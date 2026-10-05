SDP EDUSKUNTA

SDP:n Paula Werning: Sato jää peltoon ja huoltovarmuus horjuu

5.10.2026 13:53:19 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Kaurasato jää peltoon, koska sen korjaaminen ei enää kannata. Tämä tänään uutisoitu viljelijän kertomus (IS 5.10.), on pysäyttävä esimerkki siitä, mitä korkeat polttoaineen hinnat voivat tarkoittaa suomalaiselle maanviljelijälle – ja pahimmillaan koko Suomen ruokaturvalle.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Jos viljelijän kannattaa ennemmin jättää sato peltoon kuin käyttää rahaa puintiin, kuljetukseen ja kuivaukseen, ollaan vakavan kysymyksen äärellä. Onko tämä vasta alkua? Jääkö yhä enemmän satoa korjaamatta, jos kustannukset jatkavat nousuaan, Werning kysyy.

– Kyse ei ole pelkästään viljelijän toimeentulosta. Suomalainen ruuantuotanto on osa Suomen huoltovarmuutta. Sitä ei voida pitää itsestäänselvyytenä, Werning jatkaa.

Korkean polttoaineen hinnat koskettavat vahvasti Kouvolaa.

– Kouvola on Suomen suurin maatalouskaupunki, jossa on satoja maatiloja ja yli 45 000 hehtaaria peltoa. Kun maatalouden kannattavuus heikkenee, vaikutukset näkyvät suoraan myös täällä Kaakkois-Suomessa.

Werning vaatii nopeita toimia viljelijöiden avuksi ja suomalaisen ruoantuotannon elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

– Viljelijän pitää saada työstään sellainen korvaus, että sato kannattaa korjata talteen eikä jättää peltoon mädäntymään. Hallitus ei voi katsoa tätä tumput suorina sivusta. Nyt tarvitaan nopeasti toimia, joilla maatalouden kustannukset ja tuotannon kannattavuus saadaan tasapainoon, Werning linjaa.

– Huoltovarmuutta ei rakenneta puheilla. Se rakennetaan pitämällä suomalainen ruuantuotanto elinvoimaisena, Werning päättää.  

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huoltovarmuuspolttoaineetruokaturvasdp

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