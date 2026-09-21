Kymen Seudun Osuuskauppa

Tykkimäki Resortilla kuvattu Koko Suomi leipoo alkaa – Kouvolan maisemat ja Tykkimäen kohteet valtakunnalliseen valokeilaan

5.10.2026 14:30:00 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote

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MTV:n suositun Koko Suomi leipoo -ohjelman 11. tuotantokausi käynnistyy tiistaina 6.10.2026 MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. Uusi kausi kuvattiin kesäkuussa Tykkimäki Resortilla Kouvolassa Käyrälammen rannalla, ja katsojat pääsevät jaksojen aikana näkemään niin resortin kohteita, Käyrälammen järvimaisemia kuin Tykkimäen huvipuistoakin.

Ohjelman ikoninen leivontateltta rakennettiin kesällä Tykkimäki Resortin alueelle. Kuvaukset toivat valtakunnallisen tuotannon ensimmäistä kertaa Kouvolaan. Tuotannon siirtyminen Tykkimäki Resortille toi ohjelmaan uudenlaiset puitteet, joissa yhdistyvät järvimaisema, metsäluonto ja matkailupalvelut.

– On hienoa, että pääsemme yhdessä tuotantoyhtiön kanssa näyttämään katsojille Kymenlaakson ja Kouvolan parhaita puolia sekä kurkistamaan Tykkimäki Resortin upeisiin maisemiin. Erityisesti odotamme myös huvipuistoteemaista jaksoa, jossa nähdään pilkahduksia omasta huvipuistostamme Tykkimäestä, kertoo Kymen Seudun
Osuuskaupan viestintäpäällikkö Johanna Koistinen.

Kouvola ja huvipuisto näkyvät myös jaksojen teemoissa

Kauden aikana nähdään myös jaksoja, joiden teemat on poimittu Kouvolasta ja Tykkimäen huvipuistosta.

  • Tiistaina 20.10. esitettävän kolmannen jakson teemana on Kouvola – kaikkea kivaa betonista. Jaksossa kilpailijat inspiroituvat Kouvolasta ja sen omaleimaisista piirteistä.
  • Tiistaina 27.10. esitettävän neljännen jakson teemana on Huvipuistohurvittelua. Jaksossa nähdään maisemia Tykkimäen huvipuistosta.

Koko Suomi Leipoo alkaa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa tiistaina 6.10.2026, jolloin käynnistyy jälleen Suomen parhaan kotileipurin etsintä. Uusi jakso julkaistaan joka tiistai: MTV Katsomossa heti vuorokauden vaihtuessa ja MTV3-kanavalla klo 20.00.

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Tietoja julkaisijasta

Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.

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