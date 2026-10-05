Taysin lasten- ja nuorisopsykiatrian taideteokseksi valittiin Hanna Vihriälän Tummaverkkosiipi
5.10.2026 13:30:46 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kaksiosainen teos sijoittuu Taysin lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen sisäänkäynnille ja pääaulaan. Uusi rakennus otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tays tukisäätiö rahoittaa teoksen.
Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin lasten- ja nuorisopsykiatrian teoshankintaa varten järjestettiin suunnittelukilpailu, johon kutsuttiin neljä taiteilijaa. Toteutettavaksi teokseksi valittiin taiteilija Hanna Vihriälän Tummaverkkosiipi. Teos sai eniten pisteitä tuomaristolta ja oli myös lasten ja nuorten suosikki.
Tummaverkkosiipi muodostuu kahdesta osasta: pääaulaan ripustettavasta suuresta tummaverkkoperhosesta sekä sisäänkäynnille ehdotetusta istutusalueesta, jonne tulisi kiviveistos, perhosniitty luonnonkukista ja Pirkanmaan maakuntapuu tuomi.
Valinnassa korostui tavoite löytää teos, joka luo ympärilleen positiivista, valoisaa tunnelmaa. Tummaverkkosiipeä pidettiin näyttävänä, värikkäänä ja lasten ja nuorten maailmaan sopivana teoksena. Teoksessa kiinnostivat erityisesti sen symboliikka sekä sisä- ja ulkotilojen yhdistäminen.
Vihriälä on tamperelainen taiteilija, joka on tehnyt useita julkisia teoksia. Taiteilija kuvaa, että Tummaverkkosiiven keskeisiä teemoja ovat toivo, keveys, kasvu, muutos ja uuden alun mahdollisuus. Uhanalainen ja suojeltu tummaverkkoperhonen symboloi jokaisen lapsen ja nuoren erityislaatuisuutta sekä yksilöllisen hoivan, tuen ja huomion merkitystä.
Maamerkki, joka luo toivoa
Pirkanmaan hyvinvointialueen taidehankintoja koordinoi Tays tukisäätiön taidetoimikunta. Tays tukisäätiö myös rahoittaa 70 000 euron arvoisen teoksen.
Taidetoimikunta kuuli esitystä tehdessään tuomaristoa, joka arvioi teossuunnitelmat paremmuusjärjestykseen. Tuomaristo koostui Pirkanmaan hyvinvointialueen, rakennuksen suunnittelijan ja rakennuttajan edustajista sekä taidetoimikunnan kuvataiteen asiantuntijoista. Lisäksi kuultiin lapsi- ja nuorisoraatien näkemykset.
Teoksen suunnittelussa pyydettiin huomioimaan Tays uudistamisohjelman taideteema Pirkanmaa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen alateemoina tunteet, turvallisuus, valoisuus ja tulevaisuus.
Taysin uudistamisessa taide nähdään tärkeänä sairaalan viihtyvyyttä parantavana tekijänä. Taide aktivoi potilaita ja heidän perheitään sekä luo arkeen lohtua, turvaa ja toivoa. Teos tulee toimimaan maamerkkinä, joka ohjaa kävijöitä ja toivottaa heidät tervetulleeksi rakennukseen. Keskeinen sijainti antaa kaikille rakennuksessa vieraileville mahdollisuuden kohdata taidetta osana arkeaan.
Rakennuksessa tulee toimimaan lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköiden lisäksi sairaalakoulu.
Teoksen rahoittava Tays tukisäätiö on Pirkanmaan hyvinvointialueen tukija, joka ohjaa yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden lahjoittamia varoja hyvinvointialueen eri toimintoihin ja yksiköihin. Teoksen hankintaa varten on kerätty lahjoitusvaroja muun muassa Tays tukisäätiön ja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n yhteisellä Ritarikampanjalla. Keräykset jatkuvat edelleen.
Hankinta vahvistuu tilaussopimuksen allekirjoituksen jälkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suunnittelukilpailun tuomariston sihteeri, kehittämiskoordinaattori Minna Kylmäniemi, Pirkanmaan hyvinvointialue, minna.kylmaniemi@pirha.fi, p. 044 554 7695
Taiteilija Hanna Vihriälä, hannasoo@hotmail.com, p. 0400 33 7398
Tays tukisäätiön asiamies Heikki Oksa, heikki.oksa@pirha.fi, p. 050 571 1205 (teoksen rahoitukseen liittyvät asiat)
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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