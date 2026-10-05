Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Tervetuloa senioritapahtumiin!

5.10.2026 13:55:17 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Järjestämme syksyn aikana ikäihmisille tapahtumia, luentoja ja senioritreffejä.

Tapahtumat

Aivo- ja muistiterveyttä kaikille

Aika: torstaina 8.10.2026 klo 10-15

Paikka: Vuorikoti, Vuorikatu 4, Vaasa 

Tule testaamaan oma riskisi sairastua muistisairauteen ja tutustumaan siihen, miten voit itse vaikuttaa muistiterveyteesi.

Maksuton tapahtuma, suunnattu erityisesti senioreille ja työikäisille. Ei ennakkoilmoittautumista.

Yhteistyössä Vaasan seudun Muistiyhdistys, Muistiterveydeksi-hanke, Vamia, Pohjanmaan hyvinvointialueen Seniorineuvola ja Vaasan kaupungin hyvinvointipalvelut.

Tutustumistilaisuus senioreille

Aika: perjantaina 23.10.2026 klo 13-15

Paikka: Setlementin Kyläkeskus Ristinummella, Vanhan Vaasan katu 8, Vaasa 

Oma Ristinummi -hanke järjestää tutustumistilaisuuden senioreille yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen seniorineuvolan kanssa.

Luennot

Ruotsinkielinen luento till alla 65+

Förebyggande av fallolyckor

Aika: keskiviikkona 14.10.2026 klo 13

Paikka: Kulturhuset Ax, Mjölvägen 1, Bennäs

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Suomenkielinen luento kaikille 65 +

Kaatumisen ehkäisy

Aika: torstaina 19.11.2026 klo 10-11.30

Paikka: Sepänkylän seurakuntakeskus, Niilontie 3, Mustasaari

Luento järjestetään yhteistyössä Mustasaaren seurakunnan kanssa.

Luentoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Senioritreffit

Ruotsinkieliset senioritreffit kaikille 65+ ja vanhemmille

Aika: keskiviikkona 4.11.2026 klo 13-14.30
Paikka: Jakobstads bibliotek, 2:a våningen, Runebergsgatan 12, Jakobstad

Treffeillä kerrotaan seniorineuvolan toiminnasta ja Finger-mallista. Mukana on myös liikuntaneuvoja ja mahdollisuus verensokerin mittaukseen.

Ilmoittautuminen 30.10. mennessä puhelinnumeroon 040 553 6126 ma ja to klo 12-13 soittamalla tai tekstiviestillä.

Suomenkieliset senioritreffit kaikille 65+ ja vanhemmille

Aika: keskiviikkona 11.11.2026 klo 13.30-15
Paikka: Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Asta-sali, Topeliuksenpuistikko 10, Uusikaarlepyy

Ilmoittautuminen 9.11. mennessä puhelinnumeroon 040 553 6126 ma ja to klo 12-13 soittamalla tai tekstiviestillä.

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

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