksensa keskusteluun lanseeraamalla Luontoaarteet turvaan -kampanjan, jonka suojelijana toimii runoilija, valtiotieteiden tohtori Jenni Haukio.

”Suomen luonto on ainutlaatuinen kansallisaarre. Monet rakkaat lajimme niin metsissä, tuntureilla kuin vesistöissä ehtyvät kuitenkin hälyttävää vauhtia, ja niiden elinympäristöt köyhtyvät. Meidän on välttämätöntä pitää luonnostamme parempaa huolta, sillä se on arvokkain perintö, jonka voimme tuleville sukupolville jättää”, Haukio sanoo.

Kampanja vaatii viittä ratkaisevaa tekoa suomalaisten luontoaarteiden turvaamiseksi. Vahvaa luontolakia, joka pitää luonnon puolta aina ja kaikessa päätöksenteossa, valtion vanhojen metsien suojelua, puhtaiden vesistöjen turvaamista, ilmastolain noudattamista sekä metsätalouden kestävää uudistamista.

”Me suomalaiset rakastamme luontoa, mutta silti lainsäädäntömme ei vieläkään kunnolla turvaa luontoaarteitamme, vaan niitä saa jopa laillisesti tuhota. Tähän on tultava muutos. Monimuotoinen luonto on taloutemme ja turvallisuutemme perusta, jota meillä ei ole varaa jättää sivurooliin”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Luontoaarteet turvaan -kampanjasta on tarkoitus kasvattaa laaja kansanliike. Kampanja kokoaa yhteen tutkijat, taiteilijat, poliitikot, yritykset, järjestöt ja kansalaiset. Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Koneen Säätiön lisäksi kampanjassa on mukana jo muun muassa Akava, SAK, SEY Suomen eläinsuojelu, Animalia, Lääkäriliitto, Birdlife Suomi, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, WSOY ja Kansallisteatteri, Suomen Partiolaiset sekä kymmeniä muita organisaatioita.

“Haluamme nostaa luonnon ja sen tärkeyden eduskuntavaalien keskusteluagendalle talouden ja turvallisuuden rinnalle. On selvää, että tämän saavuttamiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja halki koko yhteiskunnan”, sanoo Koneen Säätiön Metsän puolella -aloitteen muutosjohtaja Mari Pantsar.

Kampanjan tavoitteita edistetään kansalaisvetoomuksella, jonka voi allekirjoittaa Luontoaarteet turvaan -verkkosivuilla. Kampanjan päätteeksi kansalaisvetoomus toimitetaan hallitusneuvotteluihin muistutukseksi siitä, kuinka tärkeää luontoaarteiden turvaaminen on suomalaisille.

”Tutkitusti suurin osa suomalaisista haluaa muuttaa tapaa, jolla luontoamme kohdellaan. Ihmiset haluavat pitää uimavedet kirkkaina, turvata valtion arvokkaat vanhat metsät hakkuilta ja pelastaa tutut sieni- ja marjapaikat. Me teemme hiljaisen enemmistön mielipiteen päättäjille näkyväksi”, sanoo Greenpeacen Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen.