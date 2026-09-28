Senioripäivä kutsuu pohtimaan hyvää ikääntymistä TampereMission talolle

Senioripäivän tavoitteena on tarjota tietoa, vertaistukea ja käytännön vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi ylläpitää myös ikääntyessä. Päivän aikana kävijät voivat tutustua ikääntyville suunnattuihin palveluihin ja tuotteisiin, TampereMission toimintaan sekä mahdollisuuksiin osallistua vapaaehtoistyöhön ja harrastustoimintaan.

Kuinka tekoäly toimii, sujuuko tuolijumppa?

Päivän aikana pääsee halutessaan kokeilemaan tekoälyn käyttöä käytännössä, asiantuntijoiden ohjauksessa. Ohjelmaan sisältyy lisäksi tuolijumppahetkiä.

Esittelypisteillä kerrotaan muun muassa kotihoidon erilaisista palveluista, turvapuhelinpalvelusta sekä miten ja missä tilanteissa kannattaa laatia edunvalvontavaltuutus tai hoitotahto.

Yleisö voi myös seurata keskustelutilaisuutta ”Miten vahvistamme yhdessä hyvää ikääntymistä?”, jossa ikääntymisen teemoja tarkastelevat eri alojen asiantuntijat. Keskustelijoina ovat sosiaaligerontologian dosentti ja tutkija Outi Jolanki, Pirhan palvelupäällikkö Katariina Somppi sekä TampereMission Senioripysäkkityöntekijä Tuula Pesonen. Keskustelun juontaa Sade Iyare.

Senioripäivä järjestetään TampereMission talolla osoitteessa Kyttälänkatu 7 A. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Senioripäivä toteutetaan yhteistyössä Ratkaisevan Tekijän kanssa.