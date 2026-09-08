Näytelmä joka menee pieleen – ja juuri siksi oikein

Vuonna 2012 Lontoossa kantaesityksensä saanut Näytelmä joka menee pieleen (The Play That Goes Wrong) on menestyskomedia, jossa kaikki menee pieleen – ja juuri siksi täydellisesti oikein.

Kansainvälinen komediahitti on näytelmä näytelmän sisällä: Palosaaren Polytekninen Draamaseura yrittää esittää perinteistä englantilaista murhamysteeriä, mutta lavalla mikään ei suju suunnitelmien mukaan. Lavasteet romahtavat, repliikit katoavat, rekvisiitta pettää ja näyttelijät taistelevat pysyäkseen sekä pystyssä että roolissaan. Tuloksena on hengästyttävä, tarkasti ajoitettu kaaos, jossa katastrofit seuraavat toisiaan ja nauru kasvaa kohtaus kohtaukselta.

Näytelmän ovat käsikirjoittaneet Henry Lewis, Jonathan Sayer ja Henry Shields, ja teoksen on suomentanut Mikko Koivusalo. Teoksen ohjaa Vaasan kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa vieraileva Sari Siikander.

”Tämä farssi on rakkauskirje teatterille – kerrottuna katastrofin kautta. Se on fyysisen komedian, tarkan ajoituksen ja näyttelijäntyön juhlaa. Esityksessä on hikitakuu näyttämöllä ja naurutakuu katsomossa”, Siikander kuvailee.

Teoksen lavastuksesta vastaa Peter Ahlqvist (vier.), pukusuunnittelusta Marie Antikainen (vier.), äänisuunnittelusta Jouni Ilari Tapio ja valaistus- ja videosuunnittelusta Teemu Vähänen. Maskeeraaja-kampaajamestarina työskentelee Maija Hauta-aho.

Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä nähdään farssin pyörteissä sekä teatterin omia että vierailevia näyttelijöitä. Rooleissa ovat Anna Lemmetti-Vieri, Samuli Koskela (vier.), Johannes Korpijaakko (vier.), Hannes Mikkelsson, Juuso Nykänen, Toni Ikola, Oiva Nuojua ja Sonja Halla-aho.

Näytelmä joka menee pieleen saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä torstaina 8.10.2026 klo 19.

Esityksen kesto väliaikoineen on noin 2 tuntia 15 minuuttia. Teosta suositellaan yli 9-vuotiaille. Esitys tekstitetään ruotsiksi ja englanniksi. Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner.

Lisätiedot: Näytelmä joka menee pieleen | Vaasan kaupunginteatteri

Kuvapankki: Media | Vaasan kaupunginteatteri