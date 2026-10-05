Hyvinvointialue tarjoaa influenssarokotuksia varhaiskasvatuksessa oleville lapsille kaikissa Äänekosken päiväkodeissa

Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tänä vuonna maksuttomia influenssarokotuksia varhaiskasvatusikäisille lapsille Äänekosken kaikissa päiväkodeissa.

– Viime vuonna kokeilussa oli mukana kaksi päiväkotia, ja sieltä saadun hyvän palautteen pohjalta päätimme toteuttaa tällä kertaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa entistä laajemmin. Tavoitteena on tehdä lasten rokottaminen perheille mahdollisimman helpoksi ja samalla saada rokotuskattavuus korkeammaksi. Neuvolapalveluissa olemme iloisia siitä, että Äänekosken varhaiskasvatus suhtautui erittäin myönteisesti uudenlaiseen yhteistyöhön, toteaa palveluvastaava Anu Piispanen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.

Rokotukset toteutetaan niin, että vanhempi voi käyttää lapsensa rokotuksella hakiessaan lasta päiväkodista. Lihakseen pistettävä rokote annetaan alle 2-vuotiaille ja nenäsumute voidaan antaa 2–6-vuotiaille. Perheet saavat tarkemman tiedotteen päiväkotien rokotusajankohdista varhaiskasvatuksen tiedotuskanavan kautta.

Alle 7-vuotiaan lapset, jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa, ja raskaana olevat saavat influenssarokotukset Äänekosken neuvolassa. Myös alle kuuden kuukauden ikäisten vauvojen samassa taloudessa asuva lähipiiri ja raskaana olevan puoliso on oikeutettu influenssarokotukseen. Rokotusaika varataan verkossa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa maanantaista 26.10. alkaen tai neuvolan puhelinpalvelusta p. 014 266 0141 keskiviikosta 28.10. alkaen. Puhelinpalvelu on auki maanantaista perjantaihin kello 8–14.

Ohje rokotukseen saapuvalle

Rokotukseen ei saa tulla kuumeisena. Lievissä flunssan oireissa rokotteen voi ottaa. Rokotukseen tullessa kannattaa pukea päälleen helposti riisuttavat vaatteet, jotta rokotustilanne on mahdollisimman sujuva. Mukaan tulee ottaa rokotettavan Kela- ja neuvolakortit. Rokotuksen jälkeen tulee varautua odottelemaan noin 15 minuutin ajan neuvolassa ennen kotiin lähtöä.

Lisätietoja influenssa- ja koronarokotuksista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset.