Kela muistuttaa Vanhusten viikolla varautumaan tulevaan
6.10.2026 08:00:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela järjestää Vanhusten viikolla maksuttoman livelähetyksen ikääntymiseen ja tulevaisuuteen varautumisesta. Lähetyksen suunnittelussa on hyödynnetty katsojien ennakkoon lähettämiä kysymyksiä.
Vanhusten viikolla Kela nostaa esiin ikääntyville ihmisille ja heidän läheisilleen suunnattuja palveluja, tukia sekä keinoja varautua tulevaan. Osana teemaviikkoa Kela järjestää 7. lokakuuta Valmistaudu huomiseen – sujuva arki ikääntyessä -livelähetyksen.
Katsojien ennakkokysymykset kertovat tarpeesta saada käytännön tietoa arjen avusta, taloudellisesta tuesta ja ikääntymiseen varautumisesta. Lähetyksessä käsitellään muun muassa puolesta asiointia, Suomi.fi-valtuuksia, edunvalvontaa ja hoitotahtoa.
– Ikääntymiseen varautuminen ei tarkoita vain tukien selvittämistä. On hyvä pohtia myös sitä, kuka voi tarvittaessa auttaa asioiden hoitamisessa ja miten omat toiveet tulevat huomioiduiksi, sanoo Kelan palveluasiantuntija Reeta Lahtinen.
Maksuton livelähetys 7. lokakuuta
Kela järjestää keskiviikkona 7.10.2026 klo 9.30–10.45 maksuttoman livelähetyksen Valmistaudu huomiseen – sujuva arki ikääntyessä.
Lähetyksessä keskustellaan ikääntyneiden arkea tukevista palveluista, Kelan tuista ja korvauksista sekä puolesta asioinnista. Lisäksi pohditaan, miten voi varautua tilanteeseen, jossa ei enää pysty hoitamaan asioitaan tai ilmaisemaan hoitoa koskevia toiveitaan itse.
Keskustelemassa ovat Kelan palveluasiantuntija Reeta Lahtinen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhuspalveluiden johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen. Lähetyksen juontaa toimittaja Tiina Merikanto.
Livelähetystä voi seurata verkossa tai Yle Areenassa. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen tapahtuman alkua.
Tilaisuus tallennetaan, ja tallenne julkaistaan myöhemmin Kela.fi-sivustolla. Lähetys on suomeksi. Tallenne on katsottavissa myös ruotsinkielisillä tekstityksillä.
Ilmoittaudu mukaan lähetykseen (lyyti.fi).
Yhdestä paikasta tietoa palveluista ja tulevaan varautumisesta
Kelan verkkosivujen artikkeli Valmistaudu huomiseen – sujuva arki ikääntyessä kokoaa yhteen tietoa arkea tukevista palveluista, Kelan tuista ja korvauksista sekä läheisen avulla asioimisesta.
Artikkelissa käsitellään myös hoitotahtoa ja edunvalvontavaltuutusta. Se on suunnattu ikääntyville ihmisille ja heidän läheisilleen.
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