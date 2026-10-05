Tervetuloa senioritapahtumiin!
5.10.2026 13:55:17 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Järjestämme syksyn aikana ikäihmisille tapahtumia, luentoja ja senioritreffejä.
Tapahtumat
Aivo- ja muistiterveyttä kaikille
Aika: torstaina 8.10.2026 klo 10-15
Paikka: Vuorikoti, Vuorikatu 4, Vaasa
Tule testaamaan oma riskisi sairastua muistisairauteen ja tutustumaan siihen, miten voit itse vaikuttaa muistiterveyteesi.
Maksuton tapahtuma, suunnattu erityisesti senioreille ja työikäisille. Ei ennakkoilmoittautumista.
Yhteistyössä Vaasan seudun Muistiyhdistys, Muistiterveydeksi-hanke, Vamia, Pohjanmaan hyvinvointialueen Seniorineuvola ja Vaasan kaupungin hyvinvointipalvelut.
Tutustumistilaisuus senioreille
Aika: perjantaina 23.10.2026 klo 13-15
Paikka: Setlementin Kyläkeskus Ristinummella, Vanhan Vaasan katu 8, Vaasa
Oma Ristinummi -hanke järjestää tutustumistilaisuuden senioreille yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen seniorineuvolan kanssa.
Luennot
Ruotsinkielinen luento till alla 65+
Förebyggande av fallolyckor
Aika: keskiviikkona 14.10.2026 klo 13
Paikka: Kulturhuset Ax, Mjölvägen 1, Bennäs
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Suomenkielinen luento kaikille 65 +
Kaatumisen ehkäisy
Aika: torstaina 19.11.2026 klo 10-11.30
Paikka: Sepänkylän seurakuntakeskus, Niilontie 3, Mustasaari
Luento järjestetään yhteistyössä Mustasaaren seurakunnan kanssa.
Luentoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Senioritreffit
Ruotsinkieliset senioritreffit kaikille 65+ ja vanhemmille
Aika: keskiviikkona 4.11.2026 klo 13-14.30
Paikka: Jakobstads bibliotek, 2:a våningen, Runebergsgatan 12, Jakobstad
Treffeillä kerrotaan seniorineuvolan toiminnasta ja Finger-mallista. Mukana on myös liikuntaneuvoja ja mahdollisuus verensokerin mittaukseen.
Ilmoittautuminen 30.10. mennessä puhelinnumeroon 040 553 6126 ma ja to klo 12-13 soittamalla tai tekstiviestillä.
Suomenkieliset senioritreffit kaikille 65+ ja vanhemmille
Aika: keskiviikkona 11.11.2026 klo 13.30-15
Paikka: Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Asta-sali, Topeliuksenpuistikko 10, Uusikaarlepyy
Ilmoittautuminen 9.11. mennessä puhelinnumeroon 040 553 6126 ma ja to klo 12-13 soittamalla tai tekstiviestillä.
Yhteyshenkilöt
Diana Rosenlöfpalveluvastaava / ikäihmisten terveyspalvelutPuh:040 141 6281diana.rosenlof@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
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Välkommen till seniorevenemangen!5.10.2026 13:58:08 EEST | Pressmeddelande
Under hösten ordnar vi evenemang, föreläsningar och seniorträffar för äldre.
Tack vare ett nytt telefonnummer till servicehandledningen blir det lättare att kontakta socialvården28.9.2026 11:00:00 EEST | Pressmeddelande
Om du är över 65 år och har utmaningar i vardagen, eller om dina närstående är oroliga för hur du ska klara dig, kan du få hjälp av servicehandledningen. Där bedöms ditt servicebehov och du hänvisas till rätt service.
Uusi palveluohjauksen numero helpottaa yhteydenottoa sosiaalihuoltoon28.9.2026 10:59:00 EEST | Tiedote
Jos olet yli 65-vuotias, sinulla on arjessasi haasteita tai läheisillä on huoli pärjäämisestäsi, palveluohjaus auttaa, arvioi palvelun tarvetta ja ohjaa oikeaan palveluun.
Tidsbokningen för säsongsvaccinationerna öppnas måndagen den 28 september25.9.2026 08:01:00 EEST | Pressmeddelande
Virussjukdomar som orsakar hög feber, muskel- och huvudvärk samt andra förkylningssymtom kan göra framför allt personer i riskgrupper sängliggande under en längre tid. Vaccinet skyddar mot sjukdom och förebygger följdsjukdomar, såsom lunginflammation som orsakas av pneumokockbakterier.
Kausirokotusten ajanvaraus aukeaa maanantaina 28.9.25.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Korkeaa kuumetta, lihas- ja päänsärkyä sekä muita flunssan oireita aiheuttavat virustaudit voivat viedä erityisesti riskiryhmiin kuuluvan pitkäksi aikaa vuoteeseen. Rokote suojaa sairastumiselta ja ehkäisee jälkitauteja, kuten pneumokokkibakteerin aiheuttamaa keuhkokuumetta.
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