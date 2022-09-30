Oilonin lämpöpumpputeknologia palkitun sveitsiläisratkaisun ytimessä

Proto Chemicals palkittiin Glarner Nachhaltigkeitspreis 2026 -kilpailun pääpalkinnolla 18. syyskuuta. Palkinnon arvo on 10 000 Sveitsin frangia, ja kilpailuun osallistui yhteensä 25 hanketta.

Palkittu ratkaisu on otettu käyttöön Proto Chemicalsin Mitlödissä sijaitsevalla lääkeaineiden tuotantolaitoksella. Hankkeessa tuotantoprosessissa syntyvää hukkalämpöä ja jäähdytysenergiaa otetaan talteen ja hyödynnetään uudelleen prosessilämmön tuotannossa.

Ratkaisun keskeistä teknologiaa ovat Oilonin toimittamat teollisuuslämpöpumput, jolla lämpöenergiaa voidaan nostaa korkeampaan lämpötilaan ja palauttaa takaisin tuotantoprosessiin. Järjestelmässä hyödynnetään myös Sveitsin vesivoimalla tuotettua sähköä.

Glarner Kantonalbankin mukaan ratkaisu vähentää tuotantolaitoksen hiilidioksidipäästöjä noin 1 600 tonnia vuodessa ja säästää noin 4 gigawattituntia primäärienergiaa vuodessa. Järjestäjä kuvaa ratkaisua yhdeksi ensimmäisistä teollisen mittakaavan järjestelmistä, joissa lääkeaineiden valmistus voidaan toteuttaa ilman fossiilisia polttoaineita.



Ratkaisun idea on hyödyntää tuotannossa syntyvä energia mahdollisimman tehokkaasti. Sen sijaan, että hukkalämpö johdettaisiin pois, se otetaan talteen ja lämpöpumpun avulla nostetaan uudelleen prosessissa tarvittavaan lämpötilaan.



Oilonin teollisuuslämpöpumput on suunniteltu juuri teollisuuden hukkalämmön hyödyntämiseen sekä lämmityksen ja jäähdytyksen yhdistämiseen. Yrityksen mukaan lämpöpumpputeknologialla voidaan siirtää energiaa prosessin yhdestä vaiheesta toiseen ja vähentää näin ulkopuolisen energian tarvetta.



Proto Chemicalsin palkinto on konkreettinen esimerkki siitä, miten lämpöpumpputeknologiaa voidaan hyödyntää energiaintensiivisessä lääketeollisuudessa. Samalla se osoittaa, kuinka tuotannon hukkalämmöstä voidaan tehdä uudelleen käyttökelpoista prosessienergiaa.