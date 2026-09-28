Senioripäivä kutsuu pohtimaan hyvää ikääntymistä TampereMission talolle
5.10.2026 13:05:49 EEST | TampereMissio ry | Tiedote
TampereMissio järjestää keskiviikkona 7.10. klo 10–14 kaikille avoimen Senioripäivän, jossa on mahdollisuus saada tietoa ikääntyville suunnatuista palveluista. Miten pidetään huolta hyvinvoinnista, ihmissuhteista ja yhteisöistä, ja mistä saa tarvittaessa apua?
Senioripäivän tavoitteena on tarjota tietoa, vertaistukea ja käytännön vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi ylläpitää myös ikääntyessä. Päivän aikana kävijät voivat tutustua ikääntyville suunnattuihin palveluihin ja tuotteisiin, TampereMission toimintaan sekä mahdollisuuksiin osallistua vapaaehtoistyöhön ja harrastustoimintaan.
Kuinka tekoäly toimii, sujuuko tuolijumppa?
Päivän aikana pääsee halutessaan kokeilemaan tekoälyn käyttöä käytännössä, asiantuntijoiden ohjauksessa. Ohjelmaan sisältyy lisäksi tuolijumppahetkiä.
Esittelypisteillä kerrotaan muun muassa kotihoidon erilaisista palveluista, turvapuhelinpalvelusta sekä miten ja missä tilanteissa kannattaa laatia edunvalvontavaltuutus tai hoitotahto.
Yleisö voi myös seurata keskustelutilaisuutta ”Miten vahvistamme yhdessä hyvää ikääntymistä?”, jossa ikääntymisen teemoja tarkastelevat eri alojen asiantuntijat. Keskustelijoina ovat sosiaaligerontologian dosentti ja tutkija Outi Jolanki, Pirhan palvelupäällikkö Katariina Somppi sekä TampereMission Senioripysäkkityöntekijä Tuula Pesonen. Keskustelun juontaa Sade Iyare.
Senioripäivä järjestetään TampereMission talolla osoitteessa Kyttälänkatu 7 A. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Senioripäivä toteutetaan yhteistyössä Ratkaisevan Tekijän kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anuliisa Holappa
Varainhankinnan ja yritysyhteistyön asiantuntija
anuliisa.holappa@tamperemissio.fi
Puh 041 533 7889
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta TampereMissio ry
TampereMissio hakee uutta järjestöjohtajaa – pitkäaikainen johtaja siirtyy uusiin tehtäviin28.9.2026 12:54:05 EEST | Tiedote
TampereMissio käynnistää uuden järjestöjohtajan rekrytoinnin. Samalla järjestö kiittää nykyistä järjestöjohtajaansa Matti Heliniä, joka siirtyy uusiin tehtäviin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme