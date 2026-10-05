Kokoomuksen Heinonen: SDP:n talousvastaava myönsi verhojen takana sen, minkä puolue on kiistänyt koko vaalikauden

– Kolme vuotta SDP on pelotellut suomalaisia, että hallituksen säästöt tappavat kasvun. Nyt puolueen oma talousvastaava sanoo suljettujen ovien takana ääneen sen, minkä kokoomus on sanonut koko ajan: julkista taloutta voidaan vahvistaa ja talous voi samaan aikaan kasvaa. Olisiko aika päivittää myös SDP:n julkiset puheet tämän mukaisiksi? Heinonen kysyy.

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen reportaasin (3.10.) mukaan Räsänen kertoi SDP:n puolueväelle, että talouskasvu on numeroiden perusteella alkanut, vaikka hallitus on samaan aikaan tehnyt mittavia säästöjä. ”Ei olekaan niin, että leikkauksilla kasvu tapetaan”, Räsänen sanoo jutussa.

– Räsänen on tässä aivan oikeassa. Ongelma onkin se, että SDP on koko vaalikauden kertonut suomalaisille julkisuudessa päinvastaista, Heinonen sanoo.

Heinonen muistuttaa SDP:n lukuisista julkisista ulostuloista hallituskauden ajalta:

Tytti Tuppurainen 1.12.2024: ”Hallitus on saksinut Suomesta kasvun ja luottamuksen.”

Lauri Lyly, 19.11.2025: ”Hallitus on toimillaan lamauttanut Suomen talouskasvun.”

Antti Lindtman, 25.11.2025: ”Kasvu on ollut kituliasta, koska hallituksen leikkaukset – – ovat vieneet luottamusta.”

Antti Lindtman, 25.4.2026: ”Kasvua ei tullut, koska hallitus keskittyi saksiinsa.”

Reportaasin mukaan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ohjasi toimittajan ja kuvaajan ulos salista, kun hän huomasi heidän yhä kuuntelevan.

– On paljastavaa, että verhojen takana demarit myöntävät sen, minkä puolue on kiistänyt koko vaalikauden. Kun astutaan estradeille, sama vanha pelottelu jatkuu. Hyvät demarit, jättäkää jo perusteeton pessimismi. Suomen talous kasvaa ja työllisten määrä on kääntynyt kasvuun, vaikka julkisia menoja on vähennetty. Ei menojen priorisointi ole hyvinvointiyhteiskunnan loppu, vaan sen uusi alku.

Räsäsen mukaan isot säästöt ja kasvu eivät sulje toisiaan pois ensi vaalikaudellakaan.

– Tervetuloa samalle linjalle kokoomuksen kanssa. Kokoomus on nyt kertonut omat ratkaisunsa, joilla julkista taloutta ensi kaudella sopeutettaisiin. Meille on selvää, että menosäästöjä on jatkettava ja samalla tehtävä lisää kasvua tukevia uudistuksia työmarkkinoille ja verotukseen. Odotan nyt, näkyykö SDP:ssä sisäisesti tunnustettu linja myös puolueen omassa vaihtoehdossa vai aikooko SDP edelleen maksattaa ensi kauden sopeutuksen suomalaisten palkkapusseista ja toteuttaa 5 miljardin verotsunaminsa, Heinonen päättää.