Loihde perustaa datakeskusten turvallisuuteen erikoistuvan yksikön, tähtäimessä markkinajohtajuus datakeskusten turvallisuuskumppanina

Jo alkaneet sekä tarjousvaiheessa olevat projektit osoittavat, että Loihteen ainutlaatuisen laaja turvallisuuden ja verkkoteknologiaosaaminen vastaa hyvin datakeskusten turvallisuusvaatimuksiin.

Koska datakeskusmarkkina kasvaa nyt vauhdilla, Loihde on perustanut datakeskusten turvallisuus- ja verkkotarpeisiin vastaavan osaamisyksikön. Yksikkö kokoaa yhteen Loihteen osaamisen lukituksesta ja turvateknologiasta, kuten kulunvalvonnasta, kameravalvonnasta, droonivartioinnista, paloturvallisuudesta ja hälytyksensiirrosta, sekä verkkoteknologiasta ja laitteiden identiteetinhallinnasta. Näistä se rakentaa datakeskustoimijoille suunnatun kokonaisuuden ja hyödyntää yhtiön valtakunnallista, 29 paikkakuntaa käsittävää palveluverkkoa.

Datakeskuksen turvallisuusvaatimukset ovat tavanomaista kiinteistöä tiukemmat. Pääsyn- ja identiteetinhallinnan, kameravalvonnan, paloturvallisuuden ja verkkojen on toimittava yhdessä ilman katkoksia. Lisäksi hankkeiden aikataulut ovat usein poikkeuksellisen tiukkoja.

"Datakeskusten turvallisuusvaatimukset edellyttävät syvää osaamista useasta turvateknologian osa-alueesta samanaikaisesti. Meillä tätä osaamista on, ja toimitamme parhaillaan ratkaisuja kahteen rakenteilla olevaan datakeskukseen. Nyt kokoamme osaamisemme yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta pystymme palvelemaan alan toimijoita nopeammin ja kattavammin", sanoo Loihteen uuden datakeskusyksikön johtaja Pasi Tikkanen.

Suomeen on rakenteilla ja suunnitteilla kymmeniä uusia datakeskuksia, ja ala kasvaa nopeasti kansainvälisten teknologiayhtiöiden investointien myötä. Rakennettavien datakeskusten määrä luo turvallisuusalalle toimituspainetta. 1.10.2026 toteutunut BLC Turva -yritysosto lisää entisestään Loihteen turvateknologiahankkeiden toimituskykyä. Kaupan myötä Loihde on selvästi Suomen suurin kokonaisturvallisuusyhtiö.

"Suomeen rakennettavien datakeskusten kasvava määrä on Loihteelle hyvin merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Harvalla toimijalla Suomessa on kykyä vastata yhtä laajasti turvallisuuden eri osa-alueiden vaatimuksiin. Viime viikolla toteutunut BLC Turva -yritysosto osui hyvään aikaan, sillä tässä on osaamisen ja palvelukokonaisuuksien lisäksi kysymys myös toimitusresursseista. Datakeskusten turvaurakoinnit ovat hyvin mittavia hankkeita, ja tulemme panostamaan tähän markkinaan", sanoo Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Loihde on myös aloittanut uudet rekrytoinnit nyt aloittavaan yksikköön. Yhtiö hakee uusia osaajia muun muassa asennustyöhön ja projektien johtamiseen.