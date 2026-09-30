HONOR Pad 20 tuo tietokonetason tehot ohueen laitteeseen – uutuustabletin myynti alkaa Suomessa

Globaali teknologiabrändi HONOR laajentaa laitevalikoimaansa ja julkaisee uuden HONOR Pad 20 -tabletin Suomen markkinoille. Ohut ja metallirunkoinen 12,1 tuuman uutuus on monipuolinen ja älykäs kumppani työhön, opiskeluun sekä vapaa-aikaan. Laitteen saumattomasta toiminnasta vastaa HONORin uusin MagicOS 10 -käyttöjärjestelmä.

Tarkka ja silmäystävällinen näyttö

HONOR Pad 20:ssä on 12,1 tuuman 3K-näyttö, joka tarjoaa tarkan kuvan (292 PPI), sulavan 120 hertsin virkistystaajuuden ja 700 nitin huippukirkkauden. DCI-P3-väriavaruuden tuki takaa todenmukaiset ja eloisat värit niin elokuvissa, peleissä kuin lukemisessakin.

HONOR on panostanut näytössä erityisesti silmäystävällisyyteen. Laitteessa on muun muassa tekoälyyn pohjautuva AI Defocus Eye Protection -ominaisuus, joka vähentää tehokkaasti silmien rasitusta ja ohimenevää likinäköisyyttä. Illalla tekoälyavusteinen AI Circadian Night Display -näyttötila säätää värilämpötilaa tavalla, joka tukee luonnollista melatoniinin tuotantoa. Lisäksi tabletissa on laitteistotason sinivalosuodatus, näytön välkkymistä vähentävä himmennys sekä matkapahoinvointia ehkäisevä ominaisuus (Motion Sickness Relief). Tabletilla on TÜV Rheinlandin myöntämä sertifikaatti alhaisesta sinivalon määrästä ja välkkymättömyydestä. HONOR Pad 20:n pelkistetty metallirunko on vain 6,39 millimetriä paksu, ja tabletti painaa vain 548 grammaa.

Pöytäkonetasoinen tuottavuus

HONOR Pad 20 muuntautuu tarvittaessa tehokkaaksi työkoneeksi. Kun tablettiin yhdistetään Bluetooth-näppäimistö, laite siirtyy automaattisesti PC-tilaan. Tällöin käyttöön tulee tuttu työpöytänäkymä tehtäväpalkkeineen ja perinteisen tietokoneen tavoin toimivine ikkunoineen.

Uusi MagicOS 10 -käyttöjärjestelmä tehostaa moniajoa. Näytölle voi avata samanaikaisesti jopa 15 vapaasti skaalautuvaa ikkunaa, ja Quick Layout -toiminto muistaa käyttäjän suosimat ikkuna-asettelut. Myös tiedostonhallinta muistuttaa perinteistä tietokonetta, ja se tukee hiiren sekä näppäimistön saumatonta käyttöä.

Tuottavuutta lisäävät myös sisäänrakennetut työkalut. iWork-tiedostot kääntyvät automaattisesti Microsoft Office -muotoon ilman erillisiä sovelluksia, ja kokouksia helpottava AI Memo -tekoälymuistio auttaa muistiinpanojen tekemisessä. HONOR Connect -ominaisuus mahdollistaa lisäksi tiedostojen jakamisen yhdellä napautuksella HONOR-puhelinten ja tablettien välillä.

Suorituskykyä ja akunkestoa koko päiväksi

HONOR Pad 20:n voimanlähteenä on tehokas Snapdragon 7 Gen 3 -piirisarja, joka parantaa merkittävästi suorittimen ja grafiikkapiirin energiatehokkuutta edeltäjäänsä verrattuna. Suorituskyky takaa sujuvan kokemuksen raskaammissakin tehtävissä, kuten pelaamisessa ja videoeditoinnissa.

Laitteessa on massiivinen 10 100 mAh:n akku, joka tarjoaa yhdellä latauksella jopa 9 tuntia videotoistoa, 50 tuntia musiikinkuuntelua tai 14 tuntia lukemista. Valmiustilassa akku kestää 71 päivää ja laite tukee nopeita USB-PD -standardilatureita aina 45 W nopeuksiin asti.

Äänentoistosta vastaa HONORin omilla algoritmeilla viritetty kuuden kaiuttimen järjestelmä. Se tarjoaa tasapainoisen ja tilavan stereoäänen riippumatta siitä, pitääkö laitetta pysty- vai vaaka-asennossa. Videopuheluissa HONOR Pad 20 vähentää saapuvan ja lähtevän äänen häiriöitä tehden dialogista kristallinkirkasta.

Hinta ja saatavuus

HONOR Pad 20 tulee saataville paikallisille jälleenmyyjille 499 euron suositushintaan 5.10.2026 alkaen.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.