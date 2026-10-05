Hyvinvointialue tarjoaa influenssarokotuksia varhaiskasvatuksessa oleville lapsille kaikissa Äänekosken päiväkodeissa
5.10.2026 13:33:33 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa maksuttomat influenssarokotukset varhaiskasvatusikäisille lapsille kaikissa Äänekosken päiväkodeissa. Rokotus annetaan vanhemman hakiessa lasta päiväkodista. Tavoitteena on helpottaa perheiden asiointia ja parantaa rokotuskattavuutta. Varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevat alle 7-vuotiaat sekä raskaana olevat rokotetaan Äänekosken neuvolassa ajanvarauksella.
Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tänä vuonna maksuttomia influenssarokotuksia varhaiskasvatusikäisille lapsille Äänekosken kaikissa päiväkodeissa.
– Viime vuonna kokeilussa oli mukana kaksi päiväkotia, ja sieltä saadun hyvän palautteen pohjalta päätimme toteuttaa tällä kertaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa entistä laajemmin. Tavoitteena on tehdä lasten rokottaminen perheille mahdollisimman helpoksi ja samalla saada rokotuskattavuus korkeammaksi. Neuvolapalveluissa olemme iloisia siitä, että Äänekosken varhaiskasvatus suhtautui erittäin myönteisesti uudenlaiseen yhteistyöhön, toteaa palveluvastaava Anu Piispanen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.
Rokotukset toteutetaan niin, että vanhempi voi käyttää lapsensa rokotuksella hakiessaan lasta päiväkodista. Lihakseen pistettävä rokote annetaan alle 2-vuotiaille ja nenäsumute voidaan antaa 2–6-vuotiaille. Perheet saavat tarkemman tiedotteen päiväkotien rokotusajankohdista varhaiskasvatuksen tiedotuskanavan kautta.
Alle 7-vuotiaan lapset, jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa, ja raskaana olevat saavat influenssarokotukset Äänekosken neuvolassa. Myös alle kuuden kuukauden ikäisten vauvojen samassa taloudessa asuva lähipiiri ja raskaana olevan puoliso on oikeutettu influenssarokotukseen. Rokotusaika varataan verkossa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa maanantaista 26.10. alkaen tai neuvolan puhelinpalvelusta p. 014 266 0141 keskiviikosta 28.10. alkaen. Puhelinpalvelu on auki maanantaista perjantaihin kello 8–14.
Ohje rokotukseen saapuvalle
Rokotukseen ei saa tulla kuumeisena. Lievissä flunssan oireissa rokotteen voi ottaa. Rokotukseen tullessa kannattaa pukea päälleen helposti riisuttavat vaatteet, jotta rokotustilanne on mahdollisimman sujuva. Mukaan tulee ottaa rokotettavan Kela- ja neuvolakortit. Rokotuksen jälkeen tulee varautua odottelemaan noin 15 minuutin ajan neuvolassa ennen kotiin lähtöä.
Lisätietoja influenssa- ja koronarokotuksista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Piispanen, palveluvastaava, neuvolat ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 534 2664, anu.piispanen(at)hyvaks.fi
Tiina Kelin, palvelupäällikkö, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 539 2584, tiina.kelin(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.10.2026 11:43:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 05.10.2026 Rakennuspalo; Keskisuuri, Toivakka Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Toivakkaan Jussilanpuistoon. Kohteessa latauksessa ollut kaiutin syttyi palamaan. Kaiutin kannettu pihalle ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jää tilojen tuuletus. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.10.2026 07:00:41 EEST | Tiedote
Koonti Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 2.10. klo 19:00 - 3.10. klo 07:00 väliseltä ajalta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.10.2026 19:03:29 EEST | Tiedote
Koonti Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 2.10.2026 klo 7:00-19:00 väliseltä ajalta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.10.2026 14:05:33 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.10.2026 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Jyväskylä, Lohikoskentie Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuureen liikenneonnettomuuteen Jyväskylän Lohikoskentielle kymmentä vaille kaksi perjantai-iltapäivänä. Yksi henkilöauto on suistunut ulos tieltä ja osunut valotolppaan. Onnettomuuden tarkempi sijainti on lähellä Taulumäentien risteystä ja onnettomuus aiheuttaa liikennehaittaa alueella. Paikalla on poliisi ohjaamassa liikennettä. Kohteeseen on hälytetty neljä pelastuslaitoksen yksikköä ja pelastustoiminta kohteessa on käynnissä.
Uusi kriisiosasto tarjoaa nopeaa apua akuuttiin tunne-elämän kriisiin2.10.2026 08:18:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen psykiatrian palvelualueella avautuu 5.10.2026 uusi 11-paikkainen kriisiosasto potilaille, jotka tarvitsevat nopeasti apua akuuttiin, vakavaan tunne-elämän kriisiin. Osastolla hoidetaan esimerkiksi potilaita, joilla on voimakasta tunne-elämän oireilua tai itsetuhoisia ajatuksia tai käyttäytymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme