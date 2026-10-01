Sokos avautuu Seinäjoen Prismakeskukseen marraskuussa
5.10.2026 15:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Tiedote 5.10.2026
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan historian suurin investointi etenee suunnitellusti, ja yksi uudistuksen odotetuimmista uutuuksista avautuu asiakkaille loppuvuonna 2026.
Uusi Sokos sijoittuu Prismakeskuksen laajennusosaan ja se tuo Prisma Seinäjoen yhteyteen kattavan valikoiman muotia, kosmetiikkaa ja kodintuotteita. Kompaktista koostaan huolimatta myymälä tarjoaa laajan tuotevalikoiman sekä tunnettuja kotimaisia ja kansainvälisiä brändejä. Myymälävalikoimaa täydentää Sokoksen verkkokaupan laaja tarjonta, jonka tuotteita voi tilata helposti noudettavaksi Seinäjoen Sokokseen. Näin asiakkaat saavat käyttöönsä entistä monipuolisemmat ostosmahdollisuudet saman katon alta.
Toivotuin palvelu
– Sokos on ollut yksi asiakasomistajiemme toivotuimmista palveluista. Olemme iloisia siitä, että voimme tuoda Sokoksen Seinäjoelle ja osaksi uudistuvaa Prismakeskusta. Asiakkaat voivat jatkossa hoitaa entistä useammat hankintansa yhdellä asiointikerralla, kertoo marketkaupan toimialajohtaja Iina Kalliorinne.
Sokos kattaa laajan valikoiman tunnettuja kosmetiikan, muodin ja kodin merkkejä sekä monipuolisia palveluita.
– Sokos tulee täydentämään laadukkaalla tuote- ja merkkivalikoimaltaan Prisman laajaa valikoimaa. Sanonta ”kun Prisma ei riitä” kertoo hyvin lähtöajatuksestamme, jota haluamme asiakasomistajillemme tarjota, kuvailee myyntipäällikkö Minna Mäkiranta.
Prisman parturi-kampaamosta Hyvä Olo -hoitola
Sokoksen yhteyteen rakentuu myös Sokos Hyvä Olo -palvelukokonaisuus. Nykyiset parturi-kampaamon ammattilaiset jatkavat asiakkaiden palvelemista uusituissa tiloissa entiseen tapaan, ja palvelutarjonta täydentyy kauneudenhoidon palveluilla vuodenvaihteen jälkeen. Kokonaisuudesta muodostuu noin 1 300 neliömetrin laajuinen palvelu- ja myymäläympäristö, joka työllistää noin 40 henkilöä.
– Uskon, että palvelukokonaisuus tulee palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Tämä on juuri sitä asioinnin helppoutta saman katon alla, kehuu myyntipäällikkö Anne-Mari Koivuluoma.
Parturi-kampaamon yhteydessä oleva kauneuden erikoisliike Emotion sulkeutuu 18.10. ja kauneuden tuotteet löytyvät jatkossa Sokoksen puolelta. Parturi-kampaamo sulkeutuu marraskuun alkupuolella muuton ajaksi noin viikon ajaksi.
Prisma avoinna normaalisti
– Prisma ja Sokos täydentävät toisiaan erinomaisesti. Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä kattavamman valikoiman tuotteita ja palveluita sekä tehdä asioinnista mahdollisimman sujuvaa. Samalla vahvistamme Seinäjoen asemaa koko maakunnan vetovoimaisena kauppapaikkana, sanoo Prisma Seinäjoen ryhmäpäällikkö Jukka Matikainen.
Prisma Seinäjoen uudistustyöt jatkuvat vaiheittain, ja myymälä palvelee normaalisti koko hankkeen ajan. Sokos Seinäjoen avautumisesta sekä avajaisohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä avajaisia.
Lisätietoja:
toimialajohtaja Iina Kalliorinne | 010 764 6300 | iina.kalliorinne@sok.fi
ryhmäpäällikkö Jukka Matikainen | 010 764 6304 | jukka.matikainen@sok.fi
myyntipäällikkö Hyvä Olo Anne-Mari Koivuluoma | 010 76 46151 | anne-mari.koivuluoma@sok.fi
myyntipäällikkö Sokos Minna Mäkiranta | 010 7646021 | minna.makiranta@sok.fi
Kuvat
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 97 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
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