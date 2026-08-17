Y-Säätiö

Asunnottomuutta kokeneiden naisten valokuvanäyttely tekee näkyväksi turvan ja turvattomuuden kokemuksia

6.10.2026 12:30:14 EEST | Y-Säätiö | Tiedote

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Naisten tarinat -valokuvanäyttely avautuu Helsingissä Lapinlahden Lähteellä 13. lokakuuta. Näyttelyssä asunnottomuutta kokeneet naiset ja asunnottomuustyön ammattilaiset tuovat valokuvien ja tarinoiden kautta esiin kokemuksia turvallisuudesta, turvattomuudesta, selviytymisestä ja toivosta.

Kuvassa nukketalo.

Naisten tarinat -valokuvanäyttelyn avajaisia vietetään Lapinlahdessa tiistaina 13.10. klo 15.00–16.30. Samalla viikolla vietetään Asunnottomien yötä, ja näyttely tuo asunnottomuudesta käytävään keskusteluun naisten omat kokemukset turvallisuudesta, turvattomuudesta ja selviytymisestä.

Näyttelyn kuvat ja niihin liittyvät tarinat ovat syntyneet Naisten tarinat -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa asunnottomuutta kokeville naisille tarjolla olevaa tukea ja palveluita. Hankkeessa hyödynnetään osallistavaa Visual Voices -valokuvausmenetelmää, jossa naiset tekevät omia kokemuksiaan näkyviksi valokuvien ja niihin liittyvien tarinoiden avulla. Naiset itse päättävät, mitä he haluavat kuvata, tehdä näkyväksi ja kertoa omasta elämästään.

Näyttely kutsuu pysähtymään naisten kokemusten äärelle ja kohtaamaan usein näkymättömiin jäävän todellisuuden. Turvallisuus voi tarkoittaa suojaa väkivallalta, mutta myös yksityisyyttä, tuttuja ihmisiä, luottamusta, omaa rauhaa tai tunnetta siitä, että tulee nähdyksi ja kuulluksi. Ulkopuolisesta pieniltä vaikuttavilla asioilla voi olla arjessa suuri merkitys.

Paikka: Lapinlahden Lähde, osasto 5, Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki
Näyttely avoinna: 13.10.–3.11.2026 ma–la klo 11–17 ja su klo 12–17
Pääsy: Maksuton. Näyttelytila on esteetön.

Naisten tarinat -hanke

Naisten tarinat (Women’s Voices) on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke. Suomessa sitä koordinoi Y-Säätiö. Mukana ovat myös Vailla vakinaista asuntoa ry, Naistenkartano ry ja Suur-Helsingin Valkonauha.

Avainsanat

valokuvanäyttelyavajaisetasunnottomuusvalokuvaus

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Tietoja julkaisijasta

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä. 

Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.

Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.

ysaatio.fi / m2kodit.fi

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