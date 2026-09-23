Suomen Punainen Risti SPR

Punaisen Ristin Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti 640 000 euroa

6.10.2026 05:05:00 EEST | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote

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Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin ympäri Suomen tuhansien vapaaehtoisten voimin 24.–26. syyskuuta. Keräys jatkuu edelleen verkossa.

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Kuva: Markus Pentikäinen / Suomen Punainen Risti
Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Kuva: Markus Pentikäinen / Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivän lipaskeräykseen osallistui yhteensä noin 7 500 vapaaehtoista kerääjää eri puolilla Suomea. Lahjoituksia lipaskeräyksestä ja vapaaehtoisten järjestämistä myyntitapahtumista kertyi kolmen päivän aikana kaikkiaan 640 000 euroa. Varat ohjataan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

– Sydämellinen kiitos jokaiselle kerääjälle ja lahjoittajalle. Olemme ihan lähiaikoina nähneet esimerkiksi Nepalin tuhoisten tulvien jälkeen, miten tärkeää on pystyä auttamaan nopeasti hädän hetkellä. Lahjoitukset tekevät avun mahdolliseksi niin Suomessa kuin maailmallakin, sanoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Lipaskeräyksen tuotto on laskenut viime vuodesta, jolloin lahjoituksia kertyi vastaavana aikana 710 000 euroa. Nälkäpäivä-keräys jatkuu verkossa vielä 9.10. asti, ja keräyksen kokonaistulos selviää myöhemmin.

– Olemme havainneet tämän vuoden aikana myös muussa varainhankinnassa, että ihmisten mahdollisuudet lahjoittaa ovat jonkin verran aiempaa pienemmät. Taloudellisesti vaikeat ajat voivat osaltaan näkyä ihmisten varovaisuudessa lahjoittaa. On erityisen arvokasta, että tuhannet ihmiset antavat aikaansa lipaskerääjinä, sillä kerääminen on tehokas tapa auttaa lyhyessä ajassa merkittävästi, Solehmainen sanoo.

Katastrofirahastosta nopeaa apua

Nälkäpäivä-lahjoituksia ei ole ennalta sidottu tiettyyn maahan tai kohteeseen, ja siksi niillä voidaan auttaa nopeasti, kun äkillinen katastrofi tai kriisi iskee Suomessa tai maailmalla. Lahjoitusten avulla vahvistetaan myös valmiutta tulevien kriisien varalle.

Juuri nyt katastrofirahaston varoin autetaan esimerkiksi tuhoisissa tulvissa kotinsa menettäneitä Nepalissa, tuetaan ambulanssitoimintaa Gazassa ja Länsirannalla sekä tuetaan työtä ebolaepidemiaa vastaan Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sen naapurimaissa. Suomessa katastrofirahastosta autetaan esimerkiksi tulipalossa kotinsa menettäneitä keskimäärin useammin kuin kolmesti viikossa.

Katastrofirahaston lahjoitustiedot

Nälkäpäivä-keräykseen voi lahjoittaa 9.10.2026 asti.

  • Lahjoita verkossa: punainenristi.fi/nalkapaiva
  • Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)
  • Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 10900
  • Tee tilisiirto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5173.

Suomen Punaisen Ristin rahankeräysluvat

Lisätiedot:

Varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen, Suomen Punainen Risti, p. 050 567 6629, sirpa.solehmainen@punainenristi.fi

Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, Suomen Punainen Risti, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi

Kuvat

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Kuva: Markus Pentikäinen / Suomen Punainen Risti
Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Kuva: Markus Pentikäinen / Suomen Punainen Risti
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Tietoja julkaisijasta

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

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